ما المقصود بالنشر المستمر؟

النشر المستمر هو إستراتيجية في تطوير البرامج حيث تُصدر تغييرات الرموز للتطبيق تلقائيًا في بيئة الإنتاج.
سلسلة من الاختبارات المحددة مسبقًا تعمل على تشغيل الأتمتة. بمجرد أن تجتاز التحديثات الجديدة هذه الاختبارات، يقوم النظام بدفع التحديثات مباشرةً إلى مستخدمي البرنامج.
يوفر النشر المستمر العديد من الفوائد للمؤسسات التي تتطلع إلى توسيع نطاق تطبيقاتها ومحفظة تكنولوجيا المعلومات. قبل كل شيء، فإنه يسرع من طرح المنتج في السوق عن طريق إلغاء التأخير بين البرمجة والقيمة التي يحصل عليها العميل—والذي يستغرق عادة أيامًا أو أسابيع أو حتى شهورًا.
لتحقيق ذلك، يجب أتمتة اختبارات الانحدار، وبالتالي التخلص من اختبار الانحدار اليدوي المكلف. يمكن أيضًا إلغاء الأنظمة التي تضعها المؤسسات لإدارة مجموعات كبيرة من تغييرات الإنتاج—بما في ذلك تخطيط الإصدارات واجتماعات الموافقة—بالنسبة لمعظم التغييرات.
يوفر النشر المستمر العديد من الفوائد للمؤسسات، بما في ذلك ما يلي:
الاختبار الآلي—وهو الاعتمادية الأكثر أهمية للنشر المستمر—يحدث في كل مرحلة من مراحل دورة حياة مسار النشر. تعمل هذه القدرة على تحسين الجودة الشاملة لتجربة النشر. على سبيل المثال، يمكن للاختبار الآلي تصحيح الأخطاء قبل وصولها إلى الإنتاج.
يساعد النشر المستمر في تقديم التحديثات وإصدارات البرامج بسرعة. بمجرد اجتياز التحديثات الجديدة اختبارات محددة مسبقًا، يقوم النظام تلقائيًا بدفعها إلى المستخدمين النهائيين للبرنامج.
يُمكّن الاختبار الآلي فرق التطوير من نشر الميزات والتحسينات الجديدة بسرعة وبشكل متسق لتحسين تجربة العملاء.
تعمل أتمتة النشر على التخلص من الاختناقات وتقليل المهام اليدوية. تساعد هذه العملية الشركات على توفير التكاليف من خلال تقليل فترة التعطل.
يتيح النشر المستمر للمطورين التركيز بشكل أكبر على كتابة التعليمات البرمجية وإجراء الاختبارات بدلاً من إجراءات النشر اليدوية. كما أنه يدعم تعاون الفريق والتواصل من خلال توفير عرض واحد عبر جميع التطبيقات والبيئات.
يعمل النشر المستمر على تسريع حلقة التعليقات من خلال السماح للمطورين بإصدار تغييرات التعليمات البرمجية بشكل متكرر. تقلل هذه القدرة من الوقت المستغرق لتلقي التعليقات من المستخدمين والأطراف المعنية.
بينما قد يبدو مصطلحا "النشر المستمر" و "التسليم المستمر" متشابهين، إلا أنهما نهجان مختلفان للإصدار المتكرر.
التسليم المستمر هو ممارسة لتطوير البرمجيات حيث يقوم المطورون ببناء البرمجيات لإطلاقها في بيئة الإنتاج في أي وقت. لتحقيق ذلك، يتضمن نموذج التسليم المستمر بيئات اختبار شبيهة بالإنتاج.
يتم نشر البنيات الجديدة التي تُجرى في حل للتسليم المستمر تلقائيًا في بيئة اختبار ضمان الجودة الآلية التي تختبر أي عدد من الأخطاء والتناقضات. وبعد أن تجتاز التعليمات البرمجية جميع الاختبارات، يتطلب التسليم المستمر تدخلًا بشريًا للموافقة على عمليات النشر في الإنتاج. ثم يتم تنفيذ النشر نفسه عن طريق الأتمتة.
يأخذ النشر المستمر الأتمتة خطوة إلى الأمام ويلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي. تُعتبر الاختبارات الآلية والمطورون موثوقين بما يكفي لدرجة أنهم لا يحتاجون إلى موافقة لإصدار المنتج. إذا اجتازت الاختبارات، تعتبر التعليمات البرمجية الجديدة مقبولة، ويتم النشر إلى بيئة الإنتاج تلقائيًا.
النشر المستمر هو النتيجة الطبيعية للتسليم المستمر الذي يتم بشكل جيد. في النهاية، لا تحقق الموافقة اليدوية قيمة تذكر أو لا تحقق أي قيمة على الإطلاق، بل تؤدي فقط إلى إبطاء الأمور. وعند هذه النقطة، يتم الاستغناء عنها ويتحول التسليم المستمر إلى نشر مستمر.
شاهد هذا الفيديو حيث يشرح Eric Minick من IBM Cloud الفرق بين النشر المستمر والتسليم المستمر.
