ما المقصود بتحديث التطبيقات؟

تحديث التطبيقات هو عملية استخدام التطبيقات القديمة الحالية وتحديث البنية التحتية للمنصة الخاصة بها وبنيتها الداخلية و/أو ميزاتها. يركز الكثير من النقاش حول تحديث التطبيقات اليوم على التطبيقات الضخمة الموجودة محليًا—والتي يتم تحديثها وصيانتها عادةً باستخدام عمليات تطوير الشلال—وكيف يمكن إدخال هذه التطبيقات في بنية سحابية وأنماط الإصدار، أي الخدمات المصغرة وعمليات التطوير.



يمكن تلخيص فوائد تحديث التطبيقات بشكل عام على أنها تحسين سرعة تسليم الميزات الجديدة، وكشف وظائف التطبيقات الحالية ليتم استخدامها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بواسطة خدمات أخرى، وإعادة نشر التطبيقات من مواقع داخلية إلى السحابة بغرض تحقيق مقياس الأداء للتطبيقات وأدائها بالإضافة إلى استراتيجية مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات طويلة الأجل.

تتمثل التحديات المتعلقة بتحديث التطبيقات عادةً في التكلفة والتعقيد. إن نقل تطبيق من الموقع المحلي إلى السحابة دون التفكير في عائد الاستثمار هو نقل التطبيقات فقط من أجل نقلهم. في المقابل، قد تستفيد تطبيقات أخرى بشكل كبير من إعادة بناء المنصة أو إعادة هندستها، ولكنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظم والبنية التحتية الحالية لدرجة أن تعقيد التحديث قد يفوق المزايا.

مفتاح النجاح في تحديث التطبيقات، مثل معظم الأشياء، في النهاية يعود إلى الاستراتيجية واختيار مشاريع تحديث التطبيقات حيث تكون فوائد السحابة والسرعة والأداء والمقياس وتطوير الميزات الجديدة، إلخ، هي تلك التي توفر للتطبيق المعطى مسارًا واضحًا لتحسين تجربة العملاء و العائد على الاستثمار.