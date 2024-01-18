ما هو تقليل البيانات؟

تهدف تقنيات تقليل البيانات إلى الحد من التكرار الموجود في مجموعة البيانات الأصلية، بحيث يمكن تخزين كميات كبيرة من البيانات الأولية بكفاءة أعلى على هيئة بيانات مختزلة.

في البداية، يجب التأكيد على أن مصطلح "تقليل البيانات" لا يعني تلقائيًا فقدان المعلومات. في كثير من الحالات، يعني تقليل البيانات فقط أنه يتم تخزين البيانات الآن بطريقة أكثر ذكاء - ربما بعد المرور بعملية التحسين ثم إعادة تجميعها مع البيانات ذات الصلة في تكوين أكثر عملية.

ومن المهم عدم الخلط بين تقليل البيانات وإزالة التكرار (deduplication)، التي تركز على حذف النسخ الزائدة من البيانات لأغراض التبسيط. وبشكل أكثر دقة، فإن تقليل البيانات يجمع بين جوانب مختلفة من أنشطة مختلفة، مثل إزالة البيانات المكررة وتوحيد البيانات، لتحقيق أهدافه.