ما المقصود بتبادل البيانات؟

تبادل البيانات هو عملية نقل البيانات بين الأنظمة أو المنصات أو الأطراف المعنية. وهي تشمل مجموعة واسعة من تنسيقات البيانات ومصادرها، بدءًا من بيانات المستشعرات في الوقت الفعلي والسجلات المؤرشفة إلى بيانات الجهات الخارجية.
إذا كانت البيانات هي شريان الحياة بالنسبة إلى المؤسسات الحديثة، فإن عملية تبادل البيانات هي جهاز الدورة الدموية الذي يحافظ على تدفقه. تضمن مشاركة البيانات وصول المعلومات إلى الأنظمة والأشخاص الصحيحين—ما يدعم العمليات ويتيح اتخاذ قرارات مستنيرة. وكما يعتمد الجسم على سلامة الدورة الدموية للقيام بوظائفه، فإن النظم البنائية الرقمية تعتمد على تدفقات البيانات المحوكمة لإزالة الصوامع وإطلاق العنان لقيمة أصول بياناتها.
يُعد تبادل البيانات جزءًا أساسيًا من إدارة البيانات، وهي عملية جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها بشكل آمن وفعال لتحقيق نتائج أعمال أفضل. وهو يدعم مبادرات مختلفة، بدءًا من تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تكامل النظم البنائية مع مقدمي البيانات. تُجرى عمليات تبادل البيانات عادةً من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو عمليات نقل الملفات أو مسارات التدفق أو المنصات القائمة على السحابة—كل منها مصمم خصوصًا لحالات الاستخدام المختلفة.
ينتج العالم يوميًا ما يقرب من 402.74 مليون تيرابايت من البيانات. من دون تبادل بيانات فعال، ستكون هذه المعلومات (وقيمتها) محاصرة. وفي دول الاتحاد الأوروبي وحدها، حققت تدفقات البيانات على السحابة ما يقدر بنحو 77 مليار يورو من القيمة الاقتصادية في عام 2024—ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 328 مليار يورو بحلول عام 2035.
تبادل البيانات هو الأساس الذي تقوم عليه أي مؤسسة حديثة قائمة على البيانات . يمكن لتلك المؤسسات التي لديها إستراتيجيات فعالة لتبادل البيانات توحيد البيانات الداخلية والخارجية المتفرقة واستكشاف معارف أعمق عبر الأقسام والشراكات و حالات الاستخدام.
على سبيل المثال، من خلال عمليات تبادل البيانات في الوقت الفعلي، تتمكن منصات التجارة الإلكترونية من تعديل التسعير بشكل ديناميكي، ومشاركة تدفقات البيانات بين شركات البيع بالتجزئة وتحسين سلاسل التوريد. وبالمثل، تتيح عمليات التبادل هذه لموظفي المستشفيات مشاركة نتائج المختبرات مع المتخصصين الخارجيين في الوقت الفعلي، ما يقلل من الوقت اللازم للتشخيص ويحسن نتائج المرضى.
يؤدي تبادل البيانات أيضًا دورًا مهمًا في تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من التعلم وتحقيق القيمة. من خلال تبسيط عملية تدفق البيانات عبر الأنظمة المختلفة، يمكن أن يساعد تبادل البيانات على ضمان تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أحدث المعلومات وأكثرها ملاءمة.
تساعد العناصر الرئيسية لتبادل البيانات—مثل المخططات الموحدة والموصلات الآمنة والأذونات المحكومة—على ضمان إمكانية استخدام مصادر البيانات المتنوعة بشكل فعال داخل النظم البنائية للذكاء الاصطناعي. وهذا بدوره يسمح للمؤسسات بدمج بيانات الجهات الخارجية من دون المساس بالجودة أو الإدارة.
يمكن تصنيف تبادل البيانات من أبعاد مختلفة—لا سيما الوقت والبنية ونموذج الوصول. يمكن أن يساعد فهم أوجه الاختلاف هذه المؤسسات على وضع إستراتيجيات أكثر مرونة لمشاركة البيانات ، ودعم كل شيء بدءًا من تدفقات البيانات في الوقت الفعلي وحتى عمليات التكامل الآمنة مع الجهات الخارجية.
التبادل في الوقت الفعلي: تُنقل البيانات بشكل فوري أو شبه فوري بين الأنظمة، وغالبًا ما يكون استجابة لحدث معين. ويُعد هذا أمرًا ضروريًا في السيناريوهات الحساسة للوقت مثل الكشف عن الغش، أو مراقبة إنترنت الأشياء أو التسعير الديناميكي. يساعد التبادل في الوقت الفعلي على تبسيط عملية صناعة القرار ويمكن تفعيلها بالأحداث أو تفعيلها باستمرار اعتمادًا على بنية النظام.
