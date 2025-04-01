تستحوذ أدوات الملاحظة على أدوات قياس السلامة والاستفادة من البنية التحتية للمعلومات التكنولوجية بغض النظر عن مكان تواجدها. من مركز البيانات الخاص بك، في الحافة، والبنية التحتية كخدمة [IaaS] إلى النظام الأساسي كخدمة [PaaS] في السحابة، يصعب مراقبة بنية السحابة المتضمنة لديك.

كجزء من قابلية الملاحظة في IBM Cloud مجموعة، IBM Cloud Monitoring هي السحابة الأصلية وخدمة المراقبة المدارة بالكامل للمسؤولين وفرق عمليات التطوير والمطورين. مع IBM Cloud Monitoring ، نتوقع أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فهم الحالة الداخلية للنظام المعقد بناءً على المخرجات الخارجية, تسمح تكنولوجيا المعلومات للفرق بتحديد مشكلات الأداء باستخدام بيانات النظام وتسمح بالوقاية الاستباقية ولا تتطلب اختبارات أو برمجة إضافية.

إجمالاً، يساعدك IBM Cloud Monitoring على تقليل التكلفة حيث تقوم بتحرير عمليات التطوير وإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات بشكل أفضل.