تعتمد حلول تخزين شبكة التخزين (SAN) على التخزين على أساس الكتل، مما يعني تقسيم البيانات إلى وحدات التخزين التي يمكن تهيئتها باستخدام بروتوكولات مختلفة، مثل iSCSI أو بروتوكول القنوات الليفية (FCP). يمكن أن تتضمن شبكة التخزين SAN الأقراص الثابتة أو عقد التخزين الافتراضية والموارد السحابية، والمعروفة باسم شبكات التخزين (SAN) الافتراضية أو vSAN.

تتكون تكوينات شبكة التخزين (SAN) من ثلاث طبقات متميزة:

طبقة التخزين: يتم تنظيم موارد تخزين البيانات الفعلية، مثل محركات الأقراص في مركز البيانات، في تجمعات وطبقات تخزين. نظرا لأنه يتم تخزين البيانات باستخدام التخزين على مستوى الكتلة والتكرار المضمن وإعادة توجيه حركة المرور تلقائياً، تتوفر البيانات حتى في حالة تعطل الخادم.

طبقة المضيف: الخوادم والتطبيقات التي تسهل الوصول إلى التخزين. نظرا لأن هذه الطبقة تتعرف على التخزين على شبكة التخزين (SAN) كمحرك أقراص ثابت محلي، فإنها تضمن سرعات معالجة سريعة ونقل بيانات.

عندما يرغب المستخدم أ في التعاون على ملف مع المستخدم ب ، الموجود في موقع آخر، فإنه سيبحث عن الملف على جهاز متصل بالشبكة، مما يؤدي إلى تشغيل طلب الوصول إلى ملف يتم إجراؤه في طبقة المضيف. ثم تتم معالجة الطلب من خلال خادم عبر الشبكة، أو طبقة النسيج، باستخدام بروتوكولات الوصول إلى البيانات. ثم يتم استرداد البيانات من تجمع البيانات داخل طبقة التخزين. يمكن للمستخدم "أ" إجراء تغييرات، ونظراً لأن شبكات التخزين (SAN) توفر تخزين البيانات وتحديثات بزمن انتقال قصير، يمكن للمستخدم "ب" الوصول إلى الملف والاطلاع على التغييرات وإضافة التغييرات الخاصة به في الوقت الفعلي.

هناك طريقة أخرى للتخزين على شبكة التخزين (SAN) وهي من خلال vSAN (أي شبكة التخزين الافتراضية). بدلاً من تخزين البيانات على الأجهزة مثل محرك البيانات، توفر vSAN التخزين على الأجهزة الافتراضية (VMs)، وغالباً ما يتم استضافتها على خادم. الأجهزة الافتراضية هي الوحدات الأساسية في الحوسبة السحابية، مما يسمح للشركات بالقدرة على تشغيل التطبيقات وأحمال التشغيل وتوسيع نطاقها بفعالية وكفاءة. تستفيد شبكة التخزين الافتراضية vSAN من المرونة وقابلية التوسع والأمان للحوسبة السحابية للتخزين المشترك والوصول إلى البيانات في جميع أنحاء المؤسسة وفي مواقع مختلفة.