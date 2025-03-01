إذ تراقب حلول إدارة أداء التطبيقات (APM) من IBM الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات مع توفير رؤى عن بيئات تطبيقاتك في الوقت الفعلي. وتعمل IBM Instana Observability وIBM Turbonomic Application Resource Management على أتمتة الاكتشاف والتخطيط والتكوين دون الحاجة إلى أي تكوين بشري. وكذلك، تساعد هذه الحلول في ميزة "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحوادث وأتمتة المعالجة وتنفيذ الإجراءات المحددة القابلة للأتمتة.
اكتشف المخاطر المتعلقة بالتطبيقات والأعمال التي تؤثر في تجربة العملاء.
تسمح بربط أهداف مستوى الخدمة للتطبيق (SLOs) بالموارد الأساسية للبنية التحتية.
يُمكنك أتمتة application discovery والموارد الديناميكية لضمان أداء التطبيقات باستمرار.
حسِّن مراقبة أداء تطبيقاتك لتوفير السياق الذي تحتاجه لحل المشكلات بسرعة أكبر.
اضمن كفاءة أداء التطبيقات من خلال إدارة الموارد بذكاء.
تأكد من كفاءة المطورين والنشر المستمر.
اكتسب فهم تأثير العنصر في الوقت الفعلي.
امنح جميع الفرق إمكانية الملاحظة ومراقبة أداء التطبيقات (APM) باستخدام برامج المراقبة.
استخدم التطبيقات التي يتم تزويدها بموارد ديناميكية للأداء وتحمّل طلبات الذروة.
يُمكنك إدارة الموارد تلقائيًّا بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
تجنب تكلفة فترة التعطل ومنع تدهور الأداء من خلال تعزيز سلامة التطبيقات باستمرار.