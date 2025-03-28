في مشهد الأعمال سريع التطور اليوم، غالبًا ما تشكل التطبيقات القديمة حواجز أمام التقدم. تتميز هذه الأنظمة الحالية بتقنيات وهندسة قديمة، مما قد يعيق قدرة المؤسسة على مواكبة احتياجات الأعمال المتغيرة ويشكل مخاطر أمنية وتشغيلية كبيرة. يعد الحفاظ على القدرة التنافسية أمرًا ضروريًا في قطاع الأعمال سريع الخطى اليوم—وهنا يأتي دور تحديث التطبيقات القديمة.
في هذا الدليل الشامل، سوف نستكشف تفاصيل تحديث البرامج وأهميتها العميقة واستراتيجيات التنفيذ الناجح والتحديات المحتملة وتكامل التقنيات الجديدة.
تشير التطبيقات القديمة، في سياق تقنية المعلومات، إلى الأنظمة التي تم استخدامها لفترة طويلة وتتميز عادةً بالخصائص التالية:
تحديث النظام القديم هو عملية ترقية أو تحويل الأنظمة القديمة، التي غالبًا ما تكون أحادية وغير فعالة إلى حلول أكثر حداثة وكفاءة وقابلية للتكيف. إن تطوير استراتيجية قوية لتحديث التطبيقات أمرًا أساسيًا لتحقيق النجاح. وتساعد هذه الإستراتيجية في إرشادك خلال عملية اعتماد الخدمات المصغرة، وتغليف البرامج القديمة، وتقديم حلول التحديث. والهدف هو إنشاء نظام جديد يعزز العمليات التجارية ويحسن تجربة العملاء.
تعد الخدمات المصغرة عنصرًا أساسيًا لتحديث التطبيقات القديمة. وهي تنطوي على تقسيم التطبيقات الكبيرة الأحادية إلى عناصر أو خدمات أصغر وأكثر قابلية للإدارة. وتعد ممارسة تغليف أو تضمين بيانات أو عناصر معينة ضمن حدود واضحة المعالم أمرًا ضروريًا لتحقيق قابلية صيانة أفضل في أنظمة البرمجيات.
غالبًا ما يتم التعامل مع تحديث التطبيقات القديمة كجزء من مبادرة التحول الرقمي الأوسع. والتحول الرقمي هو عملية استخدام التقنيات الرقمية لإنشاء عمليات تجارية جديدة وتجارب العملاء (أو تعديل تلك الموجودة) لتلبية متطلبات الأعمال والسوق المتغيرة. وغالبًا ما يتضمن ذلك دمج التقنيات الرقمية والنهج الذي يركز على العملاء لتحسين العمليات التجارية والقدرة التنافسية. ويتضمن تحسين قيمة الأعمال أحيانًا تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.
ولا يتعلق التحديث بالضرورة باستبدال هذه التطبيقات بالكامل، بل يتعلق بتنشيطها لتلبية الاحتياجات والمعايير المعاصرة. يوفر تحديث التطبيقات القديمة العديد من المزايا للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وكفاءتها:
تبدأ رحلة التحديث بتقييم شامل لتطبيقات منظمتك وأنظمتها. ويهدف هذا التقييم إلى تقدير الوضع الحالي وتحديد نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين المحتملة. وبعد إجراء تقييم شامل، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي تطوير استراتيجية تحديث واضحة تتماشى مع أهداف عملك وغاياته. وتضمن استراتيجية التحديث المُعدة بشكل جيد أن تكون الجهود مركزة وفعالة من حيث التكلفة ومصممة لتحقيق النتائج المرجوة.
كجزء من مرحلة التقييم والتخطيط، ضع في اعتبارك أساليب تحديث المختلفة. وتسلط صفحة موضوع IBM التي تتناول تحديث التطبيقات الضوء على ما يلي:
«إن أهم طريقة لبدء أي مشروع لتحديث التطبيقات هي تقييم التطبيق. يعد جرد ما لديك دائمًا أحد أكثر الطرق وضوحًا لبدء تحول مثل هذا. فبمجرد الحصول على قائمة، يمكنك البدء في تخطيط كل هذه التطبيقات مقابل محور x و y للسهولة/الصعوبة والقيمة المتزايدة المحتملة إذا تم تحديثها.»
