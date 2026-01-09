MongoDB Enterprise Advanced with IBM

أتمِت الإدارة، وراقب أداء قاعدة البيانات باستمرار، وامنح فرصًا لتحويل البيانات إلى قيمة ملموسة

إدارة البيانات مفتوحة المصدر

طوّر التطبيقات بسرعة أكبر، ووزّع البيانات إلى حيث يلزم وجودها، مع مرونة التشغيل في أي مكان. يوفّر MongoDB Enterprise Advanced مع IBM أدوات على مستوى المؤسسات لدعم عمليات النشر بالغة الأهمية، عالية الأمان، ودائمة التشغيل. عزِّز الرؤية التشغيلية وأحكِم السيطرة. أتمِت الإدارة وراقب أداء قاعدة البيانات باستمرار. بسِّط تشغيل MongoDB. امنح فرصًا لتحويل البيانات إلى قيمة ملموسة.

تسريع وتيرة التطوير

أطلق الإصدارات وكرّر التحسينات بسرعة أكبر بمقدار 3 إلى 5 مرات بفضل نموذج بيانات المستندات وواجهة استعلام موحّدة.
توسيع النطاق بشكل أكبر

التزم باتفاقيات مستوى الخدمة للأداء (SLA) في أي بيئة، سواء مع عميلك الأول أو مع 20 مليون مستخدم.
ضمان المرونة

استوفِ متطلبات التوافر والأمان والامتثال لأحمال التشغيل بالغة الأهمية.

تسليط الضوء على الميزات

تحسين دعم بيانات السلاسل الزمنية

تشمل مجموعات السلاسل الزمنية الآن مؤشرات قياس ثانوية ومركّبة، إلى جانب تعزيز كفاءة الاستعلام وتحسين عمليات الفرز.
قدرات جديدة لدعم تدفقات التغيير والبنى القائمة على الأحداث

بات بإمكان المستخدمين الآن استرجاع حالة المستند كاملة قبل التغيير وبعده. دعم عمليات لغة تعريف البيانات (DDL) مثل إنشاء الفهارس والمجموعات وحذفها، بما يتيح لك التفاعل مع أحداث قاعدة البيانات إلى جانب تغييرات البيانات.
أمن البيانات

يمكن للمسؤولين الآن ضغط أحداث التدقيق وتشفيرها قبل كتابتها على القرص، بالاستفادة من نظام إدارة مفاتيح خاص بهم ومتوافق مع معيار KMIP.
منتج مميّز

IBM Cloud Pak for Data

يوفّر الجيل التالي من IBM Cloud Pak for Data نسيج بيانات يسرّع تحقيق مخرجات ذكاء اصطناعي موثوقة. اربط البيانات المناسبة، في الوقت المناسب، بالأشخاص المناسبين، من أي مكان تستدعي الحاجة إليه. واستفد من تجربة مُدارة بالكامل عبر السحابة الهجينة لاستيعاب البيانات واستكشافها وإعدادها وإدارتها وحوكمتها وإتاحتها بحجم بيتابايت، بما يدعم ذكاءً اصطناعيًا جاهزًا للاستخدام في الأعمال.

حالات استخدام MongoDB

تعزيز قدرات أنظمة الكمبيوتر المركزي

انقل بعض التطبيقات الأساسية من أنظمة الكمبيوتر المركزي إلى MongoDB بالوتيرة التي تناسبك. وحافظ على أنظمتك الأساسية بتكلفة ومخاطر أقل.

 عرض موحّد لكل شيء

اكتشف الفرص من خلال رؤية موحّدة للعملاء والمنتجات والأصول وغيرها. وأدِر المخاطر ومواطن التعرّض لها بفعالية أكبر بفضل رؤى أعمق.

 إنترنت الأشياء (IOT)

تعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وتوسّع أفقيًا أو رأسيًا، وادعم بيانات السلاسل الزمنية. عالج بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والبيانات التشغيلية وادمجها في الوقت الفعلي.

 برنامج MongoDB لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (MAAP)

يساعد MAAP المؤسسات على بناء تطبيقات حديثة مُعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بسرعة على نطاق المؤسسة.

الموارد

ابدأ باستخدام MongoDB
MongoDB هي قاعدة بيانات مستندية صُممت لتسهيل تطوير التطبيقات وتوسيع نطاقها.
تأمين MongoDB Enterprise
بسّط نشر قاعدة بيانات MongoDB في بيئتك الخاصة.
تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية
أتِح بيانات الكمبيوتر المركزي الحيوية للتطبيقات الحديثة على الويب والأجهزة المحمولة باستخدام MongoDB وأنظمة IBM Z.
برنامج MongoDB لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (MAAP)
يساعد MAAP المؤسسات على بناء التطبيقات بسرعة وإدخالها إلى بيئة الإنتاج بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، من خلال تزويدها بِبنى مرجعية وحزمة تقنية متكاملة من البداية إلى النهاية.

دليل قائد البيانات للاستفادة من قواعد البيانات المناسبة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي.

استكشف دليل البيانات
اتخذ الخطوة التالية

احجز استشارة فردية وأنشئ تطبيقاتك القائمة على البيانات بوتيرة أسرع