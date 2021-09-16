يمكن تثبيت البرنامج مسبقًا على الجهاز، أو تنزيله من تطبيق الأجهزة المحمولة أو الوصول إليه من خلال متصفح الويب على الهاتف المحمول. وتشمل لغات البرمجة والترميز المستخدمة في هذا النوع من تطوير البرامج Java وSwift وC# وHTML5.

يشهد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة نموًا سريعًا. من البيع بالتجزئة والاتصالات والتجارة الإلكترونية إلى التأمين والرعاية الصحية والحكومة، ويجب على المجموعات في مختلف الصناعات تلبية توقعات المستخدمين بشأن طرق مريحة وفي الوقت الفعلي لإجراء المعاملات والوصول إلى المعلومات.



اليوم، تُعد الأجهزة المحمولة وتطبيقاتها التي تطلق العنان لقيمتها الطريقة الأكثر شيوعًا للأشخاص والشركات للاتصال بالإنترنت. ولكي تظل المجموعة على صلة بالموضوع وتستجيب له وتحقق النجاح، تحتاج المجموعات إلى تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التي يطلبها عملاؤها وشركاؤها وموظفوها.

ومع ذلك، قد يبدو تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أمرًا شاقًا. بمجرد اختيارك لمنصة أو منصات نظام التشغيل، تحتاج إلى التغلب على قيود الأجهزة المحمولة وتخطي العقبات المحتملة للتطبيق. لحسن الحظ، باتباع بعض الإرشادات الأساسية وأفضل الممارسات، يمكنك تبسيط رحلة تطوير تطبيقك.

للتعرف على المزيد حول تفاصيل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على أي من المنصتين، اقرأ مقالاتنا حول تطوير التطبيقات على iOS وتطوير التطبيقات على Android.