أي شخص ملم بنظام معالجة التدفقات يعرف Apache Kafka: المعيار الفعلي للمؤسسات في مجال تدفق الأحداث مفتوحة المصدر. يتميز Apache Kafka بالعديد من القدرات القوية، مثل تقديم معدل نقل بيانات مرتفع والحفاظ على تحمُّل أعطال عالٍ في حال فشل التطبيقات.

تعمل تدفقات Apache Kafka على نقل البيانات إلى وجهتها، لكن هذه القدرات لا تتحقق بأقصى إمكاناتها عند نشر Apache Kafka بشكل منفرد. إذا كنت تستخدم Apache Kafka اليوم، يجب أن يكون Apache Flink جزءًا أساسيًا من بنية التكنولوجيا لديك لضمان استخراج البيانات التي تحتاجها في الوقت الفعلي.

مع الجمع بين Apache Flink وApache Kafka، تتضاعف إمكانيات تدفق الأحداث مفتوحة المصدر بشكل كبير. يُنشئ Apache Flink زمن انتقال قصيرًا من خلال السماح لك بالاستجابة بسرعة ودقة للحاجة التجارية المتزايدة لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب. وعند الجمع بينهما، تصبح القدرة على توليد الأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي في متناول يدك.

مع Apache Kafka، يمكنك الحصول على تدفق أوَّلي للأحداث من كل ما يحدث داخل عملك. ومع ذلك، ليس كل ذلك قابلًا للتنفيذ بالضرورة، وبعضه قد يتوقف في قوائم الانتظار أو أثناء معالجة البيانات الكبيرة على دفعات. وهنا يأتي دور Apache Flink: يمكنك الانتقال من الأحداث الأولية إلى العمل مع الأحداث ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يضع Apache Flink بياناتك في سياقها من خلال اكتشاف الأنماط، ما يُتيح لك فهم كيفية حدوث الأشياء جنبًا إلى جنب. ويُعَد هذا أمرًا أساسيًا لأن الأحداث لها عمر افتراضي، وقد تؤدي معالجة البيانات القديمة إلى إلغاء قيمتها. ضَع في اعتبارك التعامل مع الأحداث التي تمثِّل تأخيرات في الرحلات: فهي تتطلب اتخاذ إجراء فوري، ومعالجة هذه الأحداث متأخرًا سيؤدي بالتأكيد إلى استياء العملاء.

يعمل Apache Kafka كقناة ضخ ضخمة للأحداث، تنقل باستمرار ما يحدث داخل أعمالك. ودمج هذا التدفق الضخم للأحداث مع اكتشاف الأنماط بواسطة Apache Flink يحقق النقطة المثالية: بمجرد تحديد النمط ذي الصلة، يمكن أن يكون رد فعلك التالي بنفس السرعة. تمكَّن من جذب عملائك من خلال تقديم العرض المناسب في الوقت المناسب، وتعزيز سلوكهم الإيجابي، أو حتى اتخاذ قرارات أفضل في سلسلة التوريد، وذلك على سبيل المثال فقط من بين العديد من الوظائف المتقدمة التي تحصل عليها عند استخدام Apache Flink مع Apache Kafka.