على مستوى مركز البيانات، تُعَد عمليات الأعمال الفعالة والمتواصلة العامل الأهم للنجاح. ولسوء الحظ، تفتقر العديد من حلول المراقبة الرائدة اليوم إلى الأدوات اللازمة لتتبع الحاسوب المركزي أو توفر تغطية محدودة لتشغيلها الوظيفي.
يوفر دعم IBM® Instana® Observability لنظام IBM z/OS® رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيقات الهجينة التي تتضمن الحاسوب المركزي، حتى تتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من تحديد حوادث الأداء وحلها بسرعة قبل أن تؤثر في المستخدمين. بفضل الميزات المتنوعة لدعم Instana مثل كشفه عن الحالات غير المألوفة وتحليل السبب الجذري آليًا وتتبع التطبيقات، فإن دعم Instana لأنظمة IBM zSystems™ يضمن مراقبة الأداء من البداية إلى النهاية في مركز البيانات.
تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.