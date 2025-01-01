Tekton on IBM Cloud

إنشاء مسارات تكامل مستمر ونشر مستمر (CI-CD) أصلية في Kubernetes بأقصى سرعة ومرونة
إطار عمل مفتوح المصدر ومحايد من حيث البائعين لتطوير أنظمة CI/CD، ويخضع لإشراف Continuous Delivery Foundation (CDF). بصفته إطار عمل أصليًا لنظام Kubernetes، يساعد على تحديث التسليم المستمر - ما يجعل النشر عبر مزودي السحابة المتعددين أو البيئات الهجينة أسرع وأسهل.
تقدِّم IBM تجربة CI/CD مُدارة بسلاسة باستخدام مسارات Tekton ضمن سلاسل أدوات IBM Cloud® Continuous Delivery، ما يُتيح لك تسليم تطبيقات السحابة الأصلية عبر مزودي سحابة متعددين أو الأنظمة المحلية، مع مراقبة عبر لوحة معلومات متكاملة.
تضمن العمليات المؤتمتة الحفاظ على الاتساق وتقليل الأخطاء. أنشئ مسارات السحابة الأصلية بسرعة عبر العديد من مزودي السحابة أو البيئات الهجينة.
تساعد العناصر مفتوحة المصدر على توحيد أدوات وعمليات CI/CD بين المطورين والمشاريع والمؤسسات، ما يقلل من العمل المتكرر ويسرِّع التطوير.
باعتباره حلًا مفتوح المصدر فعليًا، يُتيح Tekton إنشاء مسارات تسليم مستمر لنشر التطبيقات في أي بيئة Kubernetes.
تعمل مسارات Tekton على Kubernetes، وتتعامل مع مجموعات Kubernetes كعنصر أساسي، وتعتمد على الحاويات كوحدات بناء.
تُستخدَم لإنشاء سلاسل أدوات تدعم مهام تسليم تطبيقاتك. احصل على 500 مهمة مسار شهريًا مجانًا.
نشر تطبيقات آمنة وعالية التوافر ضمن تجربة أصلية في Kubernetes. احصل على مجموعة مجانية للبدء.
مستودع GitHub لبناء ونشر تطبيق "Hello World" باستخدام مسار Tekton.