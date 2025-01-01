Tekton on IBM Cloud

إطار عمل مفتوح المصدر ومحايد من حيث البائعين لتطوير أنظمة CI/CD، ويخضع لإشراف Continuous Delivery Foundation ‏(CDF). بصفته إطار عمل أصليًا لنظام Kubernetes، يساعد على تحديث التسليم المستمر - ما يجعل النشر عبر مزودي السحابة المتعددين أو البيئات الهجينة أسرع وأسهل.

تقدِّم IBM تجربة CI/CD مُدارة بسلاسة باستخدام مسارات Tekton ضمن سلاسل أدوات IBM Cloud® Continuous Delivery، ما يُتيح لك تسليم تطبيقات السحابة الأصلية عبر مزودي سحابة متعددين أو الأنظمة المحلية، مع مراقبة عبر لوحة معلومات متكاملة.