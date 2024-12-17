17 ديسمبر 2024
في ظل المشهد الرقمي السريع اليوم، يواجه مالكو التطبيقات ومهندسو موثوقية الموقع (SREs) تحديات متزايدة في إدارة التعقيد، والحفاظ على الأداء، ومعالجة الثغرات عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحب. يُسعدنا أن نشارك التكامل الجديد بين ®IBM® Concert و®IBM Instana، وهو حل مشترك يساعد على سد الفجوات الحساسة في قابلية الملاحظة وإدارة التطبيقات، ويوفر رؤًى مؤتمتة وعمليات مبسَّطة تعزز جهودك لتقليل مخاطر ثغرات التطبيقات.
التحدي: لطالما كان الربط اليدوي بين مصدر الرمز وبيئات التشغيل وتقييمات الثغرات يشكِّل مصدر إزعاج دائمًا لمالكي التطبيقات. هذه المهمة التي تستغرق وقتًا طويلًا وتكون عرضةً للأخطاء لا تؤثِّر فقط في إنتاجية مالكي التطبيقات، بل تُعيق أيضًا قدرتهم على معالجة الثغرات بسرعة والحفاظ على أداء التطبيقات.
الحل: توفِّر عملية التكامل بين Concert وInstana الإصدار المحدَّث من ميزة Arena View في Concert، والتي تُتيح تصوُّرًا بديهيًا لبنية التطبيق بالكامل لتحليل الثغرات عبر التطبيقات وبيئات التشغيل. ومن خلال الربط بين مستودعات مصدر الرمز، والصور، والمجموعات المنشورة، ومساحات الأسماء، وبيئات التشغيل، والثغرات، يمكن لمالكي التطبيقات فعل ما يلي:
يُتيح هذا التكامل المحسَّن لأصحاب التطبيقات تحديد أولويات الثغرات الأمنية استنادًا إلى تأثيرها المحتمل ومدى الحاجة إلى المعالجة.
التحدي: غالبًا ما يواجه مهندسو موثوقية الموقع (SRE) صعوبة في ربط الثغرات الأمنية الشائعة (CVE) ببيئات وقت التشغيل والتطبيقات يدويًا. تصبح هذه العملية المرهقة صعبة بشكل خاص أثناء الحوادث ذات الضغط العالي، ما يزيد من خطر وقوع الأخطاء وعدم اكتمال التصحيح.
الحل: يوفر تكامل Concert مع Instana لفرق موثوقية الموقع (SREs) عرضًا مركزيًا وتفصيليًا للثغرات الأمنية الشائعة (CVE) وحالتها ضمن بيئات التشغيل، ما يُتيح للفِرق ما يلي:
من خلال أتمتة هذه العمليات، يمكن لفرق موثوقية الموقع (SREs) تركيز وقتهم على ضمان موثوقية النظام بدلًا من الانشغال بالمهام التفاعلية.
إن التكامل بين IBM Concert وInstana ليس مجرد تحسين تقني، بل هو تحوُّل جوهري في طريقة إدارة الفرق للتطبيقات السحابية المعقدة. فهما معًا يقدِّمان:
من خلال دمج هذين الحلين القويين، يمكن للمؤسسات تبسيط المراقبة، وضمان أمان التطبيقات، وتعزيز كفاءة العمليات، كل ذلك مع تقليل المخاطر إلى حدها الأدنى. ما النتيجة؟ منظومة تكنولوجيا معلومات أكثر أمانًا ومرونة وإنتاجية.
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