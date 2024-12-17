التحدي: لطالما كان الربط اليدوي بين مصدر الرمز وبيئات التشغيل وتقييمات الثغرات يشكِّل مصدر إزعاج دائمًا لمالكي التطبيقات. هذه المهمة التي تستغرق وقتًا طويلًا وتكون عرضةً للأخطاء لا تؤثِّر فقط في إنتاجية مالكي التطبيقات، بل تُعيق أيضًا قدرتهم على معالجة الثغرات بسرعة والحفاظ على أداء التطبيقات.

الحل: توفِّر عملية التكامل بين Concert وInstana الإصدار المحدَّث من ميزة Arena View في Concert، والتي تُتيح تصوُّرًا بديهيًا لبنية التطبيق بالكامل لتحليل الثغرات عبر التطبيقات وبيئات التشغيل. ومن خلال الربط بين مستودعات مصدر الرمز، والصور، والمجموعات المنشورة، ومساحات الأسماء، وبيئات التشغيل، والثغرات، يمكن لمالكي التطبيقات فعل ما يلي:

تقييم المخاطر الفعلية وتحديد نقاط الضعف الحساسة بسرعة.

الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك النظام والأداء.

تقييم كل ثغرة (CVE) تلقائيًا باستخدام عدة مقاييس للمخاطر، بما في ذلك CVSS، ومدى التعرُّض على الشبكة، وأهمية الأصل، والأدلة العالمية على الاستغلال.

التخلص من التخمينات، ما يُتيح لفريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) تحديد الأولويات بشكل أكثر استراتيجية في معالجة الثغرات الأمنية.

يُتيح هذا التكامل المحسَّن لأصحاب التطبيقات تحديد أولويات الثغرات الأمنية استنادًا إلى تأثيرها المحتمل ومدى الحاجة إلى المعالجة.