يمكن أن يتخذ تحديث التطبيقات القديمة أشكالاً مختلفة، اعتمادًا على الاحتياجات والظروف المحددة لمنظمتك. يعتمد اختيار الاستراتيجية على عوامل مثل الحالة الحالية للتطبيق وقيود الميزانية والنتيجة المرجوة. تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:
ستختلف رحلات التحديث من منظمة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الجوانب المشتركة للغاية التي يجب على كثير من جهود التحديث تناولها.
يمكن أن يكون تحديث التطبيقات القديمة مهمة معقدة، وغالبًا ما يعيقها الديون التقنية. الديون التقنية هي تعبير مجازي في تطوير البرمجيات يشير إلى عواقب اختيار حل سريع لمشكلة ما بدلًأ من نهج أكثر شمولًا ومسؤولية. ومثله كمثل الدين المالي، فإنه يمثل مقايضة بين المكاسب القصيرة الأجل والتكاليف الطويلة الأجل.
يحدث الدين التقني عندما يتخذ مطورو البرامج أو الفرق قرارات متعمدة أو غير مقصودة لاتخاذ اختصارات أو التنازل عن جودة التعليمات البرمجية من أجل تحقيق أهداف التطوير الفورية أو المواعيد النهائية. وغالبًا ما يرجع هذا إلى أن تحديث جودة النظام بشكل فعال قد يستغرق وقتًا طويلاً. ويمكن أن تؤدي هذه الاختصارات إلى ضعف جودة التعليمات البرمجية أو الحلول البديلة التي لا تعالج بالضرورة السبب الأساسي للمشكلة.
لمعالجة الديون التقنية، يمكنك:
يعد الأمن اعتبارًا أساسيًا في جهود التحديث، إذ يوفر التحديث فرصة لتعزيز التدابير الأمنية وتحديثها. ولضمان أمن التطبيقات المحدَّثة، يمكنك دمج الأمن فيها مباشرة. لأن دمج التدابير الأمنية من أول عملية التحديث، يجعلها مكونًا أساسيًا في بنية التطبيق وتصميمه:
لا يمكن التشديد بما فيه الكفاية على جانب التخطيط. قم بإنشاء خارطة طريق شاملة تحدد كيف تعتزم المؤسسة تحديث تطبيقاتها والحفاظ على الانتقال الحالي إلى المستقبل. وينبغي أن تشمل الأهداف والمنهجيات والجداول الزمنية والموارد اللازمة لتحقيق أهداف التحديث.
للحفاظ على قدرتك التنافسية وإثبات تطبيقاتك الحديثة في المستقبل، ضع في اعتبارك ما يلي:
بشكل عام، من المهم تحديث التطبيقات القديمة لضمان نمو الأعمال ومواكبة مشهد الأعمال المتغير باستمرار.
يعد تحديث التطبيقات القديمة أمرًا مهمًا لضمان نمو الأعمال ومواكبة مشهد الأعمال المتغير باستمرار. ولتحقيق ذلك يساعدك كلٌّ من IBM Instana Observability وIBM Turbonomic، باستخدام منصات مصممة خصوصًا لتحسين إمكانية الملاحظة وقابلية التوسع والأداء.
تضع منصة قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي المؤتمتة بالكامل من IBM Instana بيانات الأداء في سياقها لتقديم تحديد سريع يُساعد في منع المشكلات ومعالجتها. وتتجاوز Instana حلول مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على قابلية الملاحظة بحيث يمكن لأي شخص الحصول على البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه عبر عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع (SRE) وهندسة المنصة وعمليات تقنية المعلومات والتطوير.
IBM Turbonomic هي منصة لتحسين الأداء والتكلفة للسحب العامة والخاصة والهجينة مع ميزات تفيد المنظمات من خلال توفير عرض مصور للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) والأتمتة الذكية و المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتيح لك Turbonomic أتمتة الإجراءات الهامة باستمرار في الوقت الفعلي-دون تدخل بشري-حيث توفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الحوسبة والتخزين والشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من المجموعة. ونتيجة لذلك، يمكنك تجنب الإفراط في توفير الموارد لبيئتك السحابية واستخدام ما تحتاجه فقط، مما يؤدي إلى انخفاض فاتورة السحابة وتحقيق عائد استثمار أقوى.