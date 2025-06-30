الإعلان عن الإتاحة العامة لخدمة IBM Db2 Bring Your Own Cloud على Azure

30 يونيو 2025

المؤلفون

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

نحن فخورون بالإعلان عن الإتاحة العامة لخدمة Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) on Azure. هذه الحلول التحولية، المبنية على الفوائد الحالية لخدمة Db2 on Cloud، هي خدمة مُدارة تدعم أهم أعباء العمل ذات المهام الحساسة عالميًا على IBM Cloud وAWS، ونحن متحمسون لتقديم الخدمة على Azure.

8 قدرات رئيسية لـ IBM Db2

تم بناء خدمتنا المُدارة من الأساس لتضمين تقنيات سحابية أصلية، ما يساعد العملاء على الاستفادة بسرعة من مزايا السحابة عند تحديث أنظمتهم. توفِّر خدمة IBM Db2 SaaS على Azure، مثل AWS وIBM Cloud، إمكانية التوسع المستقل للمعالجة والتخزين، وتضمن التوافر العالي من خلال عدة عُقَد تدعم تطبيقات العملاء، بالإضافة إلى المتانة عبر النسخ الاحتياطي المؤتمت واستعادة البيانات لنقطة زمنية محددة.

يمكن للعملاء الذين ينتقلون إلى VPC على Azure باستخدام Db2 الاستفادة من هذه الميزات الرئيسية:

  1. إمكانية توسيع حجم المثيل حتى 256 تيرابيبايت للتخزين و128 وحدة معالجة افتراضية (vCPU) للمعالجة.
  2. التوسع المستقل السلس للحوسبة والتخزين
  3. تضمن الزيادة التلقائية للتخزين عدم نفاد مساحة التخزين لدى عملائنا
  4. توسيع التخزين بناءً على عدد عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية (IOPS) ومعدل النقل، ما يسهِّل زيادة أداء وحدات التخزين الحالية.
  5. توفُّر عالٍ مع عقدتين متاحتين موزعتين عبر منطقتي توافر.
  6. التحويل بسهولة من عقدة واحدة إلى تكوين عالي التوافر.
  7. النسخ الاحتياطي/الاستعادة مع لقطات يومية متجددة لمدة 14 يومًا ونسخ كامل أسبوعي لـ Db2، مع خيار النسخ الاحتياطي غير المحدود إلى تخزين Azure Blob (الكائن الثنائي الكبير).
  8. دعم الاتصال العام/الخاص على Azure ضمن شبكة افتراضية (VNET) للعميل.

نخطط أيضًا لإصدار بعض الميزات الإضافية بعد فترة وجيزة من التوفر العام. ويشمل ذلك ما يلي:

  • التعافي من الكوارث عبر المناطق لضمان استمرارية الأعمال والعمليات إذا تأثرت منطقة كاملة بانقطاع الخدمة.
  • تكامل Active Directory/LDAP (بروتوكول الوصول الخفيف للدليل) لتسهيل الاتصال بالأدلة المؤسسية.
  • قواعد بيانات Db2 متعددة لكل مثيل ما يجعل من السهل تشغيل Db2 بطريقة فعَّالة من حيث التكلفة.
  • سهولة الترحيل مع النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات المحلية واستعادتها إلى Db2 على Azure.

6 فوائد لخدمة IBM® Db2® Bring Your Own Cloud on Azure

إطلاق هذه الخدمات على Azure كخدمة مُدارة مشتركة -أو بنموذج أحضِر سحابتك الخاصة (BYOC)- مع نشر مثيل قاعدة البيانات مباشرةً داخل الشبكة الافتراضية الخاصة (VPC) للعميل، يوفر إطار عمل متكامل للتكامل يتوافق بسلاسة مع البيئة السحابية الحالية للعميل.

سيتمكن عملاؤنا الآن من الاستفادة من المزايا التالية مع الاحتفاظ ببياناتهم داخل بيئتهم الخاصة:

  1. الامتثال والأمان: تمكين العملاء من تشغيل مثيل قاعدة البيانات داخل حساب Azure الخاص بهم أو الشبكة الافتراضية الخاصة، ما يمكِّنهم من الاستفادة من وضع الأمن السحابي الحالي لتلبية أقصى متطلباتهم.
  2. المراقبة والتدقيق: تمكين المراقبة والتدقيق بشكل دقيق، بما في ذلك ضوابط على مستوى الشبكة توفِّر رؤية وتحكُّمًا لا مثيل لهما.
  3. تجميع البيانات في موقع واحد: مساعدة عملائنا على تجميع مصادر بياناتهم داخل VPC الخاصة بهم أو حساب Azure، لضمان اتصال سلس بالموارد والتطبيقات وإلغاء الحاجة إلى الشبكات الخارجية.
  4. كفاءة البنية التحتية: الاستفادة من خصومات مزوِّد السحابة مع البنية التحتية في حساب العميل على Azure لتحسين استخدام البنية التحتية وتقليل التكاليف.
  5. قابلية التوسع والمرونة: توفير القدرة على ضبط موارد الحوسبة ديناميكيًا بناءً على الاحتياجات المتغيرة.
  6. الخدمات المُدارة: مُدارة بواسطة خبراء Db2 حتى يتمكن عملاؤنا من التركيز على ما يهمهم حقًا.

مصممة لدعم أعباء العمل ذات المهام الحساسة عالميًا على Azure

تم تصميم IBM Db2 on Azure لتلبية جميع المتطلبات الحرجة للأعمال، ويعمل كحل ثوري للمؤسسات التي تسعى للانتقال إلى SaaS وجعل Azure مزوِّد السحابة الرئيسي لها.

تفضَّل بزيارة صفحة IBM Db2 لمعرفة المزيد من التفاصيل.

