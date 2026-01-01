تسعير Db2 Database

Db2 Database SaaS على IBM Cloud
الجيل الحالي
الجيل السابق
الخطة
الأداء
قاعدة بيانات Db2 المنشورة على شرائح حوسبة مخصصة، وهي مثالية لجميع أحمال التشغيل.
مجاني
اكتشف قاعدة بيانات Db2 وجرّبها من خلال فئة مجانية دائمة من المنتج.
Standard
قاعدة بيانات Db2 المنشورة على بنية تحتية مشتركة، وهي مثالية للمشروعات الجديدة وأحمال التشغيل المتزايدة أو لقواعد بيانات التطوير والاختبار.
Enterprise
قاعدة بيانات Db2 المنشورة على شرائح حوسبة مخصصة، وهي مثالية للمؤسسات على اختلاف أحجامها.
التكوين
حوسبة مخصصة وتخزين مخصص
تكوين تجريبي بلا خادم بمخطط واحد
بنية تحتية متعددة المستأجرين أو مشتركة
حوسبة مخصصة وتخزين مخصص
السعر
تبدأ من 630 دولارًا أمريكيًا * شهريًا (تُحسب بالساعة):
الأسعار بالساعة:
التخزين 0.000.000138 دولار أمريكي* لكل جيجابايت
الحوسبة: 0.22 دولار أمريكي أو 0.29 دولار أمريكي * لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)
إجمالي عمليات الإدخال والإخراج في الثانية (IOPS): 0.000078 دولار أمريكي لكل عملية إدخال/إخراج (IOP)
-
تبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا * شهريًا (تُحتسب بالساعة):
الأسعار بالساعة:
النسخة: 0.142 دولار أمريكي * في الساعة
التخزين 0.000282 دولار أمريكي* لكل جيجابايت
تكلفة الحوسبة: 0.101 دولار أمريكي* لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)
تبدأ من 969 دولارًا أمريكيًا * شهريًا (تُحسب بالساعة):
الأسعار بالساعة:
مثال: 1.36 دولار أمريكي* في الساعة
التخزين 0.000282 دولار أمريكي* لكل جيجابايت
تكلفة الحوسبة: 0.314 دولار أمريكي* لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)
السعة المبدئية للمثيل
وحدات معالجة مركزية افتراضية (vCPUs) وتخزين بسعة 50 جيجابايت
تخزين بسعة 200 ميجابايت
4 وحدات معالجة مركزية افتراضية (vCPUs) وتخزين بسعة 20 جيجابايت
سعة الحوسبة
حتى 128 وحدة معالجة مركزية افتراضية
-
حتى 16 وحدة معالجة مركزية افتراضية
حتى 56 وحدة معالجة مركزية افتراضية
حتى 96 وحدة معالجة مركزية (تعمل بدون نظام تشغيل)
سعة التخزين
سعة تخزين تصل إلى 40 تيرابايت و196 ألف عملية إدخال/إخراج في الثانية
حتى 200 ميجابايت
حتى 4 تيرابايت (10 عمليات إدخال/إخراج في الثانية لكل جيجابايت)
حتى 24 تيرابايت (10 عمليات إدخال/إخراج في الثانية لكل جيجابايت)
توسيع نطاق التخزين والحوسبة بشكل مستقل
نعم
-
نعم
نعم
الروابط
غير محدودين
5
500
غير محدودين
موقع النسخ الاحتياطي
متعدد المناطق، أو منطقة واحدة، أو عبر المناطق
-
منطقة واحدة
متعدد المناطق، أو منطقة واحدة، أو عبر المناطق
خوادم فعلية متاحة
-
-
-
متوفر
عُقد توافر عالٍ عبر مناطق التوافر
2
-
3
3
عقدة تعافٍ من الكوارث عبر المناطق
متاح-
-
-
متوفر
نقطة نهاية خاصة
متوفر
-
متوفر
متوفر
VPC
مُتضمنة
-
مُتضمنة
مُتضمنة
Amazon RDS for Db2
Amazon RDS for Db2 هي خدمة قواعد بيانات مُدارة بالكامل، تسهّل إعداد قاعدة بيانات Db2 العلائقية على سحابة AWS وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتدعم الخدمة Db2 Standard Edition و Db2 Advanced Edition من خلال برنامج Bring Your Own License (BYOL). توفر جميع إصدارات Db2 على Amazon RDS for Db2 ما يلي:
ابدأ النشر اليوم، أو استخدم Amazon Pricing Calculator–RDS for Db2 لتقدير أحجام أجهزة الكمبيوتر.
الفئة
Db2 AI Community
Db2 AI Standard
Db2 AI Advanced
التسعير
حالة الاستخدام
مدخل مجاني للمساعدة على إطلاق التطبيقات والخدمات الجديدة
تطبيقات جاهزة للإنتاج وحيوية للأعمال
إمكانات كاملة لأحمال التشغيل ذات المهام الحيوية
مقاييس الترخيص
VPC: Prod and Non-prod AU: Non-prod فقط
VPC: Prod and Non-prod AU: Non-prod only AU (Sub Only): Prod for Non-prod
أنواع التراخيص
المجتمع
Standalone: دائم وشهري Cartridge: دائم وبالاشتراك
Standalone: دائم وشهري Cartridge: دائم وبالاشتراك
قيود الموارد
4 أنوية معالجة مركزية
ذاكرة بسعة 16 جيجابايت
16 نواة معالجة مركزية
ذاكرة بسعة 128 جيجابايت
غير محدودين
الدعم
Community Support
Enterprise Support
Enterprise Support
التشفير الأصلي والتدقيق في Db2
Db2 HADR
(التوافر والتعافي من الكوارث)
Db2 Federation
النسخ الاحتياطي والاستعادة في Db2
(الاستعادة إلى نقطة زمنية محددة)
ميزة Db2 Database Partitioning Feature
-
Db2 pureScale
-
-