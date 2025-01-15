ما هي إدارة المتطلبات؟

إدارة المتطلبات هي منهجية تمكّن فرق التطوير من توثيق المتطلبات وتتبعها وتحليلها وتحديد أولوياتها والاتفاق عليها طوال دورة حياة تطوير المنتج من البداية إلى النهاية.



الغرض من إدارة المتطلبات هو التأكد من تحقيق أهداف تطوير البرامج والمنتجات. فعندما يتم تنفيذها بفعالية، فإنها تعزز التواصل مع الأطراف المعنية طوال دورة حياة الهندسة والمشروع، ما يضمن أن المنتج النهائي يلبي توقعاتهم واحتياجات المستخدمين. ويمكن أن يساعد أيضا فرق المشروع على اكتشاف الأخطاء مبكرا، ما يقلل من تكاليف المشروع ومخاطره.

يمكن الاطلاع على إدارة المتطلبات في إدارة دورة حياة التطبيق (ALM)، وتطوير البرمجيات، وهندسة البرمجيات، الأسلوب المرن. عندما تضمن إدارة المشروع في هذه السيناريوهات اكتمال المشروع بكفاءة وفي الموعد المحدد، تضمن إدارة المتطلبات إنشاء المنتج النهائي بشكل صحيح.

عادةً ما يكون مدير المنتج مسؤولاً عن تطوير المتطلبات وتنظيمها. ومع ذلك، يمكن أن تتأثر مجموعة المتطلبات بأي طرف معني، بما في ذلك العملاء والشركاء، بالإضافة إلى المبيعات والدعم والإدارة والهندسة والعمليات وأعضاء فريق المشروع.