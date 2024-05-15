أكاديمية الذكاء الاصطناعي
مشاهدة هذه الحلقة (4:14)
رجل يجلس على كرسي ويداه مطويتان
اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام لديك

معظم المؤسسات واضحة بشأن النتائج التي يتوقعونها من استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي. لكن الأمر غير الواضح هو كيفية تحقيق هذه النتائج على أرض الواقع.  

فالمؤسسات تكون في حيرة بشأن اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الأنسب لحالة الاستخدام لديها. وفي هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، ستستكشف كيفية اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات عملك المحددة.
الصفحة الرئيسية لأكاديمية الذكاء الاصطناعي
مشاهدة (4:14)
ما الذي ستتعلمه
  • كيفية تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام معايير التقييم الرئيسية
  • لماذا يُعد النهج متعدد النماذج محوريًا للنجاح في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • عمَّ نبحث عند تقييم أداء نموذج الذكاء الاصطناعي
يجب عليك في كل خطوة أن تفكر باستمرار في العوامل التي تؤثر في اختيارك للنموذج المناسب. ولا ينبغي أن يقتصر تفكيرك على عناصر الأداء الثلاثة– الدقة والموثوقية والسرعة فحسب – بل يجب أن تأخذ في حسبانك أيضًا عناصر مثل الحجم وطريقة النشر والشفافية وأي مخاطر محتملة. Nicholas Renotte كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي هندسة عملاء IBM
تنزيل الدليل الإرشادي ما الإجراءات التي يجب اتخاذها

تتطلب النتائج المختلفة نهجًا مختلفًا. وينطبق ذلك أيضًا على نماذج الذكاء الاصطناعي التي توظفها وتستثمر فيها. يمكن أن يساعدك هذا الدليل الإرشادي على البدء في تنسيق المزيج الصحيح من النماذج لحالات الاستخدام الخاصة بك.

مشاهدة المزيد من حلقات المسار 2
المسار 2 هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات.  انتقل إلى صفحة الحلقة
المسار 2 لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق. انتقل إلى صفحة الحلقة
المسار 2 الثقة والشفافية والحكومة في عصر الذكاء الاصطناعي استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على كيف تساهم تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحكومته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي. انتقل إلى صفحة الحلقة
المسار 1: الأساسيات الإستراتيجية
التوصل لاستعداد دمج الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في منظمتك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
من الإصدار التجريبي إلى الإنتاج: زيادة عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح

تعرّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضمان إدارة جهود الذكاء الاصطناعي مؤسستك بشكل مسؤول وأخلاقي. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لمساعدتك في إعداد مؤسستك للوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.
حدد حالة استخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة لعملك

لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، يعد اختيار حالة الاستخدام المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على أهم الاعتبارات وما الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحالية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في ذلك الأمر.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى الأعمال.
كن من منشئي القيمة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

استمع إلى النهج المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي—وكيف يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الخاصة بك أن تعزز قيمة الأعمال بشكل ملحوظ.
المسار 3: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

تعرّف على كيفية تحقيق قادة العمليات المالية أقصى استفادة من إنفاقهم على تطوير التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معارف مهمة ومعارف أكبر لعملياتهم.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل توظيف وتطوير المواهب

هل ترغب في تحويل تحديات الموارد البشرية إلى فرص؟ اكتشف كيف تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توظيف وتطوير المواهب التي تناسب احتياجات أعمالها. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التسويق

تعرّف على كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع جهودها التسويقية قدمًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

نظرًا للتطور المتسارع للعمليات التجارية، يجب على التطبيقات الداعمة أن تواكبها بشكل متزامن. تعرّف على كيفية تسريع العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونزّل الدليل الإرشادي للبدء.

تلقي تحديثات أكاديمية الذكاء الاصطناعي

نأمل أن تستمتع بتجربة أكاديمية الذكاء الاصطناعي.  يمكنك تلقي أخبار حول آخر التحديثات على أكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسالة Think الإخبارية.

 اشترِك في رسالة Think الإخبارية
موارد الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال
الوصول إلى سلسلة ومقاطع فيديو IBM تعرّف على موضوعات التقنية واتجاهاتها
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال اكتشف watsonx
تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي