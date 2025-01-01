دعم IBM Db2

حقق أقصى استفادة من استثمارك في Db2. ابق على اطلاع دائم، متصلاً، آمنًا، ومدعومًا
رسم توضيحي يُظهر أشخاصًا ينظرون إلى مكعب شفاف.
تحديثات البرامج ما الجديد؟
راجع وثائق IBM للاطلاع على أحدث المعلومات حول Db2. استخدِم عوامل التصفية للوصول إلى المعلومات الفنية التي تحتاجها.
دورة حياة المنتج
عرض بيانات دورة حياة IBM® Db2®‎. يمكنك الفرز حسب اسم المنتج أو الإصدار أو تاريخ الإتاحة العامة أو تاريخ نهاية الدعم.
الترقية
استخدِم مزايا اشتراكك في البرامج والدعم لتحميل أحدث إصدار أو نسخة من Db2.
إصلاحات Db2
ابحث في Fix Central لطلب وتنزيل إصلاحات Db2 التي تعالج المشكلات المعروفة وتُضيف وظائف جديدة.
تواريخ Db2 EoS
راقِب تواريخ انتهاء دعم Db2 (EoS) لتحديد إذا ما كنت بحاجة إلى إصدار أحدث.
خيارات Db2 EoS
تمكَّن من الوصول إلى مزايا اشتراكك في البرامج والدعم لتنزيل أحدث إصدار أو نسخة.

أساسيات الدعم

دعم IBM Db2

افتح حالة، ونزِّل الإصلاحات وابحث في الوثائق الفنية، واطَّلِع على المشكلات المعروفة - سجلات تحليل البرامج المعتمدة (APAR)- لمساعدتك على استكشاف المشكلات وحلها والوقاية منها.
IBM Db2 Connect IBM Db2 Event Store IBM Db2 Linux®, Unix and Windows IBM Db2 for z/OS®‎ ®IBM Db2® Warehouse on IBM Cloud IBM Db2 on IBM Cloud IBM Db2 Net Search Extender IBM Db2 pureScale®‎ IBM Db2® Warehouse Private (dashDB local)

سجِّل في دعم IBM

يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك.

اشترِك

اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، والنشرات الأمنية، والأخبار العاجلة.
دعم إضافي

توفِّر IBM خيارات دعم مرنة تُتيح لك الحصول على مستوى الدعم المناسب طوال دورة حياة المنتج بالكامل. اختَر الخيار المناسب لك.

تعرَّف على المزيد بشأن عروض الدعم.

 الدعم المتقدم
إضافة مثالية للبرمجيات الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS). يوفر Advanced Support معالجة ذات أولوية للحالات وأهدافًا مخفضة لزمن الاستجابة، بالإضافة إلى الدعم والبرمجيات الأساسية.
الدعم الممتد
خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه على الاقتراب من تاريخ انتهاء دعمه. ويمنحك الدعم الممتد المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
الدعم المستدام
أمر لا غنى عنه عند تشغيل آخر إصدار مدعوم من برنامج تم سحبه من السوق. ويوفر Sustained Support ما يصل إلى 5 سنوات إضافية للتخطيط للمرحلة التالية.
المزيد من الطرق للاستكشاف
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المجتمع - تواصَل مع خبراء IBM ومستخدمي Db2 الوثائق - وثائق المنتج الشاملة التنزيلات - إصدارات المنتجات الجديدة التنزيلات - حزم إصلاح جديدة للمنتج احصل على شهادة - شهادات Db2 لجميع المستويات