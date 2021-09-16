تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هي عملية صنع برمجيات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمساعد الرقمي، وغالبًا ما تكون لأنظمة تشغيل Android وiOS.
يمكن تثبيت البرنامج مسبقًا على الجهاز، أو تنزيله من تطبيق الأجهزة المحمولة أو الوصول إليه من خلال متصفح الويب على الهاتف المحمول. وتشمل لغات البرمجة والترميز المستخدمة في هذا النوع من تطوير البرامج Java وSwift وC# وHTML5.
يشهد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة نموًا سريعًا. من البيع بالتجزئة والاتصالات والتجارة الإلكترونية إلى التأمين والرعاية الصحية والحكومة، ويجب على المجموعات في مختلف الصناعات تلبية توقعات المستخدمين بشأن طرق مريحة وفي الوقت الفعلي لإجراء المعاملات والوصول إلى المعلومات.
اليوم، تُعد الأجهزة المحمولة وتطبيقاتها التي تطلق العنان لقيمتها الطريقة الأكثر شيوعًا للأشخاص والشركات للاتصال بالإنترنت. ولكي تظل المجموعة على صلة بالموضوع وتستجيب له وتحقق النجاح، تحتاج المجموعات إلى تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التي يطلبها عملاؤها وشركاؤها وموظفوها.
ومع ذلك، قد يبدو تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أمرًا شاقًا. بمجرد اختيارك لمنصة أو منصات نظام التشغيل، تحتاج إلى التغلب على قيود الأجهزة المحمولة وتخطي العقبات المحتملة للتطبيق. لحسن الحظ، باتباع بعض الإرشادات الأساسية وأفضل الممارسات، يمكنك تبسيط رحلة تطوير تطبيقك.
للتعرف على المزيد حول تفاصيل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على أي من المنصتين، اقرأ مقالاتنا حول تطوير التطبيقات على iOS وتطوير التطبيقات على Android.
تختار العديد من فرق تطوير التطبيقات المستقلة إنشاء تطبيقاتها للتطبيق لنظام Android أولاً. لماذا؟ تعمل الغالبية العظمى، حوالي 70%، من الهواتف الذكية بنظام Android، كما أن متجر Google Play يحتوي على قيود أقل من متجر Apple.
من ناحية أخرى، تحتوي تطبيقات الهاتف المحمول المطورة لنظام iOS على عدد أقل بكثير من الأجهزة التي تحتاج إلى دعم، ما يجعل التحسين أبسط. وعادةً ما تكون معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين أعلى بالنسبة إلى تطبيقات iOS.
اعتمادًا على حالة الاستخدام المقصودة والجمهور المستهدف لتطبيق الهاتف المحمول الذي تقوم بتطويره، قد يكون لديك اعتبارات أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تصمم تطبيقًا لموظفي المجموعة، فستحتاج إلى دعم المنصات التي يستخدمونها، ما قد يعني تطوير تطبيقات متعددة المنصات تعمل على نظامي Android وiOS.
أو إذا كنت تنشئ تطبيقًا للهاتف المحمول لعملائك وتعلم أن معظمهم يستخدمون أجهزة iPhone، فيجب أن يكون تطوير تطبيقات iOS أولوية قصوى. تشمل الاعتبارات الأخرى عند تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة إستراتيجيات تحقيق الدخل وسلوك المستخدم المتوقع، والتي يمكن أن تتأثر بالعوامل الجغرافية والثقافية.
تعزيز الكفاءة وتشديد الأمان من خلال دمج منصة التطوير وأداة إدارة الأجهزة.
لنفترض أنك بحاجة إلى تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لكل من نظامي التشغيل Android وiOS. ما أفضل نهج لتطوير البرامج؟
قد تتمكن من تطوير تطبيقين أصليين. يمكن أن تساعدك الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الأصلية ولغات البرمجة الخاصة بنظام التشغيل على إنشاء تطبيق قوي. وتستفيد معظم التطبيقات، خاصة تلك التي تتطلب حركة مرور كبيرة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، من التطوير الأصلي.
إذا قررت تطوير التطبيقات الأصلية واحدًا تلو الأخر، فمن المرجح أنك سترغب في البدء بنظام Android، وذلك للأسباب نفسها التي تجعل مطوري التطبيقات المستقلين يركزون غالبًا على نظام Android. ربما سيحالفك الحظ بشكل أفضل في تطوير التطبيق الكامل كتطبيق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) على Android ثم تحويله وتحسينه إلى iOS بعد إصداره.
ستظل بحاجة إلى تصحيح الأخطاء وإعادة كتابة الرمز البرمجي للغة الأصلية وإعادة تصميم واجهة المستخدم الأمامية لأن نظامي التشغيل يعملان بشكل مختلف، ما يجعل التشغيل عبر المنصة الواحدة مستحيلاً.
فلماذا لا تبدأ تمامًا من الصفر؟ على الرغم من أنه لا يمكنك ترجمة الرمز إلى لغة برمجة جديدة، إلا أنه يمكن تكرار الكثير من الواجهة الخلفية عبر الأنظمة الأساسية. غالبًا ما تعمل إطارات العمل والمكتبات والإضافات الخارجية بشكل متطابق في كلتا البيئتين، ما يتيح لك تجنب إعادة العمل المكلفة. يمكنك أيضًا استخدام الخدمة السحابية للأجهزة المحمولة، مثل IBM® Mobile Foundation، لإدارة الخلفية الويب.
