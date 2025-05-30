وفقًا لبحث جديد أجراه معهد IBM Institute for Business Value، فإن إنشاء بيئة بيانات ديناميكية يمكن أن يدعم المؤسسات في تسريع وتيرة النمو. لكن كيف يمكن للمؤسسات أن تعرف إذا ما كانت بياناتها فعَّالة حقًا ومستعدة لدفع عجلة النمو؟

قد يساعد على ذلك استخدام مقاييس جودة البيانات.

مقاييس جودة البيانات هي مقاييس كمية لتقييم جودة البيانات. يمكن للمؤسسات الاستفادة من مقاييس جودة البيانات لتتبُّع جودة البيانات ومراقبتها بمرور الوقت، ما يساعد على تحديد البيانات عالية الجودة المناسبة لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي.

تختلف المقاييس باختلاف المؤسسة وقد تعكس أبعاد جودة البيانات التقليدية مثل الدقة والتوقيت والتفرُّد، بالإضافة إلى الخصائص الخاصة بمسارات البيانات الحديثة، مثل مدة المسار. من خلال مقاييس جودة البيانات، يمكن تحويل أبعاد الجودة إلى قيم رقمية.

يمكن أن تساعد أدوات جودة البيانات المدعومة بالأتمتة والتعلم الآلي مهندسي البيانات على تقييم مقاييس جودة البيانات وتحديد مشكلات جودة البيانات في الوقت الفعلي. وهذا يمكِّن المؤسسات وفرق البيانات التابعة لها من اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين مصداقية وموثوقية مجموعات ومسارات البيانات الخاصة بها.