تشمل إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) فرق عمليات التطوير وفرق الأعمال التي تعمل معًا طوال دورة حياة التطبيق لنشر وتقديم تطبيقات عاملة تلبي أهداف العمل. تشمل العديد من التخصصات ذات الصلة بما في ذلك إدارة المتطلبات، وبرمجة الكمبيوتر، وتطوير البرمجيات، وصيانة واختبار البرمجيات، وإدارة التغيير، والتكامل المستمر، وإدارة المشاريع، وغيرها الكثير.



تطوير التطبيقات هو عملية تعاونية تحقق أفضل نتائجها عندما يكون لدى جميع أصحاب المصلحة رؤية واضحة للعملية. أدوات إدارة دورة حياة التطبيق (ALM) تبسّط عملية إنشاء التطبيقات من خلال منهجية محددة تهدف إلى إنتاج منتجات عالية الجودة. تساعد أدوات إدارة دورة حياة التطبيقات عمليات تكنولوجيا المعلومات على أتمتة العمليات وسير العمل التي تؤدي إلى نشر أسرع وصيانة أفضل طوال دورة حياة التطبيق.

يتطلب تطبيق استراتيجية ناجحة لإدارة دورة حياة التطبيقات فهمًا لمراحل إدارة دورة حياة التطبيقات وإنشاء استراتيجية وخطة واضحة للتطوير والنشر وما بعدهما. لإطلاق منتج ناجح، يجب على الفرق أن تعامل كل خطوة في العملية بأهمية متساوية. نظرًا لاعتماد المؤسسات المتزايد على التطبيقات لتحقيق أهداف أعمالها، فمن المهم توفر أدوات وتقنيات يمكن أن تساعد في تقديم تطبيقات تلبي احتياجات المستخدمين.

