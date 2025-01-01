عقدت شركة IBM شراكة مع SingleStore لتوفير مصدر واحد للشراء والدعم والأمان والحوكمة من أجلك. تعمل شركة IBM كمركز لتبادل البيانات، إذ تساعدك على نشر التطبيقات التي تتطلب كثافة بيانات على نطاق واسع باستخدام SingleStore، ما يضمن التعامل المتسق مع المعاملات والتحليلات بفضل القدرة العالية على التزامن وانخفاض زمن الانتقال.
يمكنك توحيد أعباء عمل المعاملات والتحليلات للحصول على تجربة متكاملة في واجهة واحدة. ويمكنك أيضًا تحسين تجارب العملاء واكتشاف الفرص الجديدة من خلال المراقبة والاكتشاف المستمرين.
يمكنك توحيد مصادر التطبيقات المتعددة وتوفير عرض شامل لمستخدمي الخطوط الأمامية. ويمكنك اكتشاف استنزاف الموارد والتكرارات من أجل تبسيط العمليات.
يمكنك توسيع مهارات SQL لديك وجمع فِرَقك معًا لزيادة الإنتاجية. يمكنك زيادة وضوح البيانات وسلاسل القيمة التحليلية من خلال توحيد طبقات البيانات.
الاعتماد على شهادات الأمان بما في ذلك ISO/IEC 27001 وSOC 2 Type 2 وPrivacy Shield. الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
تُعد SingleStore، مع المتجهات السريعة والمطابقة الدقيقة بين الجيران، الحل عند الحاجة إلى حلول التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) لهذه المجالات: الوظائف والتجارب التي تواجه العملاء والموارد البشرية والمالية ووظائف سلسلة التوريد والموارد البشرية وتطوير تكنولوجيا المعلومات وعملياتها وعمليات الأعمال الأساسية.
تساعدك SingleStoreDB على تقديم تقارير وتحليلات سريعة وقابلة للتوسع عبر بياناتك التشغيلية بما في ذلك البيانات المتدفقة والبيانات في الوقت الفعلي والبيانات السابقة. باستخدام SingleStoreDB، يمكنك تلبية أصعب اتفاقيات مستوى الخدمة باستخدام الاستيعاب الموزع دون قفل ومعالجة الاستعلامات في الوقت الفعلي.
تواجه معظم المؤسسات صعوبة في مواكبة تدفق البيانات أو في الوصول إليها عندما يكون ذلك مهمًا. ولذا فإن استيعاب وتحليل بيانات الجهاز أو المستشعر أو التطبيق يوفِّر المزيد من القيمة في الوقت الفعلي. باستخدام SingleStoreDB، يمكنك مراقبة الاحتيال والخلل واكتشافهما باستمرار.
مع استمرار زيادة عدد الأجهزة والمستشعرات التي تعمل دائمًا، يجب عليها استيعاب البيانات على الفور وجعلها قابلة للتنفيذ، مع توفير قاعدة بيانات الوقت الفعلي للبنية التحتية وراء كل تطبيق من تطبيقات إنترنت الأشياء. تسهِّل SingleStoreDB الاستيعاب السريع والتحليلات المتزامنة لأنظمة المستشعرات، ما يوفِّر رؤى فورية وقابلة للتنفيذ.
يوضح هذا الدليل كيفية تطبيق التوليد المعزز بالاسترداد على النماذج اللغوية الكبيرة، باستخدام watsonx وقاعدة بيانات SingleStore.
يُعَد الذكاء الاصطناعي التوليدي الموضوع الأكثر شهرة في عالم التكنولوجيا اليوم، ولكن كيف يمكنك حقًا إنشاء تطبيق جاهز للمؤسسات؟ يمكن لشركة SingleStore، بالشراكة مع IBM، تعليمك في نصف يوم فقط.
تمكَّن من ربط نموذج تعلم آلي مخصص بقاعدة بيانات SingleStore.
اقرأ كيف تتعامل SingleStore مع المعاملات والتحليلات الفورية.
احصل على مزيد من التفاصيل عن قاعدة البيانات السريعة والحديثة هذه المصممة لتوحيد أعباء عمل المعاملات والتحليلات.
دليل قائد البيانات للاستفادة من قواعد البيانات المناسبة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكنك تبسيط طبقات بياناتك وتوحيدها باستخدام قاعدة بيانات SQL فائقة السرعة.
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