عنصر أساسي آخر لضمان نشر سلس ومستمر هو التكامل المستمر (CI)، وهي عملية تطوير البرمجيات حيث يقوم المطورون بدمج التعليمات البرمجية الجديدة في قاعدة التعليمات البرمجية طوال دورة التطوير.
لكي تنجح أتمتة عمليات النشر، يحتاج جميع المطورين الذين يعملون في مشروع ما إلى طريقة فعالة لتوصيل التغييرات التي تحدث. والتكامل المستمر يجعل هذا ممكنًا.
عادةً، عند العمل على نفس مشروع تطوير البرمجيات، يعمل المطورون على نسخ فردية من فرع رئيسي للتعليمات البرمجية. ومع ذلك، يمكن أن تحدث مشكلات وأخطاء في الوظائف بعد أن يدمج المطورون تغييراتهم في قاعدة التعليمات البرمجية الرئيسية، خاصة عندما يعمل المطورون بشكل مستقل عن بعضهم البعض. فكلما طالت مدة عملهم بشكل مستقل، زادت المخاطر.
مع التكامل المستمر (CI)، يقوم الجميع بدمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم في مستودع مرة واحدة على الأقل يوميًا. عند حدوث التحديثات، يتم تشغيل اختبارات الإنشاء الآلية للتأكد من أن أي تغييرات تظل متوافقة مع الفرع الرئيسي. هذه العملية طريقة مضمونة لاكتشاف مشاكل التكامل في أسرع وقت ممكن.
على سبيل المثال، تتحقق اختبارات الوحدات من المكونات أو الوظائف الفردية، مما يوفر تعليقات فورية حول سلوك التعليمات البرمجية. تختبر اختبارات التكامل التفاعلات بين مكونات ووحدات البرمجيات للتأكد من عملها معًا بشكل صحيح واكتشاف أي مشكلات قد لا تكتشفها اختبارات الوحدات.
إن مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) هو سير عمل مرن في عمليات التطوير يركز على عملية تسليم برمجيات متكررة وموثوقة. إن المنهجية تكرارية وليست خطية، ما يسمح لفرق التطوير بكتابة التعليمات البرمجية، وتكرارها، وإجراء الاختبارات، وإصدار الإصدارات، ونشر التغييرات على البرنامج بشكل تعاوني وآني.
يمكن أن يكون مصطلح "CD" في سياق CI/CD مربكًا لأنه يُستخدم أيضًا للإشارة إلى النشر المستمر عند وصف طرق زيادة الأتمتة في المراحل اللاحقة من عملية التطوير.
يجب على المطورين استخدام الأدوات المناسبة لتطوير ونشر تحسينات البرامج عالية الجودة باستمرار. تبني هذه العملية ممارسات عمليات التطوير الفعالة من خلال ضمان التواصل الفعال بين الأقسام التطويرية والتشغيلية. كما أنها تقلل أو يزيل الأخطاء في عملية تسليم البرمجيات.
فيما يلي بعض الأدوات والميزات الأكثر أهمية المستخدمة في سير عمل النشر المستمر.
يساعد نظام التحكم بالإصدار في التكامل المستمر عن طريق تتبع التعديلات على أصول مشروع معين. أو ما يُعرف أيضًا باسم التحكم في "المراجعة" أو "المصادر"، يساعد نظام التحكم بالإصدار على تحسين رؤية تحديثات وتغييرات المشروع، بينما يساعد الفرق على التعاون بغض النظر عن مكان وزمان عملهم. تتضمن أنظمة التحكم في الإصدارات الشائعة (VCSs) Git و Bitbucket و AWS CodeCommit.
بقدر ما يبدو الأمر بسيطًا، فإن "مراجعة التعليمات البرمجية" هي عملية استخدام أدوات لاختبار مصدر الرمز الحالي. تساعد مراجعات التعليمات البرمجية على تحسين سلامة البرامج من خلال العثور على الأخطاء والمشكلات في البرمجة، وتساعد المطورين على معالجة هذه المشكلات قبل نشر التحديثات.
التكامل المستمر (CI) عنصر أساسي في النشر المستمر (continuous deployment) ويلعب دورًا رئيسيًا في تقليل معوقات التطوير عندما يعمل العديد من المطورين على نفس المشروع. تتوفر مجموعة متنوعة من أدوات التكامل المستمر المملوكة والمفتوحة المصدر، يلبي كل منها التعقيدات الفريدة لعمليات نشر برمجيات المؤسسات.
أتمتة إصدار التطبيقات (أو تنسيق إصدار التطبيقات) أمر بالغ الأهمية عند أتمتة جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق النشر المستمر. أدوات التنسيق تربط العمليات لضمان اتباع المطورين لجميع الخطوات الحاسمة قبل دفع التغييرات الجديدة إلى بيئة الإنتاج. تتكامل هذه الأدوات مع عمليات إدارة التكوين لضمان التزويد المناسب وأعلى مستوى أداء في جميع بيئات المشروع.
