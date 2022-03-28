إشعار الدفع هو رسالة قصيرة تظهر كنافذة منبثقة على متصفح سطح المكتب أو الشاشة الرئيسية للجوال أو في مركز إشعارات جهازك من تطبيق جهاز محمول.
عادةً ما تكون إشعارات الدفع عبارة عن تنبيهات اختيارية تعرض النص والوسائط الغنية، مثل الصور أو الأزرار، والتي تمكن المستخدم من اتخاذ إجراء معين.
تستخدم المؤسسات إشعارات الدفع كقناة تسويق أو اتصال، ولكن يمكن استخدامها أيضا كآلية أمان.
تساوت إشعارات الدفع في البداية مع مفهوم "الخطر"، ولكن ليس بالمعنى النموذجي للكلمة. أثناء عمله كمدير للتصميم في Danger، وهو التطبيق السابق لنظام Android، طوّر ماتياس دوارتي وفريق التصميم الخاص به إشعارات الدفع في عام 2008.
في عام 2009، أصدرت Apple رسائل أو إشعارات الدفع من خلال خدمة المراسلة السحابية، APNS (خدمة إشعارات Apple). وتنتشر الخدمة التي صممتها Apple الآن في أجهزة iOS، من أجهزة iPad إلى iPhone، كإشعارات دفع للجوال لمستخدمي الهواتف المحمولة.
إشعار الدفع هو نوع من القنوات التي تعمل من أجل تعزيز الاتصال. التسويق هو الطريقة الرئيسية التي تدفع المطورين والمؤسسات لإنشاء واستخدام إشعارات الدفع. ومع ذلك، تُستخدم إشعارات الدفع أيضًا بشكل منتظم للتواصل المدني، وفي بعض الأحيان، للمصادقة الأمنية.
هناك العديد من الفوائد لاستخدام إشعارات الدفع. ومع ذلك، ترتبط هذه الفوائد ارتباطًا وثيقًا بمدى جودة تخطيط وتنفيذ المؤسسة لاستخدام الإشعارات. تتراوح معدلات النقر إلى الظهور لإشعارات الدفع بين 2% و3% كمتوسط قياسي في مختلف المجالات. ولتحقيق مستوى مرتفع من التفاعل ورضا المستخدمين، فإن التوقيت الاستراتيجي والتخصيص والتجزئة هي عوامل توجيهية أساسية للحصول على إشعارات دفع جيدة الأداء.
هناك العديد من الأسباب التي تجعل المؤسسات تستفيد من استخدام إشعارات الدفع. يتضمن هذا:
وأهم فائدة لمتلقي إشعارات الدفع هي أن القناة وسيلة تتمحور حول المستخدم. يمكن للمستلمين تلقي المعلومات حسب شروطهم وفي المساحة التي يفضلونها. كما يمكنهم تغيير إعدادات إشعارات الجهاز أو إلغاء الاشتراك في الإشعارات. هذا التنوع في الخيارات يقاوم إجهاد الإشعارات، ولكنه يجبر أيضًا ناشري التطبيقات والمنظمات على إنشاء المحتوى الأكثر ملاءمة للمستلم.
علاوةً على ذلك، تظل الأتمتة فائدة رئيسية تعود على المؤسسات، لا سيما عندما تكون هناك حاجة إلى الإرسال الفوري، كما هو الحال في تقديم الأخبار أو معلومات الخدمة العامة أو لحالات الاستخدام مثل تحديث بشأن حدث رياضي مخصص للغاية أو تنبيه عقاري.
إذا تلقيت إشعارًا بتخفيضات كبيرة أو صفقة سفر أو تحديث حركة المرور، فقد جاء هذا التنبيه من خادم دفع يقوم بتمكين هذا الإشعار.
يمكن أن تكون إشعارات الدفع مستندة إلى السحابة أو مستندة إلى التطبيق، وهي مصممة للعمل مع خادم يوفر الإشعار. يمكن لواجهة برمجة التطبيقات (API) تمكين دفع الإشعارات من الخدمات السحابية كخدمات دفع التطبيقات والويب. بمجرد أن تطلب المنظمة إشعار دفع، تستدعي واجهة برمجة التطبيقات هذه الخدمة وتحدد الرسالة في مكانها ليتم تسليمها.
يصل إشعار دفع إلى الشاشة الرئيسية للهاتف المحمول أو شاشة القفل. يمكن أن يظهر أيضًا كإشعار على أيقونة التطبيق، أو على الشاشة الرئيسية لسطح المكتب عند تشغيل المتصفح وأيضًا أثناء الاستخدام.
