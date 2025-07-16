Knative on IBM Cloud

قم بإنشاء تطبيقات سحابية بدون خادم التي تعمل على Kubernetes ونشرها وتشغيلها
Knative، هو أحد أحدث المشروعات مفتوحة المصدر والأسرع نموًا في مجال السحابة الأصلية، ويعمل على توسيع نطاق Kubernetes بقدرات بدون خادم وتجربة مطور مبسطة. كما أنه يستفيد من ميزات Kubernetes، لكنه يخفي تعقيداته.
تم تصميم Knative بالأنماط نفسها — وحدات التحكم وواجهة برمجة التطبيقات — kube-api، والبنية التحتية مثل Kubernetes. التثبيت بنقرة واحدة.
يزيل Knative التفاصيل الأساسية وتعقيدات إنشاء التطبيق ونشره وإدارته.
اعتماد تقنيات المصدر المفتوح أولاً لتشغيل أحمال التشغيل في أي مكان، وعلى أي سحابة وعلى أي بنية تحتية مدعومة من Kubernetes.
يقدم Knative مجموعة أساسية من العناصر، أو العناصر الأولية، التي تعتمد على Kubernetes.
تستخلص المنصة التفاصيل المعقدة للجمع بين أنواع التطبيقات المختلفة: التطبيقات ذات 12 عاملاً والحاويات والوظائف.
يساعدك عنصران أساسيان رئيسيان على تطوير التطبيقات بلا خادم وإدارتها في مجموعة Kubernetes الخاصة بك.
الخدمة
توفر الخدمة وظائف الحوسبة المستندة إلى الطلبات إلى الصفر — التنفيذ والتوسع.
إدارة الأحداث
توفر إدارة الأحداث آليات التسليم والاشتراك لإنشاء تطبيقات تعتمد على الأحداث.
استكشف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستفادة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال Knative على IBM Cloud.