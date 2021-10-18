ما هو التسليم المستمر؟

يتيح التسليم المستمر لفرق التطوير أتمتة العملية التي تنقل البرامج عبر دورة حياة تطوير البرامج.
يمكن أن يوفر التسليم المستمر العديد من الفوائد عند توفير مجموعة أدوات متكاملة، بما في ذلك:
راجع تحليل التكلفة والفوائد المترتبة على استخدام حل أتمتة العمليات الآلية IBM Robotic Process Automation
قد ترغب في مراعاة هذه المجموعة من أفضل الممارسات عند استخدام التسليم المستمر:
للاستفادة من مزايا التسليم المستمر، تحتاج إلى عناصر أخرى من إطار العمل المستمر، مثل الاستكشاف المستمر والتكامل المستمر والنشر المستمر والإصدار عند الطلب.
عند استخدام مراحل مسار التسليم المستمر، يجب تقسيمها إلى مهام منفصلة، وهي وحدات تنفيذ داخل مرحلة:
يمكن أن يساعد مسار التسليم المستمر فرق التطوير في القيام بما يلي:
يمكن أن يكون النشر المستمر جزءًا من مسار التسليم المستمر. وعلى وجه التحديد، فإن التسليم المستمر هو الحركة الآلية للتعليمات البرمجية خلال دورة حياة التطوير، والتي تسمى أحيانًا دورة حياة التسليم. النشر المستمر هو النقل الآلي لتلك التعليمات البرمجية إلى الإنتاج، بمجرد اجتيازها للاختبارات الآلية المطلوبة.
يعتمد قرار إدراج النشر المستمر كجزء من مسار التسليم الخاص بك على احتياجات عملك. إذا كان العمل يحتاج إلى فريق التسليم لإصدار برامج جديدة أو محدثة إلى الإنتاج بشكل متكرر أو موثوق أو بأسرع وقت ممكن، أو إذا كان الحل له تبعيات متعددة، فمن المحتمل أنك ستستفيد من النشر المستمر.
لمزيد من المعلومات حول الاختلافات بين النشر المستمر والتسليم المستمر، شاهد هذا الفيديو:
تمكّنك أداة التسليم المستمر من استخدام أدوات مفتوحة المصدر لبناء تطبيقاتك ونشرها وإدارتها. من خلال دمج مجموعات من الأدوات، يمكنك إنشاء مهام قابلة للتكرار والإدارة، ليس فقط لفريق التطوير الخاص بك ولكن أيضًا لفريق العمليات.
يمكن أن يتضمن صندوق الأدوات لديك خدماتك السحابية الحالية والأدوات مفتوحة المصدر وأدوات الجهات الخارجية، ولكنك ستحتاج أيضًا إلى التفكير في أداة تسليم مستمر تتضمن:
تتضمن أدوات التسليم المستمر مفتوحة المصدر التي يمكنك استخدامها للحصول على مسار تسليم قوي: Jenkins وConcourse CI وSpinnaker وTravis CI وGoCD وGitLab.
التسليم المستمر الرشيق
في السابق، كنت تقوم بإصدار البرنامج مرة واحدة فقط ثم تقوم بتحديثه. يمكنك بعد ذلك استشارة العملاء فقط في البداية والنهاية لمعرفة ما إذا كان البرنامج يلبي احتياجاتهم.
الأسلوب الرشيق هو طريقة لإنتاج البرامج في تكرارات قصيرة وفقًا لجدول تسليم مستمر. تعني عملية التسليم المستمر الرشيقة اليوم أنه يمكنك إصدار التعليمات البرمجية للعميل عند توفر كل ميزة محددة. التطوير الرشيق والتسليم المستمر هما مفتاحاك لإيصال الميزات إلى العميل في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تكون جاهزة للإنتاج. هدفك هو أن تكون كل ميزة جاهزة للإصدار عند خروجها من خط الإنتاج.
عمليات التطوير والتسليم المستمر
خلال العقدين الأخيرين، شهد تطوير البرمجيات تغييرات كبيرة حيث انتقل من مفهوم التعاقب القياسي إلى منهجية الأسلوب الرشيق الأكثر كفاءة. للتكيف، تحتاج إلى التحول إلى نهج يركز على الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير والتسليم المستمر. كجزء من مسار التسليم المستمر ، تتيح هذه العمليات المركزة إصدارات وتحديثات برامج أكثر موثوقية وعالية الجودة.
كلما قمت بإجراء إصدارات برامج أسرع وأصغر من خلال التطوير الرشيق، سيصبح تركيزك أكثر إحكامًا على المراحل الفردية لتطوير البرامج. في الوقت نفسه ، تحافظ عمليات التطوير على تركيز عقلك على "الصورة الأكبر" والتغيير الثقافي. يدمج هذا النهج التطوير والعمليات بشكل وثيق في فريق واحد. يعمل هذا الفريق على دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، من الترميز إلى الاختبار إلى النشر إلى الدعم.
لإلقاء نظرة فاحصة على عمليات التطوير، شاهد الفيديو:
إن IBM Continious Delivery هي خدمة سحابية تساعد في توفير سلاسل الأدوات، وأتمتة عمليات البناء والاختبارات، والتحكم في الجودة باستخدام التحليلات.
تساعدك مجموعة منتجات برامج IBM UrbanCode على تقديم البرامج إلى السوق بشكل أسرع من خلال تسريع تسليم التطبيقات وتقليل العمليات اليدوية.
تمكّن من بناء مسارات التكامل المستمر/النشر المستمر الأصلية لنظام Kubernetes بأقصى درجات السرعة والمرونة.
تُسرّع العمليات والتطوير تسليم البرامج عالية الجودة من خلال الجمع بين أتمتة أعمال تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات.
التكامل المستمر هو عملية تطوير تكرارية يقوم فيها المطورون بدمج التعليمات البرمجية الجديدة في قاعدة التعليمات البرمجية مرة واحدة على الأقل يوميًا.
دليل عملي لمسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD).