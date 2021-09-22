تعتمد الطريقة التي تتبعها في النسخ الاحتياطي لبياناتك وتطبيقاتك (أي مدى تكرار النسخ الاحتياطي والموقع أو الجهاز المستخدم) على تكلفة فقدان الوصول إلى تلك البيانات والتطبيقات لفترة زمنية معينة، وعلى تكلفة استبدالها أو إعادة إنشائها في حال فقدانها بشكل دائم.

عادةً ما تكون الخطوة الأولى في وضع استراتيجية للنسخ الاحتياطي -خاصةً على مستوى المؤسسات- هي تحديد أهداف وقت الاستعادة وأهداف نقطة الاستعادة لكل مصدر بيانات وتطبيق.

يُشير هدف وقت الاستعادة (اختصارًا RTO) إلى الحد الأقصى من الوقت الذي يمكن للعمل تحمُّله دون الوصول إلى البيانات أو التطبيق - أي المدة التي يجب أن تتم فيها استعادة البيانات والتطبيق.





إلى الحد الأقصى من الوقت الذي يمكن للعمل تحمُّله دون الوصول إلى البيانات أو التطبيق - أي المدة التي يجب أن تتم فيها استعادة البيانات والتطبيق. يُشير هدف نقطة الاستعادة (اختصارًا RPO) إلى مقدار البيانات التي يمكن للعمل تحمُّل فقدانها، وهو ما يُحدد فعليًا عدد المرات التي يجب فيها نسخ البيانات احتياطيًا لتفادي فقدان كمية أكبر منها.

تختلف أهداف وقت الاستعادة (RTO) وأهداف نقطة الاستعادة (RPO) باختلاف طبيعة العمل والتطبيقات والبيانات المعنية. فالتطبيقات الحيوية للأعمال (مثل نظام التجارة الإلكترونية لمتجر إلكتروني كبير أو تطبيق التداول في شركة وساطة) قد تتطلب أهداف نقطة ووقت استعادة دقيقة للغاية، نظرًا لأن كل دقيقة توقُّف قد تكلف ملايين الدولارات.

لكن نظام البريد الإلكتروني لشركة الوساطة قد يتطلب أهداف نقطة ووقت استعادة أقصر من نظام البريد الإلكتروني للمتجر الإلكتروني، حيث قد يتطلب الأمر إجراء سجل تدقيق شامل للبريد الإلكتروني لضمان الامتثال التنظيمي. وبالإضافة إلى أهداف نقطة ووقت الاستعادة، تشمل العوامل الأخرى التي تحدد اختيارك لتقنية النسخ الاحتياطي والاستعادة حاجتك إلى التوسع، وأمن البيانات، وحتى المسافة المادية (على سبيل المثال، إذا ما كنت بحاجة إلى الحفاظ على النسخ الاحتياطية بعيدًا عن بنيتك التحتية الإنتاجية لضمان الاستعادة من انقطاع كهرباء محلي أو كارثة).