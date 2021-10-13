

تدعم هندسة موثوقية الموقع (SRE) المرونة والتكرار والموثوقية في عمليات التطوير وتتعامل مع التنفيذ اليومي للبرامج. عادةً ما يتبع مهندسو موثوقية الموقع قاعدة الخمسين والخمسين: يخصصون نصف وقتهم لحل مشاكل العملاء مثل إدارة التصعيدات والاستجابة للحوادث والنصف الآخر لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات. وتشمل هذه العمليات إدارة نظام الإنتاج وإدارة التغيير والاستجابة للحوادث والاستجابة للطوارئ.

تعد فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) جسرًا يربط بين الطريقة التي يرغب مطوّرو البرامج أن تعمل بها هذه البرامج والطريقة التي تعمل بها في مواقف العالم الحقيقي. يعمل مهندسو موثوقية الموقع مباشرة مع العملاء لاستكشاف مشكلاتهم وإصلاحها وجمع البيانات حول تجربة المستخدم. تقوم فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) بتزويد فرق التطوير بهذه البيانات مرة أخرى، مما يمنحهم رؤى أعمق حول كيفية أداء البرنامج والتحديثات التي يجب إجراؤها.

تدرك فرق هندسة موثوقية الموقع أن الإخفاقات أمر لا مفر منه. تتمثل وظيفتهم في كل من تحديد (من خلال عمليات مثل تحليل السبب الأساسي) سبب المشكلات المباشرة واستخدام بيانات المراقبة والتسجيل للتنبؤ بالإخفاقات المحتملة في المستقبل. ثم، يقومون بإعداد الأتمتة لحل هذه المشكلات، وبناء المرونة والتكرار في النظام.

تقلل هذه الرقابة الآلية على أنظمة البرمجيات واسعة النطاق من حاجة مسؤولي النظام إلى إكمال مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات يدويًا. يساعد التخلص من الوظائف اليدوية فرق تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت وتنفيذ مهام العمليات بشكل أكثر دقة والتركيز على الحفاظ على أداء التطبيقات.