التبادل المجدول (على دفعات): تُجمع البيانات وتُنقل على دفعات على فترات زمنية محددة مسبقًا، مثل كل ساعة أو كل ليلة أو كل أسبوع. يُعد التبادل على دفعات أمرًا شائعًا في مهام سير عمل الامتثال وعمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، ويمكن الاعتماد عليه في نقل مجموعات البيانات الكبيرة. ولا تزال الطرق القديمة—مثل بروتوكول نقل الملفات أو عمليات التحميل في التخزين على السحابة—شائعة في مهام سير العمل هذه، خاصةً عندما لا تكون واجهات برمجة التطبيقات الحديثة متاحة بعد.
التبادل المتدفق: تتدفق البيانات باستمرار من المصدر إلى الوجهة في وحدات صغيرة متسلسلة. يُستخدَم التدفق في السيناريوهات ذات أحجام البيانات الكبيرة مثل القياس عن بُعد أو محركات التوصية، ويدعم المعارف في الوقت الفعلي ويقلل من زمن الانتقال من خلال إلغاء ضرورة انتظار مجموعات البيانات كاملة. وغالبًا ما يكون جزءًا أساسيًا من منصات تبادل البيانات وعمليات التحليل واسعة النطاق.
التبادل القائم على واجهات برمجة التطبيقات: توفر واجهات برمجة التطبيقات (API) وصولاً منظمًا وقابلاً للبرمجة إلى البيانات، ما يدعم مهام سير العمل في الوقت الفعلي وعلى دفعات. فواجهات برمجة التطبيقات تعمل على توحيد الاتصالات عبر الأنظمة، والتحقق من صحة الحمولات وتبسيط عمليات تكامل البيانات—وخاصة في الخدمات المصغرة و النظم البنائية للسحابة الأصلية. تطبق العديد من المؤسسات التبادل القائم على واجهات برمجة التطبيقات من خلال عمليات التكامل المباشرة، باستخدام موصلات مخصصة أو واجهات برمجة تطبيقات موحدة لأتمتة تدفقات البيانات وتقليل التدخل اليدوي.
التبادل القائم على الأحداث: بدلاً من الاستطلاع أو المهام المجدولة، تبدأ هذه الطريقة في نقل البيانات عند وقوع أحداث محددة. تُعد هذه الطريقة شائعة في التطبيقات الحديثة والبُنى من دون خادم، وتساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال إرسال المعلومات ذات الصلة فقط عند الحاجة إليها—ما يقلل من الضغط على الشبكة ويحسن الاستجابة.
قوائم الرسائل وأنظمة النشر/الاشتراك: تستخدم تقنيات مثل Apache Kafka وRabbitMQ وسطاء الرسائل للفصل بين منتجي البيانات ومستهلكيها. يدعم هذا النمط تدفقات البيانات القابلة للتوسع وغير المتزامنة (أي عندما يرسل أحد الأنظمة البيانات، يتولى نظام آخر معالجتها لاحقًا) ويدعم العديد من أنظمة المعلومات الموزعة. ويتيح ذلك للمؤسسات دعم الموصلات المرنة عبر المنصات. يمكن أيضًا تنفيذ التوزيع بأسلوب البث—حيث تُنشر الرسائل لعدة مشتركين في وقت واحد—عبر نماذج الناشر/المشترك (pub/sub).
التبادل الخاص: تُجرى مشاركة البيانات داخل الجهات الموثوقة أو بينها، وعادةً ما يكون ذلك بضوابط صارمة للحوكمة والامتثال والتدقيق. يدعم هذا النموذج أمان مشاركة البيانات لحالات استخدام التعامل بين الشركات ، وخدمات مشاركة البيانات على السحابة وأنسجة البيانات الداخلية التي تعطي الأولوية للبيانات الحساسة مثل معلومات التعريف الشخصية (PII).
التبادل العام: تُجرى مشاركة البيانات بشكل مفتوح عبر واجهات برمجة التطبيقات العامة أو متاجر البيانات أو المستودعات الحكومية. تعمل عمليات التبادل هذه على تعزيز تحقيق الربح وإمكانية الوصول والابتكار، ولكنها تتطلب سياسات صارمة للتحقق من الصحة والاستخدام من أجل ضمان جودة البيانات و سلامتها. تساعد منصات تبادل البيانات مثل Microsoft Azure Data Share وIBM Sterling Data Exchange على توحيد هذه العمليات وتأمينها من خلال أدوات الحوكمة ونماذج الأذونات المدمجة.
