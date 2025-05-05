5 مايو 2025
يسرُّ IBM أن تعلن عن إطلاق خدمتَي Db2 وDb2 Warehouse كخدمات SaaS على Azure باستخدام نموذج "أحضِر سحابتك الخاصة (BYOC)"، وهو حل تحويلي يُعزز الفوائد الحالية لكلٍّ من Db2 وDb2 Warehouse on Cloud. وسيكون هذا متاحًا بشكل عام في 17 يونيو 2025.
تدعم خدمات Db2 وDb2 Warehouse المُدارة من IBM أعباء العمل ذات المهام الحساسة على IBM Cloud وAWS، ونحن متحمسون لتوفير هذه الخدمات الآن على Azure. خدماتنا المُدارة مبنية بالكامل على تقنيات سحابية أصلية، ما يساعد العملاء على الاستفادة سريعًا من مزايا السحابة أثناء عملية التحديث.
توفِّر IBM Db2 SaaS إمكانية التوسع المستقل في الحوسبة والتخزين، والتوافر العالي مع عُقَد متعددة تدعم تطبيقات العملاء، والمتانة من خلال النسخ الاحتياطي الآلي والاسترداد في الوقت المناسب. يمكن للعملاء الذين ينتقلون إلى السحابة باستخدام Db2 الاستفادة من:
يُعَد IBM Db2 Warehouse SaaS مستودع بيانات سحابيًا عالي الأداء ومرنًا، قادرًا على تخزين بيتابايتات من البيانات، ويدعم الإدخال في الوقت الفعلي ومحسِّن استعلامات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتسريع النتائج. يمكن للعملاء تحديث تحليلاتهم في السحابة باستخدام:
عند تقديم هذه الخدمات على منصة Azure، نبدأ أولًا بإطلاق خدمة مُدارة مشتركة -أو نموذج "أحضِر سحابتك الخاصة" (BYOC)- حيث يتم نشر قاعدة البيانات مباشرةً داخل البيئة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) للعميل على Azure. يوفر نموذج النشر هذا إطار العمل التكاملي القوي الذي يتوافق بسلاسة مع البيئة السحابية الحالية للعميل. سيتمكن عملاؤنا الآن من الاستفادة من المزايا التالية مع الاحتفاظ ببياناتهم داخل بيئتهم الخاصة:
تم تصميم IBM Db2 وDb2 Warehouse SaaS على Azure لتلبية جميع الاحتياجات الحساسة للأعمال. إنها نقطة تحول حقيقية للمؤسسات التي تسعى للانتقال إلى حلول SaaS وتعتمد على Azure كمزود سحابة رئيسي. يوفر هذا حلًا آمنًا ومتوافقًا وفعَّالًا من حيث التكلفة لنشر Db2 وDb2 Warehouse على بنية Azure السحابية الخاصة بالعملاء، ما يدعم نمو الأعمال ويمنحهم ميزة تنافسية. جرِّب مستقبل البيانات والتحليلات مع خدمات IBM Db2 وDb2 Warehouse السحابية على Azure.
ستكون خدمات IBM Db2 وDb2 Warehouse السحابية على Azure متاحة بشكل عام في 17 يونيو. لا تفوِّت هذه الفرصة لإحداث تحول في استراتيجية بيانات وتحليلات السحابة لديك.