ما المقصود بالنشر المستمر؟

سلسلة من الاختبارات المحددة مسبقًا تعمل على تشغيل الأتمتة. بمجرد أن تجتاز التحديثات الجديدة هذه الاختبارات، يقوم النظام بدفع التحديثات مباشرةً إلى مستخدمي البرنامج.

يوفر النشر المستمر العديد من الفوائد للمؤسسات التي تتطلع إلى توسيع نطاق تطبيقاتها ومحفظة تكنولوجيا المعلومات. قبل كل شيء، فإنه يسرع من طرح المنتج في السوق عن طريق إلغاء التأخير بين البرمجة والقيمة التي يحصل عليها العميل—والذي يستغرق عادة أيامًا أو أسابيع أو حتى شهورًا.

لتحقيق ذلك، يجب أتمتة اختبارات الانحدار، وبالتالي التخلص من اختبار الانحدار اليدوي المكلف. يمكن أيضًا إلغاء الأنظمة التي تضعها المؤسسات لإدارة مجموعات كبيرة من تغييرات الإنتاج—بما في ذلك تخطيط الإصدارات واجتماعات الموافقة—بالنسبة لمعظم التغييرات.