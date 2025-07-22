Db2 للمطورين

إنشاء التطبيقات المهمة باستخدام Db2
الاتصال بـ Db2
رسم توضيحي متساوي الأبعاد للمطورين الذين يعملون مع التطبيقات
دعونا نبني شيئًا رائعًا Python
واجهة Python للاتصال بـ IBM Db2.
﻿Node.js﻿
واجهة غير متزامنة/متزامنة لـ Node.js للتكامل مع IBM Db2.
PHP
واجهة PHP للاتصال بـ IBM Db2.
توجه
برنامج تشغيل GoLang للاتصال بـ IBM Db2.
Java
يوفر برنامج التشغيل هذا واجهة Java للاتصال بـ IBM Db2.
C و+C
يوفر برنامج التشغيل هذا واجهة C للاتصال بـ IBM DB2.
NET.
يوفر برنامج التشغيل هذا دعمًا للغات المتاحة من خلال NET. وNET Core. للاتصال بـ IBM DB2.
Django
يوفر هذا المحول واجهة Python/SQLAlchemy للتعامل مع IBM Data Servers.
SQLAlchemy
يوفر هذا المحول واجهة Python/Django للتعامل مع IBM Data Servers.
Sequelize
تُعَد Sequelize أداة Node.js ORM تعتمد على الوعود وسهلة الاستخدام للتعامل مع Db2.
Rust
واجهة بلغة Rust للتكامل مع DB2 for z/OS وDB2 for LUW وDB2 for i، مع دعم لتجميع الاتصالات باستخدام r2d2.
Ruby/Rails
برنامج تشغيل Ruby ومحول Rails موجهان للاستخدام مع IBM Data Servers مثل DB2 على أنظمة Linux/Unix/Windows وDB2 on z/OS وDB2 on IBM i.
منصات التطوير امتداد Db2 Connect VS Code مخصص لـ IBM Data Servers.
امتداد للعمل مع خوادم IBM Database وتنفيذ العمليات عليها.
IBM Database Add-Ins for Visual Studio
يُعَد IBM Database Add-Ins for Visual Studio مجموعة من ميزات تطوير قواعد بيانات IBM التي تندمج بسلاسة ضمن بيئة Visual Studio البرمجية.

التعليمات البرمجية

اطَّلِع على مستودع التعليمات البرمجية القوي لدينا وابدأ ببناء مشروعك القادم.

عينات التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها وصيانتها بواسطة IBM Db2

مطور IBM Db2 على GitHub

أنماط التعليمات البرمجية

الشهادات
Test your fundamental knowledge of Db2 concepts to earn an official Db2 11.5 Foundations Exam badge.
شارة Db2 Foundations

اختبِر معرفتك الأساسية بمفاهيم Db2 لتحصل على شارة اجتياز Db2 11.5 Foundations Exam الرسمية.

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Test your DBA knowledge of Db2 concepts such as advanced SQL, partitioning, and more to earn an official Db2 11.5 Administration Exam badge.
شارة Db2 Administration

اختبِر معارفك كمسؤول قواعد بيانات في مفاهيم Db2 مثل SQL المتقدم، والتقسيم، وغيرها، لتحصل على وسام رقمي رسمي يفيد اجتيازك اختبار Db2 11.5 Administration Exam.

 احصل على شارة
Test your knowledge of Db2Ã¢ s multi model SQL and NoSQL, machine learning, and container capabilities to earn this badge.
شارة اختبار Db2 Advanced Database Design and Application Development

اختبِر معرفتك بقدرات Db2 متعددة النماذج في SQL وNoSQL، والتعلم الآلي، والحاويات، لتحصل على هذا الوسام الرقمي.

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Demonstrate your ability to determine root cause of performance issues, tune queries, and use the Db2 Workload Management (WLM) capability.
الوسام الرقمي لاختبار Db2 Advanced Tuning and Debugging

أظهِر قدرتك على تحديد السبب الأساسي لمشكلات الأداء، وتحسين الاستعلامات، واستخدام ميزة Db2 Workload Management (WLM).

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Demonstrate your knowledge of availability, recoverability, and scale while testing your ability to work with HADR, pureScale, and Db2 backup and restore capabilities
الوسام الرقمي لاختبار Db2 Advanced Resilience

أظهِر معرفتك بالتوافر، والاسترداد، وقابلية التوسُّع، مع اختبار قدرتك على العمل باستخدام HADR، وpureScale، وإمكانات النسخ الاحتياطي والاستعادة في Db2.

 احصل على شارة
نظرة عميقة

هل أنت جديد على Db2؟ تعرَّف على كيفية استخدامه من خلال مجموعة من العروض التوضيحية والدورات التدريبية على الإنترنت.

 Db2 على Coursera
تعرَّف على المفاهيم الأساسية لقواعد البيانات العلائقية وأنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS).
بيئة التنمية
استكشِف مستندات التطوير الخاصة بـ ADO.NET وOLE DB وCLI وODBC وJava وJSON وPython وPerl وPHP وRuby on Rails وغيرها.
عمليات النشر في حاويات
تعرَّف على عمليات النشر باستخدام حاوية واحدة وباستخدام حاويات لخدمات مصغّرة.
البدء السريع مع Db2 باستخدام Python
اقرأ هذا الدليل اليوم وابدأ بتطوير تطبيق Python لـ Db2.
العمل باستخدام JSON و Db2
تعرَّف على كيفية دمج JSON في قاعدة بيانات Db2 العلائقية.
وحدة تحكم إدارة قواعد البيانات
إدارة ومراقبة وتحسين أداء بياناتك.
اتخِذ الخطوة التالية

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