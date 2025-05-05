الإعلان عن Db2 Intelligence Center: إدارة قواعد بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمسؤولي قواعد البيانات العصريين.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم

5 مايو 2025

مؤلف

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

قضينا سنوات في التحدث مع مسؤولي قواعد بيانات Db2، لفهم نقاط الألم والإحباطات وتعقيدات سير عملهم. الملاحظات التي جمعناها كانت واضحة وصريحة: لقد سئم مسؤولو قواعد البيانات (DBAs) من الأدوات المجزأة التي لا تتكامل مع بعضها. لقد سئموا من كثرة مكتبات السكريبتات التي يدير فيها كل مسؤول قواعد بيانات نسخًا مختلفة، كما أنهم متعبون من التفاعل المستمر مع المشكلات وحلها يدويًا بدلًا من تبني أسلوب إدارة قواعد بيانات استباقي. يستحق مسؤولو قواعد البيانات الأفضل.

اليوم، نحن متحمسون للإعلان عن حلولنا لهذه التحديات: Db2 Intelligence Center، منصة لإدارة قواعد البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُممت خصيصًا لمسؤولي قواعد بيانات Db2 ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات.

ما مركز Db2 Intelligence Center؟

يُعَد Db2 Intelligence Center وحدة تحكم موحدة وذكية مصممة خصيصًا لمسؤولي قواعد بيانات Db2. يجمع بين المراقبة المتقدمة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحسين الاستعلامات في حل متكامل واحد - يبسِّط ويسرِّع جميع جوانب إدارة Db2.

مع Db2 Intelligence Center، يمكن لمسؤولي قواعد البيانات الابتعاد عن التعامل مع الأزمات والعودة إلى المهام الاستراتيجية التي تحقِّق قيمة حقيقية للأعمال.

القدرات الرئيسية التي يتمتع بها Db2 Intelligence Center

إليكم ما يمكن أن يتوقعه مسؤولو قواعد البيانات وفِرَق قواعد البيانات من Db2 Intelligence Center:

1. إدارة موحدة لـ Db2

  • وحدة تحكم موحدة ومتكاملة لإدارة جميع عمليات نشر Db2 الخاصة بك - سواء أكانت في البيئات المحلية أو الهجينة أو في السحابة.
  • تجربة متسقة ومبسَّطة للمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والأتمتة.

2. مساعد قاعدة البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

  • مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم من خلال watsonx، يقدِّم مساعد قاعدة البيانات لدينا توصيات غنية بالسياق لتحسين الاستعلامات، وتحليل الأسباب الجذرية، واكتشاف حالات الخلل، وضبط التكوينات.
  • تم تطويره بواسطة خبراء Db2 لحل تحديات مسؤولي قواعد البيانات الواقعية بدقة، وليس لتقديم اقتراحات عامة أو سطحية.

3. المراقبة المتعمقة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل سريع

  • تشخيص مشكلات قواعد البيانات وحلّها بسرعة باستخدام مقاييس فورية، وتنبيهات ذكية، وتحليلات تفصيلية متعمقة.
  • اكتشاف الحالات الشاذة قبل أن تؤثر في المستخدمين، ما يقلل بشكل كبير من فترات التعطل وتدهور الأداء.

4. تحسين الاستعلامات وضبط الأداء بشكل أكثر ذكاءً

  • توصيات ذكية لضبط الاستعلامات مستندة إلى بيانات الاستخدام الفعلية وسلوك النظام.
  • التخفيف من عوائق الأداء بشكل استباقي بدلًا من الاستجابة المتأخرة بعد حدوث المشكلة.

5. الأتمتة المتقدمة والبرمجة النصية

  • إدارة مركزية للبرامج النصية، وجدولة وتحكُّم في الإصدارات - مدمجة مباشرةً ضمن سير العمل الخاص بك.
  • أتمتة الصيانة الروتينية وعمليات النسخ الاحتياطي وتحديثات المخطط والمزيد، لتحرير مسؤولي قواعد البيانات من المهام اليدوية المتكررة.

الذكاء الاصطناعي الذي يقدِّم المساعدة بالفعل - ليس مجرد روبوت محادثة آخر

الذكاء الاصطناعي التوليدي قوي، شرط استخدامه بالشكل المناسب. لهذا السبب دمجنا ذكاء Db2 المتعمق والواعي للسياق مباشرةً في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. يستخدِم مساعدنا معلومات Db2 الداخلية، وأنماط الاستخدام التاريخية، والمقاييس الفورية، وسير عمل مسؤولي قواعد البيانات الحقيقي، لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تعزِّز خبرات فريقك بدلًا من استبدالها.

إدارة Db2 - أخيرًا، بشكل صحيح

أنشأنا Db2 Intelligence Center لترقية مسؤولي قواعد البيانات من مجرد متفاعلين إلى قادة استراتيجيين للبيانات. فهو يوفر وضوحًا بدلًا من الارتباك، ورؤى قابلة للتنفيذ بدلًا من التنبيهات، وأتمتة بدلًا من البرامج النصية اليدوية المتكررة.

إنه ليس مجرد أداة أخرى. بل هو طبقة التشغيل الموحدة والذكية الخاصة بك لـ Db2 - مصمم وفقًا لطريقة عمل مسؤولي قواعد البيانات في الوقت الحالي.

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نحن ملتزمون ببناء Db2 Intelligence Center بشفافية وتعاون مع مجتمعنا. تسرُّنا معرفة آرائك وملاحظاتك: ما الميزة التي تحتاج إليها بشكل عاجل؟ ما أكبر مشكلة تواجهها بشأن قاعدة بياناتك اليوم؟ ما الخطوة التالية التي يجب أن نأخذها؟

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