هناك خيار آخر وهو اتباع نهج الكتابة مرة واحدة في كل مكان. تستخدم التطبيقات المختلطة قاعدة بيانات واحدة يمكن أن تعمل على أي منصة. وعادةً ما يتم ترميزها بلغة برمجة معترف بها عالميًا، مثل Java أو JavaScript أو HTML أو CSS. نظرًا لأنه تم منعك من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الأصلية لنظام التشغيل، فإن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول المختلطة يعمل بشكل أفضل لتطبيقات الويب البسيطة، وتطبيقات الهاتف المحمول المكونة من ثلاث أو أربع صفحات مع وظائف محدودة.
سواء اخترت تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية أو المختلطة، فإن إحدى العقبات الأولى التي ستحتاج إلى التغلب عليها هي الموارد المحدودة نسبيًا على الأجهزة المحمولة. يتمتع جهازك المحمول المستهدف بقدرة معالجة وذاكرة أقل بكثير من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو خوادم المؤسسات.
وقد تبدو هذه القيود تحديًا كبيرًا، خاصةً إذا كنت معتادًا أكثر على الموارد غير المحدودة نسبيًا لتطوير البرمجيات التقليدية لتطبيقات الويب.
تعني موارد النظام الأساسي للهواتف المحمولة المحدودة أنك بحاجة إلى تعديل أهدافك لتصميم تطبيقك.
خلال عملية تطوير تطبيق الهاتف المحمول، يجب أن يعمل المطورون على ضمان أن يكون تطبيق الهاتف المحمول أقل استهلاكًا للموارد من تطبيق سطح المكتب النموذجي.
يُعد تقديم تجربة مستخدم رائعة أمرًا حيويًا. يبدأ ذلك بفهم أن واجهة المستخدم لتطبيق الأجهزة المحمولة يجب أن تكون أبسط من واجهة تطبيق سطح المكتب. من خلال إنشاء تصميم واضح ومباشر لتجربة المستخدم يركز على الوظائف الحساسة، يمكنك توفير تجربة مستخدم أفضل مع استهلاك موارد أقل.
ينبغي أن تكون واجهة تطبيق الأجهزة المحمولة مصممة للمس. ويجب أن يكون مستخدمو الهاتف المحمول قادرين على التنقل في التطبيق بسهولة وتقديم الإدخال دون الإفراط في الكتابة.
لحسن الحظ، فإن هذه المتطلبات للتطبيقات الفعالة والبسيطة المستندة إلى اللمس تتناسب بشكل جيد مع توقعات المستخدم. يرغب مستخدمو الهواتف المحمولة بشكل عام في إنجاز المهام بسهولة، ببضع نقرات فقط. فهم يريدون تطبيقات سريعة ومريحة وسهلة الاستخدام على أجهزتهم المحمولة.
ماذا لو كان تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك يتطلب معالجة أكثر مما يمكن أن يدعمه نظام الهاتف المحمول النموذجي؟ ضع في الحسبان نقل هذه المعالجة إلى السحابة.
من خلال الاستخدام الحكيم لواجهات برمجة التطبيقات، يمكنك توصيل التطبيق بالخدمات وقواعد البيانات المستندة إلى السحابة لتوفير وظائف متقدمة دون إبطاء التطبيق أو إجهاد الجهاز الذي يعمل عليه. ويمكنك أيضًا نقل تخزين البيانات والتخزين المؤقت إلى خادم قائم على السحابة، ما يترك القليل من البيانات على الجهاز.
يمكن أن توفر السحابة مزايا أخرى تتجاوز تعزيز الأداء. قم بتوصيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك بخدمات سحابية قوية لإضافة ميزات وتحسين قابلية الاستخدام.
استخدم واجهات برمجة التطبيقات لدمج ميزات جديدة، مثل الخدمات المتقدمة المستندة إلى السحابة التي يمكن أن تساعدك على تحسين تطبيقاتك للأجهزة المحمولة. تتضمن الإشعارات الدفع، IBM® Watson، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، وتكامل الأجهزة الذكية لإنترنت الأشياء (IOT) وغيرها.
لا يعد Android ولا iOS بيئة مفتوحة. قبل أن يتم توزيع التطبيق رسميًا، ستحتاج إلى الانضمام إلى برنامج المطورين المناسب.
يتيح لك برنامج تطوير تطبيقات Android للهواتف المحمولة استخدام حسابك الحالي على Google لإنشاء حساب مطور ودفع رسوم قدرها 25 دولارًا أمريكيًا وإرسال تطبيقك.
لدى Google Play، وهو التخزين الرسمي لـ Android، معايير جودة يجب استيفاؤها قبل النشر، لكنها إرشادات أكثر من كونها قواعد فعلية. كجزء من عملية تطوير تطبيقك، يمكنك أيضًا توزيع التطبيقات خارج تخزين Google Play والسماح للمستخدمين بتنزيلها وتثبيتها مباشرةً.
على النقيض من ذلك، يضع برنامج تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من Apple حاجزًا كبيرًا أمام الدخول. تحتاج إلى دفع رسوم برنامج قدرها 99 دولارًا أمريكيًا سنويًا والالتزام بمعايير عالية. عندما تكون عضوًا في البرنامج، ستحصل على وصول مبكر إلى الإصدارات التجريبية من أنظمة التشغيل وإطار العمل أو واجهات برمجة التطبيقات الخاصة. إن استيفاء المعايير العالية للتخزين يدل أيضًا على أنك طورت تطبيق عالي الجودة.
