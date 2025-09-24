للبدء بالبناء على IBM Cloud، ستحتاج أولًا إلى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريد إلكتروني (يجب ألا يكون البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب موجود).

يلزم توفير معلومات الدفع مسبقًا، لكن لن تُفرض عليك رسوم إلا عند استخدام خدمة مدفوعة، ومع ذلك سيكون هناك خصم رمزي على بطاقتك للتحقق من صلاحيتها.

ستكون هناك رسالة تأكيد تعرض الرسوم على شاشتك بعد قيامك بإدخال معلومات بطاقة الائتمان. يحدد التاجر المبلغ ولكن عادةً ما يكون المبلغ حوالي دولار أمريكي واحد.

والاحتفاظ بهذه المعلومات مسجّلة، يساعد على تحقيق انتقال سلس إلى خطة Pay-As-You-Go، إذا اختَرت ذلك.