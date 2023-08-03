تتطلب المجموعات اليوم من كل موظف وتطبيق وعملية العمل بالتنسيق لإنتاج القيمة. وتعتمد المجموعات بشكل متزايد على مجموعة التقنية الخاصة بها—والتي تضم مجموع واجهات الشبكة ووحدات المعالجة المركزية والأجهزة الافتراضية ومعلومات نظام التشغيل والتطبيقات المثبتة—لتقديم خدمة متسقة للمستخدم النهائي. وهذا يعني أن الشركات تحتاج بشكل خاص إلى أن تعمل تطبيقاتها البرمجية على النحو الأمثل لأنها غالبًا ما تكون مصدرًا للميزة التنافسية.
وهذا أيضًا هو سبب أهمية مراقبة سلامة التطبيق للمجموعة الحديثة. مراقبة سلامة التطبيق هي عملية تشخيصية تتضمن تحديد مشكلات سلامة التطبيقات ووضع خطة لحلها قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر للمجموعة.
لا يمكن للمجموعات المخاطرة بفترة تعطل غير مخطط لها أو زيادة زمن الانتقال بسبب فشل التطبيق أو ضعف أدائه. إن التبعيات المتأصلة في التطبيقات قد تعني أن فشلاً واحدًا قد يؤدي إلى تأثيرات متتالية في عرض الخدمة بأكمله. ومن ثَمَّ، من الضروري الاستثمار في مراقبة سلامة التطبيقات والتأكد من قدرة تطبيقاتك على التعامل مع متطلبات المجموعة اليومية. ونظرًا لأن أي خلل في هذا التدفق يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صافي أرباح الشركة وعلاقات العملاء، فمن المهم إعطاء الأولوية لمراقبة التطبيقات داخل المجموعات الحديثة.
تتشابه مراقبة سلامة التطبيق في بعض الأمور مع مراقبة أداء التطبيق، التي تراقب التجارب الرقمية مثل وقت التحميل ووقت الاستجابة ومدة التشغيل والتوافر. في حين أن كليهما يعمل على تحسين كيفية عمل التطبيقات للمستخدمين النهائيين، فإن مراقبة سلامة التطبيق تهتم في المقام الأول بعمل التطبيق، بينما تركز مراقبة أداء التطبيق أيضًا على تحسين تجربة المستخدم.
تحتاج المجموعات إلى وضع خطة شاملة لضمان السلامة من التطبيقات، ولكن أحد العناصر الرئيسية لأي عملية مراقبة لسلامة التطبيقات هو جمع البيانات. تفشل التطبيقات أو لا تعمل بشكل جيد لعدة أسباب مختلفة. ونتيجةً لذلك، من المهم تتبع العديد من حالات السلامة الرئيسية ومقاييس الأداء حتى لا تكتشف مشكلات الأداء بعد فوات الأوان. وعلى هذا النحو، تحاول العديد من المجموعات إدارة سلامة التطبيق وتتبع المقاييس الرئيسية من خلال تقارير السلامة المتقدمة.
في ما يأتي سبعة مقاييس مهمة تحدد النجاح النسبي لعملية مراقبة سلامة التطبيق:
تعتمد المجموعات على عمل التطبيق لزيادة كفاءة العمليات وتقديم الخدمات لعملائها. إن أفضل طريقة لتحسين سلامة التطبيق هي من خلال عملية منظمة تحدد المقاييس الرئيسية التي تسلط الضوء على كيفية أداء التطبيقات الفردية وتتبعها، وتوفر رؤية شاملة للنظام ككل.
