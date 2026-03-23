مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قابل للتكيف. مصمم لمسؤولي قواعد البيانات الذين يسعون لتقليل الأزمات اليومية وزيادة التحكم.
IBM Db2 Genius Hub هو تجربة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على دعم قاعدة بيانات Db2 الذاتية بميزاتها الوكيلية. يعمل على ربط إشارات الأداء والسياق التشغيلي باستمرار عبر بيئتك في Db2. يمكن للفرق أن تفهم بسرعة ما الذي تغير، ولماذا حدث هذا التغيير، وما الذي يجب فعله بعد ذلك باستخدام توصيات مثلى مدعومة بخبرة IBM. يعمل هذا من خلال عملية ذاتية تعتمد على مشاركة الإنسان في العملية بحيث تكون آمنة ومحكومة، ما يمكن الفرق من تبني الاستقلالية بالسرعة التي تناسبهم مع الحفاظ على الشفافية والتحكم عبر بيئات الإنتاج.
صُمم Db2 Genius Hub لبناء الثقة المؤسسية، حيث يقلل من التكاليف اليدوية ويمكّن الفِرق من الانتقال من معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى إدارتها بأسلوب استباقي، ما يساعد على تحسين مدة التشغيل وتقليل فترة التعطل.
انخفاض بنسبة 25% في تكاليف الإدارة
يمكنك أتمتة المهام الحساسة، مثل ضبط والتصحيح. كما يمكن مراقبة كل إجراء وعكسه، ما يضمن الاستقلالية التشغيلية من دون التضحية بالتحكم.
الأنشطة:
انخفاض بنسبة 30% في التدخل اليدوي
مراقبة أنماط الاستخدام باستمرار، واكتشاف حالات الخلل في وقت مبكر. وهذا يقلل من احتمالية وقوع حوادث SEV-1 ويضمن إعطاء الأولوية للعمل المخطط له على معالجة المشكلات.
الأنشطة:
انخفاض بنسبة 30% في وقت حل المشكلات
عندما تظهر مشكلات، فسر ما حدث من تغيير، والسبب وراء أهميته، وكيفية معالجته، ما يوفر ساعات من تحليل السبب الأساسي. كل توصية قابلة للتدقيق، ما يساعد على بناء الثقة.
الأنشطة:
اقرأ محتوى خبراء IBM المتخصصين، وتعلَّم من تجارب مستخدمي Db2 الآخرين، واغتنم الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات الخاصة بك.