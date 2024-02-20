تُعَد سرعات شبكات 5G أسرع بعشر مرات من تلك التي توفِّرها شبكات 4G و3G، ما يعني أن الأنشطة مثل تنزيل ملف كبير أو نسخ البيانات احتياطيًا إلى السحابة ستستغرق أقل من ثانية بدلًا من دقائق أو حتى ساعات. تصل معدلات نقل البيانات في شبكات 5G إلى 20 جيجابت في الثانية (Gbps)، بينما يبلغ متوسط سرعات التنزيل 432 ميجابت في الثانية (Mbps). تُعَد سرعات نقل البيانات في شبكات 5G، التي تؤثِّر في كل شيء من الألعاب المحمولة إلى الجراحة عن بُعد، أحد الأسباب الرئيسية لتوقع أن تُحدِث هذه التقنية تحوُّلًا جذريًا.

السبب الذي يجعل تقنية 5G قادرة على توفير مثل هذه السرعات العالية هو أنها تتمتع بزمن انتقال أقل -وهو مقدار الوقت الذي تستغرقه البيانات للانتقال من نقطة إلى أخرى- مقارنةً بالشبكات السابقة. وفي حين أن شبكات الجيل الرابع (4G) تقدِّم زمن انتقال يصل إلى حوالي 200 ميللي ثانية، يمكن لشبكات الجيل الخامس (5G) أن تقدِّم بشكل روتيني زمن انتقال يصل إلى ميللي ثانية واحدة.