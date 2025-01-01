مراقبة البُنى التحتية
امنع حدوث فترات التعطل من خلال رؤية لا مثيل لها لسلامة عناصر الخلفية.
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رسم توضيحي يوضح عناصر لوحات معلومات مراقبة البُنى التحتية
راقب البنية التحتية بدقة في الوقت الفعلي

لطالما كانت المنظمات دائمًا مدفوعة لضمان استخدام عمليات موثوقة وآمنة وفعالة للبنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها. ولقد كان ذلك بسيطًا نسبيًا قبل تبني استخدام البنية التحتية السحابية نظرًا لأن جميع العناصر كانت ثابتة. وعلى الرغم من أن بعض أدوات مراقبة البُنى التحتية التقليدية تمكنت من تحقيق بعض التكامل مع الخدمات السحابية، إلا أنها لا تزال تتطلب استرجاع مقاييس البُنى التحتية يدويًا.

يوفر IBM Instana Observability مراقبة مؤتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنبيهات، وقدرات تصحيح لتوفير رؤية غير مسبوقة في الوقت الفعلي لمكونات بنيتك التحتية المعقدة والموزعة. يوفِّر Instana ربطًا تلقائيًا لجميع معلومات الأداء، والأحداث، والتكوين، ما يُتيح دقة كاملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) - دون الحاجة إلى تكوين أو برمجة، ما يمكِّنك من تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة.
الفوائد %30 التحسُّن في متوسط زمن الإصلاح

تتمتع الآن Tata Play Broadband برؤى متعمقة وسياقية حول أداء تطبيقاتها.

 اقرأ البيان الصحفي %15 تجنُّب الحوادث بشكل استباقي

باستخدام Instana وTurbonomic، تقوم APIS IT بتخفيف الضغط عن إدارة أداء التطبيقات.

 اقرأ دراسة الحالة %25 إدارة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر كفاءة

قامت IDC بحساب الزيادة في الكفاءة لفريق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (الإدارة) لعملاء Instana.

 اقرأ ملخص IDC

المزايا

خريطة البنية التحتية جدول المقارنة دليل السياق
حالات الاستخدام ذات الصلة مراقبة السحابة OpenTelemetry مراقبة الحاويات
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

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