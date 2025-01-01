توصيات مستند إلى الذكاء الاصطناعي للحد من نقاط الضعف ذات الأولوية للحد من انتقال العدوى من جيل إلى جيل

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تمكين مالكي التطبيق و SREs من تحديد الأولويات والتخفيف من حدة المخاطر والتتبع بشكل استباقي لضمان ®العمليات المرنة

 

كل ثغرة يتم الإبلاغ عنها تستنزف موارد المعلوماتية. ويتطلب تقييم أولوية المعلومات التكنولوجية وأثرها، وإيجاد مسارات المعالجة وتقييم الآثار النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة جهداً كبيراً. يقلل برنامج IBM Concert من الوقت المستغرق في تقارير الفحص الأمني بنسبة 25% من خلال تحديد التكرارات، والسماح بإجراء الإصلاحات في أماكن متعددة مع نفس المطور، وتوفير سياق داعم.

تقلل IBM Concert أيضًا من متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة (MTTR) من خلال أتمتة عملية الفرز والتحليل. مع التوصيات ذات الأولوية بناءً على تأثير التطبيق، ستقضي وقتاً أقل في اتخاذ القرار ووقتاً أطول في حل المشكلات.

لماذا IBM Concert ؟

  • إلغاء القفل الرؤى من أدواتك الحالية:  الاتصال والتحليل التحليلي العميق في نقاط الضعف مع تحليل الذكاء الاصطناعي الغني للتحليلات السريعة. قل وداعًا لصوم البيانات ومرحبًا بالرؤية الكاملة للمخاطر.
  • الرؤى المتمحورة حول التطبيق: تجاوز البنية التحتية التقليدية والبيانات التقليدية. مع معلومات IBM ®X-Force الذكية المدمجة في ®Concert، احصل على الرؤى في الوقت الفعلي للمخاطر المحتملة والتهديدات الناشئة.
  • تحديد أولويات المخاطر: ®لا يعتمد كونسيرت على درجات CVSS فقط. تذهب تكنولوجيا المعلومات إلى أبعد من ذلك, تحليل تبعيات التطبيق الخاص بك في سياق مكافحة التطرف العنيف والاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لجمع كل الرؤى الصحيحة معًا حتى يكون لديك فهم أوضح للمخاطر ونقاط الضعف الفعلية. (درجة المخاطرة)
المزايا
الحصول على رؤية كاملة للمخاطر

دمج إدارة CVEs الخاصة بالتطبيق في لوحة واحدة تفاعلية للمعلومات من أجل رؤية كاملة.
تحديد أولويات المخاطر على أساس التأثير

تمكين التخفيف المركّز والفعال للمخاطر من خلال التحليل الاصطناعي المستند إلى الذكاء الذي يصنف مكافحة التطرف العنيف بناءً على تأثيرها.
تقييم أثر المخاطر ونقاط الضعف

تقييم "نصف قطر الانفجار" من المخاطر، وتقديم الرؤى في التأثير التشغيلي لنقاط الضعف.
احصل على توصيات مستند إلى الذكاء الاصطناعي مستند إلى الذكاء الاصطناعي CVE التخفيف من حدة فيروس كورونا

®يستخدم كونسيرت الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم اقتراحات ملموسة للتخفيف من حدة فيروس كورونا باستخدام اللغة الطبيعية، مع التعمق الفوري في السياق وإجراءات المتابعة.
توصيل الأدوات الموجودة لسرعة أكبر في المعالجة المعالجة

حوّل الإجراءات المقترحة إلى إجراءات مقترحة للتنفيذ قابل للتنفيذ مع التكامل في ServiceNow وJira وGitHub، مما يقلل من وقت المعالجة.
تطبيق الدروس المستفادة من جهود التخفيف السابقة

اعرض كيف أثرت CVEs على علاجك مع مرور الوقت ووضح تأثير جهود التخفيف من حدة CVE السابقة.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ برنامجك مجاني أو تحدث إلى خبير الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستمر لمدة 30 يومًا على الهواء مباشرة.

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