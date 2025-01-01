التصميم الهجين

زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

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تسريع عملية Digital Reinvention باستخدام التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي

في عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم، تتعرض الشركات لضغوطات من أجل التحول والبقاء في صدارة المنافسة. ومع ذلك، فإن العديد من مبادرات التحول الرقمي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مع عوائد على الاستثمار مخيبة للآمال. كشفت دراسة أجرتها شركة HFS Research أن 25% فقط من الشركات حققت عائدًا قويًا على الاستثمار في نتائج الأعمال من الجهود المبذولة للتحول إلى التقنية السحابية. هناك عدة أسباب لعدم إحراز التقدم. إن البطء في التطبيق، وحالات الاستخدام التي لم تتحقق، والانتشار السحابي الذي لم يُعالج ليست سوى بعض التحديات التي تعيق الشركات. وعلاوة على ذلك، فإن التعقيد المتزايد لتوسيع نطاق المنصة والمهارات والأمن الإلكتروني وحجم البيانات يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وللتغلب على هذه العقبات وإطلاق العنان لإمكانيات التحول الرقمي، سنحتاج نهجًا مدروسًا واستراتيجيًا. وهنا يأتي دور التصميم الهجين. صُمم إطار العمل لدينا لمساعدة المؤسسات على تحقيق الترحيل السريع ومنخفض المخاطر، والتحديث، والابتكار، مع زيادة قيمة الأعمال، والإنتاجية، وخفض التكاليف. من خلال التركيز على نتائج الأعمال والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات زيادة العوائد على استثماراتها في التقنية السحابية الهجينة، وتسريع نمو الأعمال. يؤكد نهجنا على أهمية استراتيجية التقنية السحابية الهجينة الموضوعة قصدًا، وإطار العمل المقنن، والابتكار من خلال التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي. باستخدام التصميم الهجين، يمكنك إعادة ضبط استراتيجيتك التحويلية وإطلاق العنان للعوائد المرجوة من استثماراتك في مجال التقنية السحابية الهجينة.

هناك 5 أولويات رئيسية من البرامج الناجحة التي تدعم التصميم الهجين:

  1. قيادة عقلية تركز على المنتج لتحقيق أولويات العمل.
  2. إنشاء بنية مقصودة لتسريع وتوسيع نطاق كفاءات الأعمال.
  3. إنشاء تجربة تطوير وتشغيل متسقة عبر المنصات.
  4. تمكين فرق عمل المنتجات من استغلال القدرات الهجينة.
  5. الاستفادة من إمكانات جميع البيانات وتوسيع نطاق نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
 اطلع على المستندات الفنية للتصميم الهجين
إعادة الصياغة الكبرى للتقنية

كيف ينشئ التصميم الهجين قيمة للأعمال.
توسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر نهج التصميم الهجين
مقال بقلم Ed Walsh من IBM
النمو العضوي شيء متعلق بالطماطم، أما لتجنب تجزئة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، فنمو الأعمال المدروس هو الحل.

مجالات التحول

يوجه التصميم الهجين رحلة التحول من خلال إطار عمل قِيَمي مقنن؛ لتقييم الاتساق اللازم عبر عناصر البنية المهمة لتحقيق ضرورات العمل الاستراتيجية. تشمل المجالات الثلاثة في إطار العمل القِيَمي ما يلي:

منتج مدفوع بالتصميم التكامل حسب التصميم تصميم التقنية
الشراكات الاستراتيجية توسيع النطاق مع AWS Cloud

باستخدام منهجيات مرنة ومخططات شاملة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة في تسريع تصميمك وانتقالك وتشغيلك على AWS Cloud بغض النظر عن مجال الصناعة الذي تعمل فيه.

 استكشف الخدمات الاستشارية التي تقدمها IBM على سحابة AWS توسيع نطاق رحلتك مع Microsoft Cloud

استخدم منهجية الابتكار السحابي الرائدة التي ننتهجها وأدوات التقنية السحابية لتطوير التطبيقات وإدارتها من أجل المساعدة في تسريع النمو والارتقاء بالكفاءة وتعزيز الابتكار.

 استكشف خدمات IBM Consulting لبرامج Microsoft توسيع النطاق مع Google Cloud

تمكّن من الحصول على الدعم لتحديث أعباء العمل والتطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابية لديك ونقلها إلى Google Cloud وغيرها من منصات السحابة المتعددة.

 استكشف خدمات IBM الاستشارية لمنصة Google Cloud توسيع نطاق رحلتك مع Oracle Cloud

سرع رحلتك إلى Oracle Cloud بينما تطلق العنان للقيمة الكاملة لتحول الأعمال.

 تعرف على المزيد عن Oracle Cloud خدمات IBM Services لمنصة IBM Cloud

يؤدي التعاون بين IBM Cloud وRed Hat إلى الجمع بين الأمان الرائد في السوق وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح لزيادة المرونة والاستمرارية.

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قصة نجاح
تحقيق القيمة من خلال التصميم الهجين في USAA عقدت IBM شراكة مع USAA لتحديث محفظة كبيرة من التطبيقات والبيانات التي تمتد عبر خطوط أعمال متعددة، وتحقق نتائج أفضل للأعمال من خلال التحول بشكل متعمد إلى نظام هجين مع AWS و Red Hat OpenShift. شاهد الفيديو
تعرّف على الخبراء فارون بيلاني

Varun Bijlani هو الشريك الإداري العالمي للخدمات السحابية الهجينة. وتساعد ممارسته العملاء على تحديد وتنفيذ استراتيجيات التقنية والتقنية السحابية لدعم أهداف أعمالهم. تتخصص ممارسته في الاستراتيجية السحابية والبنية، وتحول التطبيقات، وهندسة المنتجات، وخدمات المنصة السحابية، وتقنية المعلومات وعمليات التطبيقات.

 Shawn D'Souza

بصفته قائد خدمات التحول إلى التقنية السحابية الهجينة العالمية في IBM، يتولى Shawn مسؤولية قيادة الفرق العالمية التي تخدم العملاء على مستوى العالم عبر دورة حياة التقنية السحابية التي تشمل الاستشارات، والترحيل، وتحديث التطبيق، وتطوير التقنية السحابية الأصلية، وهندسة المنتجات الرقمية.

 Barry Ramirez

بصفته قائد Global Garage وقائد استشارات التقنية السحابية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الخدمة السحابية الهجينة، يتعاون Barry مع شركات رائدة في جميع أنحاء العالم في تعزيز التأثير الإيجابي للتقنية والمنتجات والصناعات التحويلية.

 Edward Walsh

بصفته مستشارًا إداريًا أول في استشارات التقنية السحابية العالمية، يدعم Edward العملاء الذين يشرعون في رحلات تحديث واسعة النطاق لمواءمة أهداف الأعمال مع استراتيجيات تقنية المعلومات لتحقيق نتائج أعمال محسّنة.
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