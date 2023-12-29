إدارة الاختبارات هي تخطيط ومراقبة وتوثيق أنشطة الاختبار المستخدمة لضمان جودة المنتج.
ترتبط إدارة الاختبارات ارتباطا وثيقا باختبار البرامج. ونظرا لأن تطوير البرامج أصبح أكثر تعقيدا، فقد ازدادت جهود الاختبار، ما يجعل إدارة الاختبارات جزءا مهما من عملية التطوير.
تعتمد إدارة الاختبارات حالياً بشكل شائع على حلول متخصصة تساعد في تنظيم وتيسير سير العمل الحيوي لضمان نجاح الاختبارات. ويمكن لمثل هذه الحلول تسهيل تخطيط الاختبار بشكل أفضل، والمساعدة في بناء بيئات الاختبار، وتوفير الأتمتة، والسماح بإمكانية التتبع، وتحسين التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق.
يجب عدم الخلط بين إدارة الاختبارات وإدارة المشاريع؛ فالأخيرة تُستخدم لتنظيم دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل (SDLC)، في حين تركز الأولى تحديدًا على عملية اختبار البرمجيات ضمن دورة الحياة نفسها.
تسهم إدارة الاختبارات الفعّالة في دعم الاختبار المستمر، ما يكشف عن فرص فورية لتحسين جودة المنتج، ويتيح معالجة العيوب أثناء مرحلة تطوير المنتج، ويسرّع من وتيرة تسليم منتجات عالية الجودة. ويمثل هذا تناقضا مع الاختبار التقليدي، الذي يحدث في نهاية عملية تطوير المنتج ويوفر فرصا أقل للتحسينات وإدارة العيوب.
الهدف من الاختبار هو تحديد وحل المشكلات التي من شأنها أن تمنع المنتج من تلبية توقعات المستخدم النهائي. ومع ذلك، حدثت مشكلات جودة مكلفة على مر السنين على الرغم من التقدم الملحوظ في اختبار تطبيقات البرمجيات.
في الستينيات، اقتصر اختبار البرامج إلى حد كبير على اختبار الأسطر الفردية من التعليمات البرمجية، أو اختبار الوحدة. لكن على مر العقود، توسعت عملية الاختبار لتشمل أنواعًا متعددة من استراتيجيات وأهداف الاختبار، بدءًا من اختبار التكامل، الذي يضمن إمكانية تشغيل مكونات البرمجيات المختلفة معًا، وصولًا إلى اختبار التراجع، الذي يتحقق ما إذا كانت تحديثات التعليمات البرمجية أو الميزات قد أضرت بوظائف البرنامج بشكل عام.
على الرغم من أن تطوير استراتيجيات اختبار مختلفة يمكن أن يُمكّن المؤسسات من اكتشاف المزيد من المشاكل، إلا أن تنوع الاختبارات ومقاييس الاختبار المتاحة يخلق تحديًا خاصًا به: تحديد الأولويات. تُواجه المؤسسات مشكلة تحديد أولويات أنواع الاختبارات وحالات الاختبار اللازمة لتحديد المشاكل الأكثر إلحاحاً ومعالجتها على وجه السرعة. يتفاقم هذا التحدي بسبب التعقيد المتزايد للمنتجات التي يتم اختبارها: المزيد من الوظائف والميزات لكل منتج تتطلب المزيد من الاختبارات.
إن الافتقار إلى تحديد الأولويات والتحسين في تخطيط الاختبار يمكن أن يؤدي إلى دورات اختبار غير فعالة وغير فعّالة، ما يعيق تنفيذ منهجيات التطوير مثل الأسلوب المرن وعمليات التطوير مع السماح للعيوب المكلفة بالتسلل. لحسن الحظ، يمكن أن تساعد أدوات إدارة الاختبار وإدارة الاختبار في التخفيف من هذه التحديات، ما يسمح لفرق التطوير بتسريع تسليم برمجيات عالية الجودة وتلبية متطلبات قابلية التوسع.
في حين أن إطار العمل قد يختلف من شركة لأخرى، إلا أن عملية إدارة الاختبار عموماً تنقسم إلى مرحلتين: التخطيط وتنفيذ الاختبار، وكلاهما يشرف عليهما مدير الاختبار.
خلال مرحلة التخطيط، يُجري مديرو الاختبار تحليلًا للمخاطر لتحديد ما قد يطرأ من مشكلات أثناء دورة حياة الاختبار؛ وتقديرًا للاختبار لتحديد الموارد والتمويل اللازمين؛ وتخطيطًا للاختبار لرسم استراتيجية وأهداف الاختبار؛ وتنظيمًا للاختبار يتضمن هيكلة فريق الاختبار وتوزيع المهام على المختبرين وأعضاء الفريق الآخرين.
خلال مرحلة تنفيذ الاختبار، يشرف مديرو الاختبار على تقدم أنشطة الاختبار ويراقبونه؛ ويقومون بإدارة المشاكل لتحديد المشكلات التي تظهر أثناء الاختبار وتوجيه أعضاء الفريق لمعالجتها؛ كما يُعدّون تقارير اختبار تلخّص وتحلل عملية الاختبار وبياناته لمراجعة ألأطراف المعنية.
في الماضي، استخدمت الشركات جدول بيانات مثل Excel لأغراض إدارة الاختبار. وعلى الرغم من سهولة تعلم هذه الأدوات، إلا أن نظم إدارة الاختبارات الحديثة توفر ميزات لتنظيم عمليات إدارة الاختبارات وتبسيطها بشكل أفضل.
من أبرز فوائد أدوات إدارة الاختبارات الحديثة هي الأتمتة، بما في ذلك اختبار واجهات برمجة التطبيقات (API)، واختبار واجهة المستخدم الوظيفية (UI)، واختبار الأداء، ومحاكاة الخدمات (وهي تحاكي المكونات اللازمة للاختبار في حال تعذر توفرها في الوقت الفعلي). يمكن أن تساعد الأتمتة أيضا المختبرين على إعادة استخدام بيانات الاختبار في عمليات اختبار مختلفة لزيادة الكفاءة.
قد تتضمن ميزات نظام إدارة الاختبار الأخرى ما يلي:
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