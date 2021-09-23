تشتمل مراقبة السحابة على سلسلة من الاستراتيجيات والممارسات لتحليل وتتبع وإدارة الخدمات والتطبيقات المستندة إلى السحابة. يوفر إمكانية الرؤية والأتمتة والتحكم التي تحتاجها المؤسسات لمراقبة وتحسين أداء الموقع الإلكتروني والتطبيق.
مع قيام الشركات بتوسيع بنيتها التحتية وبصمتها الرقمية، يصبح من المهم للغاية لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات وفرق عمليات التطوير الحفاظ على الرؤية فيما يتعلق بأداء أصولهم الرقمية. توفر مراقبة السحابة طريقة فعالة لتحقيق هذه الرؤية مع تزويد المؤسسة برؤى قابلة للتنفيذ لتحسين التوافر وتجربة المستخدم.
نظرًا لتعقيدات معظم عمليات النشر المستندة إلى السحابة، فإن مراقبة الأداء عبر مجموعة كاملة من تطبيقات وخدمات السحابة يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً وتستنزف الموارد الداخلية. تم تصميم حلول مراقبة السحابة لتجميع بيانات الأداء في الوقت الفعلي، باستخدام أدوات آلية تتتبع الأداء، وتخصيص الموارد، وتوافر الشبكة، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الأخرى المهمة المتعلقة بالسحابة. هذا يمنح موظفي تكنولوجيا المعلومات رؤية وتحكمًا كاملين في بنيتهم التحتية المستندة إلى السحابة.
توفر هذه الأدوات إمكانيات شبه لا محدودة لتحديد الاتجاهات الأساسية في نشاط المستخدم، وتلعب دورًا رئيسيًا في تجنب فترات التعطل، وأعباء العمل غير المجهزة بشكل كافٍ، ومشكلات الأمان المحتملة.
تتضمن بعض القدرات الأخرى التي توفرها المراقبة السحابية ما يلي:
توجد العديد من أدوات مراقبة السحابة في السوق اليوم، كل منها مصمم لغرض فريد. ومع ذلك، يمكن تقسيم معظم حلول مراقبة السحابة إلى الفئات التالية:
مراقبة مواقع الويب. تحتاج كل شركة إلى التأكد من أن مواقعها الإلكترونية وخدمات الويب الخاصة بها تظل سهلة الوصول ومحسنة وآمنة. أدوات مراقبة السحابة تساعد في تحديد أعطال الأجهزة الصغيرة والكبيرة والثغرات الأمنية، حتى يتمكن المطورون والمسؤولون من اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل أن تؤثر المشاكل على تجارب المستخدمين.
مراقبة قاعدة البيانات. يعد ضمان الحفاظ على أداء وسلامة نظام إدارة قواعد البيانات الخاص بك جزءًا حيويًا من استمرارية الأعمال. تعمل حلول مراقبة السحابة على مراقبة موارد قواعد البيانات السحابية بنشاط، وتتبع العمليات والاستعلامات وتوافر الخدمات لضمان دقة وموثوقية أنظمة إدارة قواعد البيانات، بغض النظر عن عدد النسخ وكيفية نشرها.
مراقبة أداء التطبيقات (APM). مراقبة أداء التطبيقات (APM) هي مكون حيوي لأي حل لمراقبة السحابة ويلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على تشغيل تطبيقاتك بسلاسة وكفاءة. تقيس مراقبة أداء التطبيقات (APM) مدى توافر التطبيق وأدائه، ويوفر لفرق التطوير الأدوات التي يحتاجونها لاستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة في بيئة التطبيق. تساعد حلول مراقبة أداء التطبيقات (APM) الشركات على تحسين تجربة المستخدم، وتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للتطبيقات والمستخدمين، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وخفض التكاليف التشغيلية الإجمالية.
تستخدم المؤسسات اليوم مجموعة متنوعة من الحلول المحلية والقائمة على السحابة. يمكن أن يؤدي هذا الدمج بين البنية التحتية والعمليات التشغيلية التي تدعمها إلى بيئات سحابة متعددة وسحابة هجينة التي تتطلب طبقة إضافية من المراقبة والصيانة والتحكم. تساعد مراقبة السحابة على تبسيط إدارة هذه الأنظمة المعقدة مع تقليل الموارد الداخلية اللازمة لإدارتها.
مراقبة السحابة الهجينة. تجمع بيئات السحابة الهجينة بين استخدام الخدمات السحابية العامة والبنية التحتية المحلية الخاصة. يتيح هذا للمؤسسة الاحتفاظ بالعناصر الحساسة لأعمالها—مثل بيانات العملاء وعمليات المعاملات—داخل الشركة، بينما تُشغّل التطبيقات والخدمات الأخرى في بيئات سحابية عالية التوسع والموثوقية.
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الرؤية الشاملة للتطبيقات والخدمات في بيئة هجينة يمكن أن يجعل من الصعب تحديد ومعالجة الأعطال الحرجة أو الاختناقات في مسارات تطوير البرامج، وأداء المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتكوينات الشبكة، وغيرها من عمليات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة. توفر حلول مراقبة السحابة الهجينة تكاملات سلسة مع بيانات أداء مزودي الخدمات السحابية، مما يوفر تصورات بيانات سهلة الفهم. تبرز هذه الميزة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المستندة إلى السحابة، مما يتيح للفرق اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بإنهاء دعم الخدمات، وتوفير موارد التطبيقات، والمرونة المتنقلة، وإدارة قواعد البيانات.
