موقع البيانات: ما المقصود به وما أهميته؟

موقع البيانات هو موضوع مثير للجدل، خاصة فيما يتعلق ببيانات السحابة. وأسباب ذلك متعددة، ولكن يرجع الفضل في الاهتمام به إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تنظم خصوصية المعلومات في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المتطلبات المتمثلة في أن تكون بيانات المستخدمين الشخصية وخصوصياتهم محمية بشكل كافٍ من قبل المؤسسة التي تجمع تلك البيانات وتعالجها وتخزنها. بعد بدء تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات، سنت دول أخرى مثل أستراليا والبرازيل وكندا واليابان وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة تشريعات خاصة بها لحماية البيانات.

وما يعنيه هذا هو أن خصوصية البيانات لا تزال تشكل مصدر قلق مستمرًا، مع تزايد الضغط الممارس على الكيانات من خلال التشريعات. بالنسبة إلى المؤسسات التي تولد البيانات وتجمعها وتخزنها، أصبحت الحاجة إلى وجود حل لمعالجة هذه المشكلة، خاصة على السحابة، أمرًا ملحًا.

إذا لم يكن الامتثال لخصوصية البيانات وحمايتها أمرًا مضمونًا، فقد تصبح المخاطر والعقوبات هائلة. على سبيل المثال، في مايو 2023، فُرض على شركة Meta، الشركة المالكة لتطبيق Facebook، دفع غرامة قياسية قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي (1.2 مليار يورو) إلى الاتحاد الأوروبي لفشلها في الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وهذه بلا شك غرامة باهظة. وعلى الرغم من أن مبلغ الغرامة قد خُفض قبل الدفع، فإن الأمر كان بمثابة عبرة غير مسبوقة تنبه المؤسسات إلى ضرورة ضمان حماية البيانات والخصوصية.