التبادل بين النظراء: تتصل الأنظمة ببعضها مباشرةً—غالبًا بشكل منسق—من دون الاعتماد على وسيط مركزي. ويدعم هذا النموذج أنظمة البيانات الموحدة والشبكات اللامركزية وعمليات التبادل بين سلاسل التوريد، ما يوفر المرونة والتلقائية مع الحفاظ على إمكانية التشغيل البيني عبر مصادر البيانات الخارجية.
تؤدي تنسيقات البيانات (التي يشار إليها أحيانًا باسم "لغات البيانات") دورًا رئيسيًا في عمليات تبادل البيانات. يمكن تصنيف التنسيقات إلى فئتين: تنسيقات نصية وتنسيقات ثنائية.
تخزن هذه التنسيقات البيانات في شكل نصي يمكن للإنسان قراءته، وتُستخدم عادةً من أجل البساطة و التوافق وسهولة تصحيح الأخطاء عبر الأنظمة.
JavaScript Object Notation (JSON) هو تنسيق بسيط ولا يعتمد على لغة ويستخدم على نطاق واسع لمشاركة البيانات في الوقت الفعلي. هيكله المرن و توافقه الواسع مع التطبيقات الحديثة يجعلانه مثاليًا لبيئات الويب والهواتف المحمولة.
لغة الترميز الموسعة (XML) هي تنسيق نصي منظم خاضع لمعايير اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C). يُستخدم بشكل شائع في مجالات مثل الرعاية الصحية والقطاع المالي والامتثال التنظيمي نظرًا إلى دعمه للتسلسلات الهرمية المعقدة والبيانات الوصفية الشاملة و التحقق الصارم.
القيم المفصولة بفواصل (CSV) هي تنسيق نصي بسيط يُستخدم لتمثيل البيانات المسطحة والجدولية. هيكله البسيط وتوافقه الشامل يجعلانه خيارًا شائعًا لإعداد التقارير والتحليلات وعمليات التكامل السريعة.
Yet Another Markup Language (YAML)—والمعروفة أيضًا باسم "YAML Ain't Markup Language"—هي تنسيق يمكن للإنسان قراءته ويُستخدم غالبًا في ملفات التكوين وتبادل البيانات بين التطبيقات. ويدعم الهياكل المعقدة ويتوافق مع JSON، ما يجعله مرنًا مع الأنظمة التي تتطلب تفاعلاً آليًا وبشريًا.
جرى تحسين هذه التنسيقات المضغوطة والقابلة للقراءة آليًا من حيث الأداء، ما يجعلها مثالية لتبادل البيانات بسرعة عالية في البيئات الموزعة أو المحدودة.
يتيح النظام العام لوسطاء الطلبات (CORBA) تبادل كائنات البيانات المعقدة بين الأنظمة باستخدام الترميز الثنائي. ويسهّل إمكانية التشغيل البيني عبر لغات البرمجة والمنصات، ولكن تعقيده وحدوده المتعلقة بجدار الحماية جعلته أقل شيوعًا في مبادرات تكامل البيانات الحديثة.
طورت شركة Google بروتوكول التخزين المؤقت (أو Protobuf)، وهو تنسيق مضغوط ومحايد للغة يستخدم لتسلسل البيانات المنظمة (بمعنى تحويلها من أجل النقل). وهو عالي الكفاءة في تبادل البيانات في الوقت الفعلي ويُستخدم عادةً في الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات وعمليات استدعاء الإجراءات عن بُعد (RPC).
Avro هو تنسيق تسلسل مخصص للصفوف جرى تطويره داخل نظام Apache Hadoop البنائي. وهو مصمم لحالات استخدام البيانات الكبيرة، مع دعم المخطط الديناميكي والضغط والتكامل الفائق مع منصات تبادل البيانات مثل Kafka.
Thrift هو تنسيق تسلسل وإطار عمل لعمليات استدعاء الإجراءات عن بُعد في الوقت نفسه، طورته في الأصل شركة Facebook (Meta حاليًا). ويدعم لغات برمجة متعددة ويحقق التوازن بين الأداء والمرونة، ما يجعله مناسبًا للأنظمة الموزعة ومهام سير العمل البينية للبيانات.
يمكن لعمليات تبادل البيانات الحديثة تحقيق قيمة كبيرة للمؤسسات. لكن تحقيق هذه القيمة يتطلب التغلب على العديد من التحديات التقنية والتشغيلية.
