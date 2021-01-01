تعفي خدمات IBM Cloud® Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud® Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، مما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.
تدعم IBM Cloud مجموعة واسعة من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية (Non-SQL) والتكاملات لدعم بناء أو ترحيل مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات على مستوى جميع الصناعات. بينما تقوم قواعد البيانات العلائقية بهيكلة البيانات في تنسيق جدولي، فإن قواعد البيانات غير العلائقية لا تحتوي على مخطط قاعدة بيانات صارم. في الواقع، تنظم قواعد البيانات غير العلائقية البيانات بشكل مختلف بناءً على نوع قاعدة البيانات. بصرف النظر عن نوع قاعدة البيانات غير العلائقية، فإنها تهدف جميعها إلى حل مشكلات المرونة وقابلية التوسع المتأصلة في النماذج العلائقية التي ليست مثالية لتنسيقات البيانات غير المنظمة، مثل النصوص والفيديو والصور.
بإمكان المستخدمين الجدد لكل من IBM Cloud® Databases وEvent Streams وCloudant الحصول على رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا. استخدم الكود DSFREE250.
تدعم قواعد بياناتنا التجارية والمفتوحة المصدر أي بيانات تجلبها إلى IBM Cloud: البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وSQL وNoSQL وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتلة وغيرها.
لقواعد بياناتنا السحابية فلسفة تصميمية لنطاق السحابة الهجينة العالمية، وتستفيد مما تقدمه IBM Cloud من قابلية للتوسع ومرونة.
لقواعد بياناتنا السحابية فلسفة تصميمية لنطاق السحابة الهجينة العالمية، وتستفيد مما تقدمه IBM Cloud من قابلية للتوسع ومرونة.
يعمل العديد من حلول خدمات قاعدة البيانات من ®IBM Cloud مع ®IBM Cloud Satellite لدعم أحمال التشغيل السحابية الموزعة. نشر الحلول في المواقع المحلية أو مواقع الحافة أو السحابات الأخرى.
قاعدة بيانات قوية ومفتوحة المصدر وعلائقية للكائنات وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع توفر عالٍ وتنسيق النسخ الاحتياطي والاسترداد في نقطة زمنية محددة (PITR) وقراءة النسخ المكررة بسهولة.
أنشئ تطبيقات الويب ذات المهام الحساسة التي توفر أداءً عاليًا مع قابلية التوسع والأمن. MySQL هو المعيار الفعلي لتطبيقات الويب والمواقع، وهو جزء من مجموعة LAMP.
قاعدة بيانات قائمة على PostgreSQL محسّنة للأداء وإنتاجية المطورين والتوافق مع Oracle.
الجيل التالي من قاعدة البيانات الانتقالية. اعتمد على فريق عمليات مخصص والاسترداد في نقطة زمنية محددة (PITR) والتعافي من الكوارث عالي التوفر (HADR) مع دعم مناطق متعددة والتوسع المستقل.
مخزن مستندات NoSQL بتنسيق JSON مع إطار عمل غني للاستعلام والتجميع.
أفضل قاعدة بيانات في الذاكرة لسرعة فائقة وإنتاجية استثنائية.
قاعدة بيانات مستندات NoSQL JSON قابلة للتوسع للويب والمحمول وإنترنت الأشياء والتطبيقات التي تعمل بدون خادم، استنادا إلى Apache CouchDB
الحل الأمثل لتحديات تخزين واسترجاع البيانات ذات الحجم الكبير القائمة على البحث بحث النص الكامل، وتخزين المتجهات.
مخزن القيمة الرئيسية الموزعة مفتوح المصدر، وهو مخزن البيانات الأساسي لـ Kubernetes ويكون بمثابة عمود فقري لبنى الأنظمة الموزعة الحديثة.
منصة بث الأحداث مبنية على Apache Kafka مفتوح المصدر. وهي متاحة كخدمة مدارة بالكامل على IBM Cloud أو محليًّا كجزء من أتمتة الأحداث (Event Automation).
وسيط رسائل (طبقة وسيطة) يتميز بالمتانة العالية وهو الأوسع انتشارًا في الأنظمة الموزعة.
تحقق منصة OverBliq المهتمة بتقديم تجربة جذابة وحديثة لتطبيقات المحمول وقتًا أسرع في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بنسبة 50٪ مع تقليل التكاليف بنسبة 80% مقارنة بالتكاليف التقليدية للتطوير الداخلي.
نظرًا لقلقها بشأن التنسيقات المسجلة الملكية والاحتكار لمنتج معين على منصتها السحابية الفردية، تدير Booking.com ترحيل أحمال التشغيل الحساسة، مثل إجراء الحجوزات والتقارير المالية، إلى مزود خدمات سحابية مفتوح المصدر.
في سعيها للحصول على شراكة مع مورد يوفر سحابة قوية وآمنة وموثوقة لاستضافة برامجها، وجدت CRM.COM في IBM Cloud® PaaS منصة سحابية أصلية غنية بالأمن وقابلة للتوسع ومتاحة لدعم أعداد كبيرة من المشتركين ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت.
ساعدت كل من IBM Cloud وIBM Garage™ شركة 2mee على تعزيز التواصل البشري من خلال عرض صور مجسمة (هولوجرامية) على الأجهزة الرقمية.
نفذت الاتحاد للطيران مشروعًا طموحًا للرقمنة لخلق تجارب سفر لا تنسى لضيوفها. وتحقق ذلك من خلال IBM Public Cloud.
استعانت بطولة الماسترز للجولف بـ IBM Cloudant لتقديم طرق جديدة للجماهير للتفاعل بشكل أعمق مع اللعبة التي يحبونها، بدءًا من أبرز اللقطات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى Masters Fantasy Game.
للسنة الثانية على التوالي، منحت Gartner تصنيفًا لـ IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2021 لأنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية بناءً على قدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية.
طوّر مهاراتك في قواعد البيانات من خلال الدورات المتاحة ضمن منهج IBM Cloud Professional Architect. تحقق من قدراتك من خلال منهج تفاعلي يُعدّك للحصول على شهادة IBM Cloud.
طوّر مهاراتك في قواعد البيانات من خلال الدورات المقدمة ضمن منهج IBM Cloud Professional Developer. يساعدك هذا المنهج التفاعلي على الاستعداد للحصول على شهادة على المستوى المهني.
مراجعة مجموعة من الأسئلة العملية التي يجب على كل شركة طرحها عند اختيار قواعد البيانات مفتوحة المصدر والخاصة،
تواصل مع خبراء خدمات قواعد البيانات في IBM Cloud، وانضم إلى مديري عمليات تقنية المعلومات السحابية، ومهندسي الحلول، ومهندسي موثوقية الموقع، وغيرهم من المحترفين.