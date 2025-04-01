تسريع عمليات التطوير والعمليات أثناء تقليل التكلفة
تستحوذ أدوات الملاحظة على أدوات قياس السلامة والاستفادة من البنية التحتية للمعلومات التكنولوجية بغض النظر عن مكان تواجدها. من مركز البيانات الخاص بك، في الحافة، والبنية التحتية كخدمة [IaaS] إلى النظام الأساسي كخدمة [PaaS] في السحابة، يصعب مراقبة بنية السحابة المتضمنة لديك.
كجزء من قابلية الملاحظة في IBM Cloud مجموعة، IBM Cloud Monitoring هي السحابة الأصلية وخدمة المراقبة المدارة بالكامل للمسؤولين وفرق عمليات التطوير والمطورين. مع IBM Cloud Monitoring ، نتوقع أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فهم الحالة الداخلية للنظام المعقد بناءً على المخرجات الخارجية, تسمح تكنولوجيا المعلومات للفرق بتحديد مشكلات الأداء باستخدام بيانات النظام وتسمح بالوقاية الاستباقية ولا تتطلب اختبارات أو برمجة إضافية.
إجمالاً، يساعدك IBM Cloud Monitoring على تقليل التكلفة حيث تقوم بتحرير عمليات التطوير وإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات بشكل أفضل.
زيادة إنتاجية المسؤولين، وفرق عمليات التطوير والمطورين حيث تساعد المعلومات المعلومات فرق العمل على كشف الأعطال المعروفة على الفور.
يمكن تشغيل التنبيهات الذكية من خلال معايير محددة ديناميكيًا استنادًا إلى المقاييس والأحداث السابقة.
تسمح الأجهزة في تطبيق الأجهزة المحمولة وواجهات الويب الأمامية بمراقبة تجربة المستخدم الحقيقية.
اكتشف التطبيق، والحاوية والمضيفين والشبكات بشكل ديناميكي.
عرض المحتوى والتحكم في الوصول على أساس كل مستخدم وكل فريق.
تضمين الأمان والامتثال.
يستخدم موقع Home Lending Pal IBM Cloud التقنية لخلق بيئة يسهل الوصول إليها وغنية بالأمان مصممة لمساعدة المزيد من الأشخاص على امتلاك المنازل.
تساعدك شركة برمجيات الفوترة على تحقيق الدخل من القفل وزيادة ولاء العملاء من خلال منصة آمنة وغنية وقابلة للتوسع ومتاحة للتطبيق ومتاحة للتطبيق بشكل كامل.
تعمل منصة OVERBLIQ على تسريع وتبسيط تطبيق الأجهزة المحمولة مع IBM Cloud ، بما في ذلك حلول تكنولوجيا المعلومات الملاحظة للتسجيل والمراقبة.
إنشاء مجموعات Kubernetes وإدارتها للمراقبة.
احصل على سجلات قابلية الملاحظة IBM Cloud سجلات للمساعدة في تحسين البنية التحتية والتطبيق العملي.
تخزين الصور وفحصها وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. احصل على المساعدة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر الخاصة بك.
قم ببناء مهاراتك في مجال المراقبة وإدارة الحوادث من خلال الدورات التدريبية الخاصة بالسجل المتضمنة في منهج IBM Cloud مهندس موثوقية الموقع الاحترافي (هندسة موثوقية الموقع (SRE)).
البدء IBM Cloud Monitoring. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدم، وتوفير مثيل، وجمع المقاييس وتشغيل واجهة مستخدم الويب (UI).
قم بالوصول إلى IBM Cloud قابلية الملاحظة خبير، وتعلم من مديري عمليات المعلومات ومهندسي الحلول وخبراء SREs وغيرهم من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.