ما هو Tekton؟

ببساطة، يوفر مشروع Tekton Pipelines موارد على غرار Kubernetes للإعلان عن مسارات على غرار CI/CD. ويتم وصف هذه الموارد بشكل طبيعي في yaml ويتم تخزينها في مستودع التعليمات البرمجية. كما يوفر نهج مسار البيانات هذا الفوائد من الإصدار والتحكم في المصدر.

توفر Tekton مجموعة من ملحقات الموارد المخصصة لـ Kubernetes التي تحدد مسار البيانات والمفاهيم ذات الصلة. في ما يأتي الكتل البرمجية الأساسية لمسار Tekton:

Task : تحدد مجموعة من خطوات الإنشاء، مثل تجميع التعليمات البرمجية وتشغيل الاختبارات وإنشاء الصور ونشرها.





Pipeline : يحدد مجموعة المهام التي يتألف منها مسار البيانات.





PipelineResource : يحدد كائنًا يمثل إدخالاً (مثل Git) أو مخرجًا (مثل صورة Docker) لمسار البيانات.





PipelineRun: يحدد تنفيذ مسار البيانات. يشير هذا المورد إلى المسار المراد تشغيله وPipelineResource التي يجب استخدامها كمدخلات ومخرجات.

بصرف النظر عن كونه أصليًا لـ Kubernetes، يمكن استخدام مسار Tekton للنشر في أي بيئة (مجموعة Kubernetes، والسحابة Foundry، والأجهزة الافتراضية، وما إلى ذلك) ويتم تشغيل مهام المسارات بشكل آمن بمعزل عن بعضها البعض، ما يوفر معًا القدرة على تلبية احتياجات التسليم المستمر الحديث بمرونة.

