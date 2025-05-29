إصدار Enterprise وStandard لبرنامج EDB Postgres من IBM

تطوير التطبيقات وتشغيلها باستخدام قاعدة البيانات المؤسسية مفتوحة المصدر PostgresSQL

استكشف دليل البيانات للذكاء الاصطناعي
امرأة تمشي في غرفة خادم كبيرة مع جهاز لوحي في يدها

النشر على السحابات العامة والخاصة وفي البيئات المحلية
 

زيادة الإنتاجية من خلال إنشاء ونشر وإدارة نتائج الذكاء الاصطناعي بسهولة لأتمتة وتبسيط عمليات الأعمال وعمليات التعامل مع العملاء.
يساعد الجيل التالي من EDB Postgres العملاء مثلك على توفير قاعدة بيانات أساسية متينة وقوية، ما يُتيح بنية بيانات متكاملة لتحقيق نتائج ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر موثوقية.

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النشر المرن

تمكَّن من النشر والتكامل عبر أي بيئة يحتاجها عملك: السحابة العامة، والخاصة والهجينة، والبيئات الافتراضية، والحاويات، والأجهزة التي تعمل دون نظام تشغيل.

تحسين الإنتاجية

احصل على دعم ملائم للمطورين لأحدث لغات البرمجة وبيئات التطوير المتكاملة مثل JavaScript وJSON وPython وXML وغيرها.

أنواع بيانات متعددة

استخدِم نوع البيانات الذي تختاره. يتعامل EDB Postgres مع معظم البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة بشكل طبيعي.
تحديث بنية البيانات

دعم التحليلات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تشغيل MongoDB Enterprise Advanced على IBM Cloud Pak for Data.

حالات الاستخدام

ترحيل المزيد من التطبيقات من Oracle

يدعم نظام قائمة الانتظار المتقدم مجموعة متنوعة من ترحيل التطبيقات من Oracle إلى EDB، بما في ذلك التطبيقات الخاصة بالمعاملات المالية، وبيانات ملفات المستخدمين، ومعلومات أنظمة السجلات.  
إدارة مجموعات بيانات أكبر

تُسهم قدرات التقسيم القوية -بما في ذلك الحذف السريع لأنواع بيانات أكثر والدعم للعبارات الجاهزة- في تعزيز قدرة EDB Postgres Advanced Server 9.6 على دعم العملاء الذين يتعاملون مع مجموعات بيانات أكبر.
إنشاء تكوينات أفضل

أنشئ تكوينات أكثر قوة ومرونة باستخدام ميزات التجميع، والتوسع الأفقي، والتكامل. استخدِم تأكيد التطبيق المتزامن لإنشاء مجموعات قابلة للتوسع فعليًا في القراءة.
ترحيل المزيد من التطبيقات من Oracle

يدعم نظام قائمة الانتظار المتقدم مجموعة متنوعة من ترحيل التطبيقات من Oracle إلى EDB، بما في ذلك التطبيقات الخاصة بالمعاملات المالية، وبيانات ملفات المستخدمين، ومعلومات أنظمة السجلات.  
إدارة مجموعات بيانات أكبر

تُسهم قدرات التقسيم القوية -بما في ذلك الحذف السريع لأنواع بيانات أكثر والدعم للعبارات الجاهزة- في تعزيز قدرة EDB Postgres Advanced Server 9.6 على دعم العملاء الذين يتعاملون مع مجموعات بيانات أكبر.
إنشاء تكوينات أفضل

أنشئ تكوينات أكثر قوة ومرونة باستخدام ميزات التجميع، والتوسع الأفقي، والتكامل. استخدِم تأكيد التطبيق المتزامن لإنشاء مجموعات قابلة للتوسع فعليًا في القراءة.

الأنظمة البنائية للبيانات

IBM Cloud Pak for Data

يوفر الجيل التالي من IBM Cloud Pak for Data نسيج بيانات يساعد على تسريع تحقيق نتائج ذكاء اصطناعي موثوق بها. تمكَّن من إيصال البيانات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت والمكان المناسبَين.
قاعدة البيانات SingleStoreDB with IBM

تُعَد SingleStore DB قاعدة بيانات SQL حديثة مخصصة لأعباء العمل التي تتطلب معالجة كثيفة للبيانات. مع اتصال شبه شامل يدعم أعباء بيانات عالية السرعة وذات حجم كبير.
MongoDB Enterprise Advanced with IBM

حل قاعدة بيانات مستندات قوي وقابل للتوسع وعالي التوفر يمكِّن المطورين من بناء التطبيقات بشكل أسرع وتوزيع البيانات بشكل أفضل.
قواعد بيانات مفتوحة المصدر

تساعد حلول قواعد البيانات مفتوحة المصدر من IBM على تنفيذ بيئة بيانات هجينة تشمل عناصر علائقية وغير علائقية.
اتخِذ الخطوة التالية

تحدَّث مع أحد خبراء IBM لمساعدتك على بناء بنية بيانات حديثة وجاهزة للمؤسسات باستخدام PostgreSQL.
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