مراقبة السحابة المتعددة. تُشبه بيئات السحابةالمتعددة السحابة الهجينة في أنها تستخدم حلولًا محلية مع بيئات حوسبة سحابية، ولكنها تُضيف تعقيدًا باستخدام مزودي السحابة العامة المتعددين.
يمنح تشغيل إعداد السحابة المتعددة المؤسسات المرونة في اختيار الخدمات السحابية التي تناسب أعباء عملها على أفضل وجه. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي يمكن أن تحدث عند العمل في بيئة متعددة السحابة.
تُضيف السحابة المتعددة تعقيدًا إلى إدارة البنية التحتية الخاصة بك، حيث تُدير أدوات مؤسستك وخدماتها وتكوينات الشبكة عبر العديد من موفري الخدمات الخارجيين. أضف إلى هذا التحدي أن كل مزود للخدمات السحابية يعمل بموجب اتفاقيات مستوى خدمة مختلفة. عندما يتعلق الأمر بالتوافر والامتثال والأمان، فمن السهل أن تفقد التحكم في نفقات الموارد وقابلية التوسع بشكل عام.
تساعد إدارة أداء التطبيقات في الحفاظ على تجارب مستخدم متسقة عبر البنية التحتية بأكملها من خلال مراقبة الإشارات الذهبية لزمن الانتقال وحركة المرور والأخطاء، والتشبع. باستخدام هذه المعايير الموحدة، يمكن للمؤسسات تلقي إشعارات مدفوعة بالسياسات عند وقوع الحوادث وتشغيل عمليات تلقائية لحلها بسرعة.
يمكن أن يوفر الانتقال إلى البيئات الهجينة أو بيئات السحابة المتعددة العديد من المزايا للمؤسسات، خاصةً عند التطلع إلى إنشاء المزيد من عمليات الأسلوب الرشيق. ولكن للحصول على الفائدة القصوى من عمليات النشر المستندة إلى السحابة، يجب عليك اتباع بعض أفضل الممارسات القياسية لمراقبة السحابة.
مراقبة تجربة المستخدم النهائي. بينما يُعد تحسين الكفاءات الداخلية حول إدارة العمليات ضروريًا، يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل عمل هو مراقبة ومعالجة تجربة المستخدم على جميع المستويات. يمكن أن يكون لاكتساب رؤى حول كيفية تحسين أداء تطبيقك وتوافره للمستخدمين تأثيرات كبيرة على أرباحك النهائية والاستدامة الشاملة لمنتجاتك وخدماتك.
هناك طريقتان تستطيع من خلالهما المؤسسات نشر مراقبة التجربة الرقمية في بيئة المؤسسة:
في البنى التحتية المعقدة وعمليات النشر السحابية الهجينة، يعمل كل من المراقبة الاصطناعية للمستخدم والمراقبة الحقيقية للمستخدم بالتعاون معًا لتوفير رؤية كاملة للتجربة الرقمية. يشمل ذلك تقديم تحليل مفصل لأداء الشبكة، والواجهة الخلفية، والواجهة الأمامية، بالإضافة إلى رؤى عميقة حول المستخدمين تساعد المؤسسات على تحديد المشكلات الرئيسية ومعالجتها.
النقل إلى منصة موحدة. موازنة احتياجات الأنظمة المحلية والأنظمة المستندة إلى السحابة يمكن أن تكون معركة شاقة تؤدي إلى عدم الكفاءة، ونقص التواصل، وعدم استقرار الخدمة. من خلال نقل جميع جوانب البنية التحتية الخاصة بك إلى منصة مراقبة موحدة، يمكنك إدارة جميع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بكفاءة في مكان واحد والحصول على رؤية كاملة لتحسين الأداء.
زيادة الأتمتة. توفر أتمتة مراقبة السحابة للمؤسسات زيادة كبيرة في الكفاءة التشغيلية التي تعتمد على الذكاء والإشارات الذهبية التنبؤية. من خلال حلول المراقبة المنتشرة في بيئات السحابة الخاصة والعامة والهجينة، تحصل المؤسسات على رؤية وتحكم أفضل في بنية البنية التحتية الخاصة بها بالكامل. تُضيف هذه الشفافية للفرق القدرة على تحسين جميع جوانب أعمالهم بفعالية، بما في ذلك أداء الموقع الإلكتروني، وإدارة الموارد، وتوفر التطبيقات، وغير ذلك.
خدمات مراقبة السحابة التي يقدمها مزودي الخدمات السحابية المختلفين تهدف إلى إزالة العبء الثقيل عن الفرق الداخلية عندما يتعلق الأمر بمراقبة الأداء وإدارة الخدمات والتطبيقات المستضافة.
CMaaS (مراقبة السحابة كخدمة) هو حل برمجي شائع للشركات الصغيرة والكبيرة التي تتطلع إلى الاستفادة من خدمة مراقبة سحابية مُدارة بالكامل للبيئات السحابية والافتراضية. يتم تقديم هذه الحلول من خلال المزودين الخارجيين وتتم مراقبتها على مدار الساعة من قِبل خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات وخدمات مراقبة أداء التطبيقات (APM).
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