يتم قياس أهداف مستوى الخدمة باستخدام مؤشرات مستوى الخدمة (SLIs)، والمقاييس الكمّية لبعض جوانب الخدمة. تشكل أهداف مستوى الخدمة جزءًا من اتفاقية أوسع بين مقدمي الخدمات والعملاء—اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)—والتي تحدد مستوى الخدمة التي يمكن للعميل أن يتوقعها من مقدمي الخدمات وتحدد العقوبات إذا لم يتم تحقيق الأهداف.



لضمان توافق مستويات الخدمة مع متطلبات العمل بالإضافة إلى رغبات العملاء، يجب أن تعرف فِرَق هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير وتكنولوجيا المعلومات والفِرَق الأخرى ذات الصلة رحلات المستخدم المهمة لكل تطبيق: التفاعلات التي تمكِّن المستخدمين النهائيين من الوصول إلى النتيجة المرجوة.

يعد الدعم الداخلي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الناجحة (وبالتالي اتفاقيات مستوى الخدمة)، ويجب على العديد من الأطراف المعنية المشاركة في تحديد أهداف مستوى الخدمة، بما في ذلك مديري المنتجات وفرق عمليات التطوير وإدارة المشكلات ومهندسي البنية التحتية. ويتم إشراك العملاء الخارجيين في المناقشة من خلال مجموعات التركيز والدراسات وشكاوى العملاء ووسائل التواصل الاجتماعي.

المنطق الرئيسي لأهداف مستوى الخدمة هو أن موثوقية الخدمة تؤدي إلى سعادة المستخدم، ما يوفِّر فرصًا أكبر للأعمال. كما أنّ إنشاء أهداف موثوق بها وقابلة للقياس يساعد المؤسسة على تحقيق التوازن لتقديم تجربة مستخدم ممتعة وفعَّالة وذات تكلفة معقولة: أي عدم تجاوز ميزانية تكنولوجيا المعلومات من خلال مستويات الخدمة التي تفوق ما هو مطلوب أو متوقع.

تعد أهداف مستوى الخدمة ضرورية لأنها تحدد جودة الخدمة (QoS) وأهداف الموثوقية بعبارات ملموسة وقابلة للقياس وموضوعية. ولا تهدف هذه المعايير إلى تحديد أفضل مستوى للأداء، بل مجموعة من أفضل معايير الأداء الممكنة وأقلها قبولاً.1

يتم تلخيص هدف مستوى الخدمة بشكل جيد في 97 شيئا يجب أن يعرفها كل مهندس سحابة (الرابط موجود خارج ibm.com)، من O'Reilly Media: "كيف يمكنك منح الإدارة طريقة سهلة لفهم المفاضلة بين الموثوقية وسرعة الابتكار والتكلفة على الفور؟ أهداف مستوى الخدمة هي الإجابة. تنشئ أهداف مستوى الخدمة إرشادات موثوقية واضحة توازن بين المفاضلات بين تكاليف السحابة وسرعة التغيير والمخاطر الخارجية ".