ما المقصود بنهج الرفع والنقل؟

ونظرًا لعدم الحاجة إلى تغيير بنية التطبيق، ولوجود تغييرات قليلة جدًا—أو بدون تغيير—في التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق، تتيح استراتيجية الرفع والنقل ترحيلًا أسرع، وأقل جهدًا، وأقل تكلفة في البداية مقارنة بالأساليب الأخرى. كما يُعدّ هذا النهج الطريقة الأسرع والأقل تكلفة لبدء تحويل إنفاق تكنولوجيا المعلومات من النفقات الرأسمالية (CapEx) إلى النفقات التشغيلية (OpEx)، لبدء استراتيجية السحابة الهجينة والاستفادة من قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات الأكثر كفاءة ومرونة في السحابة.

في بدايات الحوسبة السحابية، كان نهج الرفع والنقل خيارًا مناسبًا لمعظم التطبيقات، باستثناء التطبيقات الأقدم، والأكثر تعقيدًا، والأكثر ارتباطًا بالبنية المحلية. ولكن مع تطوّر البنى السحابية—وتحسين إنتاجية المطورين، وتقديم نماذج تسعير سحابية أكثر ملاءمة—تراجعت بشكل كبير القيمة طويلة الأجل لترحيل تطبيق "كما هو" دون الاستفادة من قدرات البيئة السحابية.

أما اليوم، فيُنظر إلى الرفع والنقل كخيار مناسب لترحيل أحمال التشغيل الجاهزة للسحابة بدرجة معينة، مثل أحمال عمل VMware، أو التطبيقات المعبأة في حاويات، أو التطبيقات المبنية على بنية الخدمات المصغّرة، أو كخطوة أولى لإعادة تصميم التطبيقات الأحادية (Monolithic) لتعمل في السحابة وعلى السحابة.