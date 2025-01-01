إمكانية مراقبة الحاسوب المركزي
يوفر IBM Instana Observability for IBM zSystems إمكانات المراقبة الشاملة لنظام IBM z/OS
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رسم توضيحي يسلط الضوء على عناصر مختلفة من لوحات معلومات مراقبة الحاسوب الرئيسي في Instana

على مستوى مركز البيانات، تُعَد عمليات الأعمال الفعالة والمتواصلة العامل الأهم للنجاح. ولسوء الحظ، تفتقر العديد من حلول المراقبة الرائدة اليوم إلى الأدوات اللازمة لتتبع الحاسوب المركزي أو توفر تغطية محدودة لتشغيلها الوظيفي.

يوفر دعم IBM® Instana® Observability لنظام IBM z/OS® رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيقات الهجينة التي تتضمن الحاسوب المركزي، حتى تتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من تحديد حوادث الأداء وحلها بسرعة قبل أن تؤثر في المستخدمين. بفضل الميزات المتنوعة لدعم Instana مثل كشفه عن الحالات غير المألوفة وتحليل السبب الجذري آليًا وتتبع التطبيقات، فإن دعم Instana لأنظمة IBM zSystems يضمن مراقبة الأداء من البداية إلى النهاية في مركز البيانات.
ما يمكنك فعله
احصل على رؤية واضحة من خلال مراقبة التطبيقات في الوقت الفعلي يوفر دعم Instana لـ IBM zSystems رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيقات الهجينة التي تتضمن الحاسوب المركزي.
الاستفادة من البنية التحتية الشاملة ومراقبة النظام يجمع مكون OMEGAMON® Data Provider السمات المحددة مباشرةً من الوكلاء الذين يعملون على z/OS LPARs ويبثها إلى وكيل Instana. بفضل توفر معلومات التتبع والقياس في لوحة معلومات واحدة، فإن مشكلات التطبيقات الهجينة التي تحرك أعباء العمل المستندة إلى z/OS لا تفتقر إلى الرؤية تجاه الحاسوب المركزي عند محاولة عزل مصدر المشكلة.
اكتشف المشكلات باستخدام تحليل السبب الجذري آليًا يعمل دعم Instana لأنظمة IBM zSystems على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاكتشاف المشكلات وتشخيصها تلقائيًا من خلال تحليل السبب الأساسي الشامل.
رصد مشكلات الأداء المحتملة بسرعة ضيوفر دعم Instana لأنظمة IBM zSystems تحليلات تنبؤية لتحديد مشكلات الأداء المحتملة قبل حدوثها.
زيادة الرؤية فيما يتعلق بأداء موارد IBM Z تمكين المستخدمين من تحديد مشكلات الأداء المحتملة للموارد في منصة IBM Z والتي قد تؤثر في سلامة التطبيقات التي تعمل في بيئة هجينة.
أكثر من 300 تقنية مدعومة

تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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حالات الاستخدام ذات الصلة واجهة واحدة للمراقبة الشاملة

احصل على رؤية شاملة ومركزية لحالة وأداء النظام البنائي لتقنية المعلومات التي لديك بالكامل.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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