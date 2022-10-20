تعني مراقبة الشبكة استخدام برنامج مراقبة الشبكة لمراقبة الصحة والموثوقية المستمرة لشبكة الكمبيوتر. عادة ما تنشئ أنظمة مراقبة أداء الشبكة (NPM) خرائط طبولوجيا ورؤى قابلة للتنفيذ، بناء على بيانات الأداء التي تم جمعها وتحليلها.
بفضل تخطيط الشبكة هذا، اكتسبت فرق تقنية المعلومات رؤية كاملة لمكونات الشبكة ومراقبة أداء التطبيقات والبنية الأساسية لتقنية المعلومات ذات الصلة. تتيح لهم هذه الرؤية إمكانية تتبع سلامة الشبكة بشكل عام، وتحديد الإشارات التحذيرية وتحسين تدفق البيانات.
يراقب نظام مراقبة الشبكة أجهزة الشبكة المعطلة والموارد المحملة بشكل زائد. يقوم النظام بذلك بغض النظر عما إذا كانت موارد الشبكة محلية أو في مركز بيانات أو مستضافة بواسطة موفر خدمات سحابية أو جزء من نظام بيئي مختلط. على سبيل المثال، قد يجد وحدات المعالجة المركزية المحملة بشكل زائد على الخوادم، أو معدلات خطأ عالية على المحولات وأجهزة التوجيه، أو يجد ارتفاعات مفاجئة في حركة مرور الشبكة. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج NPM في تنبيه مسؤولي الشبكة عند اكتشاف مشكلة في الأداء.
تقوم أنظمة مراقبة الشبكة أيضًا بجمع البيانات لتحليل تدفق حركة المرور وقياس الأداء والتوافر. تتمثل إحدى طرق مراقبة مشكلات الأداء والاختناقات في تكوين العتبات، بحيث تتلقى تنبيهات فورية عند حدوث انتهاك للعتبة. بعض العتبات هي عتبات ثابتة بسيطة. ومع ذلك، تستخدم أنظمة NPM الحديثة التعلم الآلي (ML) لتحديد الأداء الطبيعي عبر جميع مقاييس الشبكة استنادًا إلى وقت محدد من اليوم ويوم محدد من الأسبوع. تعمل أنظمة NPM مع خطوط الأساس التي تعتمد على التعلم الآلي (ML) على إنشاء تنبيهات عادةً ما تكون أكثر قابلية للتنفيذ.
تراقب المنظمات غالبًا الشبكة داخل مركز عمليات الشبكة (NOC)، والذي يراقب أجهزة الشبكة والاتصالات بين جميع التبعيات دون أن يعرف المستخدمون النهائيون أن NOC يعمل خلف الكواليس.
قد تؤدي أعطال الشبكة إلى اضطرابات في الأعمال، ما قد يعني فقدان العملاء وإنتاجية الموظفين والمال. وفي الواقع، أفادت 91% من الشركات متوسطة الحجم والكبيرة أن ساعة واحدة من تعطل تقنية المعلومات تكلفهم ما لا يقل عن 300000 دولار أمريكي في الساعة. وقال ما يقرب من نصف تلك المجموعة إنها تكلف الملايين.
يعني الاستثمار في برامج مراقبة الشبكة، سواء كانت تجارية أو مفتوحة المصدر، اتباع نهج استباقي للحفاظ على البنية التحتية لشبكتك سليمة وزيادة مدة التشغيل إلى أقصى حد. ويمنع هذا النهج انتظار المستخدم النهائي للإبلاغ عن مشاكل الشبكة.
تتيح لك مراقبة البنية التحتية معرفة مكان حدوث مشكلة الشبكة بدقة، ما يسمح باستكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل أن يؤدي الوضع إلى انقطاع الخدمة. ويمكن أن يؤدي التحديد المبكر لسبب المشكلة الأساسي وحلها إلى تقليل وقت الاستجابة وتحسين رضا العملاء وتوفير المال وحماية سمعة الشركة.
هناك ثلاثة أنواع أساسية من أدوات مراقبة الشبكة.
1. تستخدم الأدوات المستندة إلى SNMP بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) للتفاعل مع أجهزة الشبكة. تقوم هذه الأدوات بتتبع الحالة في الوقت الفعلي واستخدام الموارد، مثل إحصائيات وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، والبايتات المرسلة والمستلمة، والمقاييس الأخرى. يُعد SNMP أحد أكثر بروتوكولات المراقبة استخدامًا، إلى جانب Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) لخوادم Windows وSecure Shell (SSH) لخوادم Unix وLinux.
