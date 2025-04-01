قاعدة بيانات IBM Db2

صُممت لتشغيل مهمة حساسة أحمال التشغيل في العالم, IBM Db2 يدعم انتقال زمني قصير وتحليلات فورية لتمكين المؤسسات من دعم معاملات البيانات الحديثة وتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي سحابة هجينة.
IBM Db2 هي قاعدة بيانات السحابة الأصلية التي تتمتع بخبرة تمتد لعقود من الزمن. تدعم تكنولوجيا المعلومات المعلومات التشغيل المختلط للمعاملات والتحليلات المختلطة، مما يوفر منصة موحدة لمسؤولي قواعد البيانات (DBAs), ومهندسي المؤسسات والمطورين لتشغيل التطبيق، وتخزين البيانات والاستعلام عنها وتبسيط عملية التطوير. اجعل التطبيق الخاص بك آمنًا وعالي الأداء ومرنًا ®، بغض النظر عن حجم المعاملات أو تعقيدها.
استكشف Amazon RDS ل Db2
Enterprise يمكن للمهندسين المعماريين ومديري إدارة الأعمال والمطورين استخدام محرك واحد من السحابة الأصلية للجيل القادم من البيانات ومستند إلى الذكاء الاصطناعي التطبيق.
تحسين الاستعلام بشكل أسرع وضبط يدوي أسرع حتى بالنسبة إلى أحمال التشغيل المعقدة
تطوير التطبيق المبسط بدعم من رقاقة Apple Silicon Chip (M1/M2/M3) وVisual Studio 2022
زيادة كفاءة مدير إدارة قواعد البيانات بنسبة 20% من خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وإدارة مبسطة لقاعدة البيانات مع التشغيل الذاتي المدمج
سرعة في اتخاذ القرار بمساعدة تحليلات تنبؤات تنبؤات وذكاء الرؤى
الترحيل السلس من Oracle إلى Db2 مما يؤدي إلى خفض رسوم الترخيص وتكاليف البنية التحتية، وتحسين الأداء والكفاءات التشغيلية بنسبة 30%.
التوافر المستمر من التعافي من الكوارث والتوافر المستمر بنسبة 99.999% الذي يعمل في أي مكان وفي أي وقت