عند تشغيل نموذج النشر المستمر، من المهم أن تكون قادرًا على تصور البيانات الموجودة في بيئات الاختبار أو البيئات التجريبية الخاصة بك. تساعدك أدوات مراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحليل أداء التطبيقات لمعرفة ما إذا كانت التغييرات التي تجريها لها تأثير إيجابي أو سلبي.
في بعض الأحيان، يتصرف نشر برنامج جديد في بيئة ما بشكل غير طبيعي ويتطلب التراجع إلى الإصدار السابق. النشر المستمر يتطلب قدرات تراجع قوية. يمكن للمؤسسات استخدام استراتيجيات نشر الأزرق والأخضر، والتي تنشئ بيئتين منفصلتين ولكن متطابقتين لتشغيل إصدارات مختلفة من تطبيق ما، بهدف تقليل وقت التوقف والسماح بالتراجع. تتضمن استراتيجيات التراجع الأخرى عمليات النشر المتداول والنشر التدريجي.
تستخدم فرق عمليات التطوير المقاييس لتحسين عملياتها في دورات النشر المستمر. على سبيل المثال، يقيس مقياس تكرار النشر (DF) مدى تكرار تغييرات التعليمات البرمجية في بيئة نشر الإنتاج. يمكن أن يساعد هذا المقياس المطورين في تقييم مدى السرعة التي يمكنهم بها تقديم ميزات جديدة للمستخدمين النهائيين.
Kubernetes هي منصة مفتوحة المصدر لتنسيق الحاويات يمكنها أن تعزز بشكل كبير تطوير مسار التطوير المستمر. فضلًا عن واجهة مستخدمها المرنة والمنطقية والبديهية، تمكّن Kubernetes من تقليل المشاكل الشائعة التي تنشأ عند مواجهة قيود استخدام الخادم وحالات الانقطاع، مع دعم البنية التحتية الحديثة وعمليات النشر متعددة السحابات.
من خلال أتمتة نشر وتوسيع نطاق وتشغيل التطبيقات المحفوظة في حاويات، تساعد Kubernetes في زيادة مرونة عمليات التطوير. فضلًا عن تصميمه المعياري، تسمح Kubernetes بتعديل الحجيرات الفردية داخل الخدمة والانتقال السلس بين هذه الحجيرات. تساعد هذه المرونة فرق التطوير على تجنب فترة التعطل وتسمح بأقصى استخدام للموارد عند تشغيل الخدمات المصغرة.
تُعدّ Kubernetes أيضًا منصة موثوقة للغاية يمكنها اكتشاف جاهزية وصحة التطبيقات والخدمات بشكل عام قبل حدوث النشر.
يوفر النشر المستمر ومنصات التكامل المستمر/التسليم المستمر ذات الصلة حلولاً متطورة للشركات لأتمتة عمليات اختبار البرامج ونشرها. العديد من هذه المنصات غنية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي أحدثت تحولًا في دورات حياة تطوير ونشر البرمجيات. على سبيل المثال، تحلل أدوات الأداء مستند إلى الذكاء الاصطناعي المقاييس لجعل النشر أسرع وأكثر كفاءة وأقل عرضة للأخطاء.
هذه أمثلة لبعض من أفضل منصات البرمجيات والخدمات والأدوات من أجل النشر المستمر وأتمتة مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر:
تدعم هذه المنصات والأدوات القدرات التالية.
تحتوي العديد من منصات أتمتة النشر على مكونات مخططات تسمح للمطورين بإنشاء نماذج بيئات سحابية مخصصة. تتيح هذه النماذج لفرق عمليات التطوير تصور نشر التطبيقات في إعدادات السحابة العامة أو الخاصة أو الهجينة أو المتعددة. تتيح أدوات تصميم المخططات للمستخدمين إنشاء وتحديث وتحليل بيئات الحوسبة شاملة مع تمكين قدرات التنسيق السحابي الكاملة. يمكن للمطورين بعد ذلك توفير جميع البيئات لنشر مكونات التطبيق تلقائيًا أو عند الطلب.
توفر منصات أتمتة النشر قابلية توسع عالية وتدعم النشر الديناميكي للتطبيقات والخدمات بالغة الأهمية.
إن القدرة على الاعتماد على دقة بيئات الاختبار الآلية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النشر المستمر بنجاح. في بعض البيئات، يكون إنشاء شروط تحدد الموافقات اليدوية ضروريًا لضمان إرسال المعلومات الصحيحة إلى مرحلة الإنتاج في الوقت المناسب. توفر منصات أتمتة النشر الموافقات وبوابات النشر لمنح المسؤولين مزيدًا من التحكم والرؤية وقدرات التدقيق على عمليات النشر المستمر الخاصة بهم.
بينما تدعم منصات أتمتة النشر استخدام البرامج النصية الخاصة بك، فإنها توفر أيضًا مكونات إضافية جاهزة لتسهيل تصميم وإدارة عمليات النشر. باستخدام عمليات تكامل مُختبرة، يمكن للمطورين الاستفادة من أتمتة مُجهزة ومُثبتة.
أتمتة تسليم البرامج لأي تطبيق محليًا أو على السحابة أو الكمبيوتر المركزي.
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