2. تراقب الأدوات القائمة على التدفق تدفق حركة البيانات لتوفير إحصائيات حول البروتوكولات والمستخدمين. يفحص البعض أيضاً تسلسل الحزمة لتحديد مشكلات الأداء بين عنواني IP. تقوم أدوات التدفق هذه بالتقاط بيانات تدفق حركة البيانات وإرسالها إلى مجمّع مركزي للمعالجة والتخزين.
3. تقوم حلول المراقبة النشطة للشبكة بحقن الحزم في الشبكة وقياس إمكانية الوصول من طرف إلى آخر، وزمن الرحلة ذهابًا وإيابًا، وعرض النطاق الترددي، وفقدان الحزم، واستخدام الوصلة وغير ذلك. من خلال إجراء وقياس المعاملات في الوقت الفعلي من منظور المستخدم، تتيح هذه الحلول الكشف بشكل أسرع وأكثر موثوقية عن الانقطاعات وتدهور الأداء.
كما توجد طرق لمراقبة الشبكة باستخدام وكيل أو بدون وكيل. تتضمن المراقبة المستندة إلى الوكيل تثبيت وكيل أو تطبيق صغير أو جزء من برنامج على الجهاز الخاضع للمراقبة. لا تتطلب المراقبة بدون وكيل (باستخدام بروتوكولات SNMP وSSH) أي تثبيت، وبدلاً من ذلك، يقوم برنامج مراقبة الشبكة بتسجيل الدخول مباشرةً إلى الجهاز الخاضع للمراقبة.
عند استخدام أداة مراقبة الشبكة، فإن الخطوة الأولى هي تحديد أجهزة الشبكة التي يجب مراقبتها وإنشاء مقاييس الأداء. بعد ذلك، حدد فترة المراقبة التي تناسب وضعك. تتم مراقبة جهاز التوجيه والمحول والخادم بشكل عام في كثير من الأحيان لأن أجهزة الشبكة هذه أكثر أهمية للأعمال.
بمجرد وضع أدوات مراقبة الشبكة في مكانها، تفحص أدوات مراقبة الشبكة بحثاً عن مشاكل الشبكة. يمكن أن تكون الطرق بسيطة مثل اختبار ping للتأكد من توفر المضيف. كما يمكن أن تكون أكثر شمولاً، مثل مراقبة الوصول إلى جدار الحماية، واستخدام النطاق الترددي، واستهلاك الموارد، ووقت التشغيل، والتغيرات غير المتوقعة في حركة بيانات الشبكة. تتأكد هذه الأدوات من أن المحولات وأجهزة التوجيه والخوادم وجدران الحماية ونقاط النهاية الأخرى تتمتع بمستوى مقبول من الإنتاجية. تقوم الأدوات أيضا بموازنة الحمل ومراقبة معدلات الخطأ العالية.
توفر هذه الأدوات تصورًا للبنية التحتية للشبكة بالكامل باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص. توفر لوحات المعلومات رسومًا بيانية للأداء في الوقت الفعلي وتقارير أخرى تعرض حالة العناصر وما إذا كانت هناك معلمات غير عادية تتطلب مزيدًا من التحقيق.
ترسل حلول مراقبة الشبكة إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة إلى مسؤولي الشبكة عندما يجدون مشاكل تحتاج إلى الاهتمام. كما أنها تشارك إشعارات التنبيه مع أدوات تشغيلية مختلفة لتقنية المعلومات، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOPS).
تتمثل الفائدة الأساسية لأدوات مراقبة الشبكة في الرؤية المباشرة والسهلة الفهم لكامل الأجهزة المتصلة بالشبكة وكيفية انتقال البيانات بينها. توفر أنظمة مراقبة أداء الشبكة الحديثة معلومات أساسية تتيح لك مقارنة البيانات تلقائياً وتحديد أي تدهور في أداء الشبكة. تعني رؤية كل هذه المعلومات على لوحة المعلومات أنه يمكن لمسؤولي الشبكة تحديد المشكلات بسرعة في أي مكان داخل الشبكة وتحديد السبب الجذري وتحديد من يحتاج إلى إصلاحه.
يتطلب حل NPM وقتًا أقل لإصلاح مشكلات أداء الشبكة. يعني اكتشاف مشكلة في وقت مبكر أنه يمكنك استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع، ما يوفر الوقت والمال. تساعد مراقبة الشبكة الشركات في تحسين الكفاءة من خلال اكتشاف المشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر على العمليات والعملاء. ويقلل هذا بدوره من فترات التعطل عن العمل، ويضمن حصول الموظفين دائمًا على الموارد التي يحتاجون إليها، ويعزز توفر واجهات برمجة التطبيقات وصفحات الويب—حتى يتمكن العملاء من الوصول إليها عند الحاجة. كما توفر مراقبة أداء الشبكة بيانات تاريخية وتسمح باستكشاف مشكلات الشبكة السابقة وإصلاحها حتى تتمكن من تجنب مشكلات مماثلة في المستقبل.
