تشحن فرق التوصيل الحديثة الكود باستمرار، لكن الكثير منها يختبر تجربة المستخدم "الحقيقية" فقط بعد النشر. بحلول ذلك الوقت، يكون انحدار الأداء، والموارد المهدرة، وفترة التعطل قد بدأت بالفعل.

نظرتنا بسيطة: التحول إلى اليسار، وتضمين الأتمتة والذكاء من اليوم الصفر، أمر مهم. يساعد الفرق على البقاء في المقدمة وتقليل التكاليف وضمان الأداء قبل حدوث المشكلات.

مع هذه القدرة، يمكن لفرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع إعادة استخدام نفس الاختبارات الاصطناعية الإنتاجية في خطوط إنتاج ما قبل الإنتاج، ما يفرض معايير الأداء والتوافر والوظائف قبل وصول الكود إلى الإنتاج. يمكن لخطوط الأنابيب تشغيل اختبارات محددة عند الطلب واتخاذ قرارات الترقية تلقائيًا بناءً على إشارات النجاح / الفشل.