تواجه فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير اليوم تحديًا يتمثل في تعقيد بيئة تقنية المعلومات وزيادة الإنفاق على السحابة أكثر من أي وقت مضى. تسعى هذه الفرق إلى ضمان عمل التطبيقات على النحو الأمثل بناءً على أهداف مستوى الخدمة (SLOs) المحددة مسبقًا. يُعد توفر موارد التطبيقات أمرًا حاسمًا لضمان الأداء لأنها تؤثر بشكل مباشر في كفاءة التطبيق وقابليته للتوسع وموثوقيته. ومع ذلك، لا تستطيع طرق تحسين الموارد اليدوية التقليدية مواكبة احتياجات البيئات السحابية الديناميكية.



يدمج IBM® Instana® Observability قدرات أتمتة تحسين الموارد المدعومة من ®IBM® Turbonomic لتوفير الأداء المجمع لبيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها والحفاظ عليه بحالة مثالية. يتيح لك ذلك مراقبة التطبيقات وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بتوفير الموارد من مكان واحد، بناءً على البيانات والطلب في الوقت الفعلي.