تمنحك حلول مراقبة الشبكة أدوات وإمكانات إدارة موثوقة ومرنة، بما في ذلك قوالب مهيأة مسبقًا لموردين محددين مثل Cisco وJuniper وArista وAruba، وغيرها. تساعد هذه القوالب في ضمان عمل كل شيء بشكل جيد. فهي تساعدك على الامتثال لمعايير الصناعة واللوائح الحكومية. يمكنها الإشارة إلى الحالات الشاذة التي قد تكون علامات مبكرة لهجوم إلكتروني. يمكن أن تساعدك أدوات المراقبة أيضا في تتبع مقاييس أداء شبكتك وقياسها، ما يساعد في تحديد الأهداف وتحسين أداء الشبكة. كل هذا يساعدك في المضي قدمًا.
تخطو أنظمة مراقبة الشبكة الحديثة خطوة إلى الأمام من خلال دعم الجيل التالي من الشبكات المعرّفة بالبرمجيات المنتشرة لتشغيل التطبيقات الحديثة. تتطلب مثل هذه الشبكات الحديثة والجديدة طرقًا مختلفة تمامًا لجمع بيانات الأداء وتحليلها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات مع دعم الأساليب الحالية مثل SNMP. ويساعد دعم الشبكات الجديدة والحالية على حد سواء فرق العمليات والهندسة في الشبكة على التخطيط السليم للانتقال إلى شبكات الجيل التالي.
كما تتيح لك مراقبة أداء الشبكة تتبع الشبكات التي تتغير وتنمو وتصبح أكثر تعقيدًا بمرور الوقت. ومع ظهور أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، التي تتيح للشبكات إمكانية توصيل الآلاف من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) أو أكثر، أصبحت شبكات تقنية المعلومات هائلة ومعقدة.
إن تقليل العمل اليدوي لفريق تقنية المعلومات لديك من خلال أتمتة مراقبة الشبكة يمكّنهم من قضاء وقتهم في مشاريع مهمة أخرى للأعمال ويعني أنك تستخدم مواردك بحكمة.
مراقبة الشبكة ليست هي نفسها مراقبة أمان الشبكة . تستخدم المنظمات مراقبة أمان الشبكة لحماية الشبكة من الوصول غير المصرح به وسوء الاستخدام والسرقة. وفي المقابل، يُستخدم حل مراقبة الشبكة بشكل أساسي لتحسين توفر الشبكة والأداء العام.
على الرغم من أن الأمان ليس هو الهدف الأساسي لمراقبة الشبكة، إلا أن أفضل أدوات مراقبة أداء الشبكة يمكن أن تساعدك في معرفة أن أجهزة الأمان الخاصة بك تعمل بفعالية. وتتضمن بعض أدوات مراقبة الشبكة برنامج إدارة التكوين، ما يساعد في تحسين أمان الشبكة وموثوقيتها من خلال تقديم تكوينات مؤتمتة بالكامل لأجهزة الشبكة والواجهات.
إن امتلاك رؤية واضحة ومعرفة كيفية عمل شبكتك يمكن أن يلفت الانتباه إلى العلامات المبكرة للاختراق أو الهجوم. فعندما يشير برنامج مراقبة الشبكة إلى حالات شاذة في الأداء، يمكن لفريق تقنية المعلومات لديك تحديد تهديدات الشبكة بسهولة أكبر ومعالجة اختراقات أمن البيانات والهجمات الأخرى.
قم بتحسين عمليات تقنية المعلومات من خلال رؤى ذكية من حل شامل وقابل للتوسع لمراقبة أداء الشبكة وإدارتها.
إنشاء اتصال بسيط وآمن ويمكن التنبؤ به يركز على التطبيقات.
تم تصميم IBM SevOne Network Performance Management (NPM) للشبكات الحديثة، حيث يساعدك في اكتشاف مشكلات أداء الشبكة ومعالجتها ومنعها في وقت مبكر باستخدام التحليلات المدعومة بالتعلم الآلي. وبفضل المعارف القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي، فإنه يساعد على مراقبة شبكات الموردين المتعددين بشكل استباقي عبر المؤسسات ومقدمي الخدمات المدارة والاتصالات.