ترسل المنظمات إشعارات دفع تحتوي على نصوص وفي الغالب مع الوسائط المتعددة التفاعلية مثل الرموز التعبيرية. يتضمن بعضها، وليس كلها، رابطًا قابلًا للنقر عليه أو عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA)، مما يدفع المستخدم إلى اتخاذ إجراء مثل الانتهاء من إتمام الشراء أو التفاعل مباشرةً مع موقع أو تطبيق.
ومع ذلك، لا تعمل إشعارات الدفع بشكل ديمقراطي أو متساو عبر المتصفحات وأنظمة التشغيل. وفي حين أن متصفحات الجوال وسطح المكتب الأكثر شيوعًا تدعم إشعارات الدفع من Safari وFirefox وChrome وAndroid، إلا أن التسليم والتجربة يختلفان عبر هذه المتصفحات.
بالنسبة إلى مستخدمي Android على وجه الخصوص، لا تتوفر بعض الوسائط الغنية للمستخدمين الذين تقل احتمالية قيامهم بإجراء تحديثات منتظمة للهاتف. علاوة على ذلك، تختلف عمليات إلغاء الاشتراك على أجهزة Android عن أجهزة iOS في أنه يجب على المستخدم إلغاء الاشتراك ببضع خطوات يدوية، على الرغم من أن نظام Android جعل هذه العملية أسهل في السنوات الأخيرة.
يعد فهم الاختلافات في قيود وأذونات الجهاز والمتصفح ونظام التشغيل أمرًا مهمًا للمنظمات التي تسعى إلى تنفيذ إشعارات الدفع بنجاح.
هناك العديد من الطرق لتطبيق إشعارات الدفع ، ولكن هذه الطرق لا علاقة لها باستراتيجيات التسويق وهي تقليدية للقناة بشكل عام.
وهذا يشمل:
بالنسبة إلى الحملات التسويقية، يتضمن العنصر الأساسي لتحقيق حملة إشعارات دفع قوية كلاً من التجزئة والتخصيص المنفذين جيدًا. يمكن للمؤسسات تقليل إجهاد رسائل المستخدم والتسامح من خلال مراقبة تكرار الإشعار ونوعه، بالإضافة إلى كيفية تخصيصه للمستخدم.
علاوةً على ذلك، تشهد المؤسسات نتائج أفضل عندما يتم تقسيم الإشعارات بناءً على أنماط السلوك واهتمامات المستخدم. وكمثال على ذلك، يُعد إشعار الرعاية الصحية عن بُعد لكل مريض حان موعد فحص أسنانه، والذي يتم إرساله من منصة التأمين الصحي، وسيلة قيّمة لدعم صحة المريض وتسهيل حجز موعد.
يمتد التخصيص من التجزئة ويتضمن المحتوى والتوقيت الفريد لمستخدم معين. يعد الإشعار الذي يكشف عن انخفاض السعر على عنصر تم عرضه وحفظه على موقع ما إحدى الطرق لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية.
تبنت كل صناعة وقطاع تقريبًا إشعارات الدفع المصممة خصيصًا لعملائها وجمهورها. ومع ذلك، يوجد ارتفاع في نسبة النقر إلى الظهور (CTR) في المجالات القائمة على الاحتياجات، مثل الشؤون المالية والصحة والطقس وحركة المرور وكذلك في مجال الضيافة.
الأمر الأكثر وضوحًا في حملة ناجحة هو مدى تلبية إشعار الدفع لحاجة محددة للغاية، ومدى سرعة حدوث ذلك. هذه محركات مهمة لزيادة معدلات التحويل. من الصعب تحقيق معدلات مشاركة أعلى في البيع بالتجزئة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم 81٪ من مستخدمي الهواتف الذكية بإيقاف تشغيل هذه الإشعارات3.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتلقى المنظمات التي تنشئ إشعارات فورية ذات سياق عاطفي، يتم تمثيله بالرموز التعبيرية، معدلات مشاركة أعلى من تلك التي تتلقاها عندما ترسل إشعارات بنص عادي مع عناوين، حتى عندما يتم تضمين المعلومات ذات الصلة في كليهما.
أخيرًا، على الرغم من كتابة الكثير عن استراتيجية إشعارات الدفع والحملات التسويقية، إلا أن المصادقة الأمنية بارزة بنفس القدر في تطبيقها. تستخدم المنظمات، مثل البنوك والرعاية الصحية، إشعارات الدفع لمصادقة الهوية، والتي يتم تسليمها عبر تطبيق آمن.
