ما تحليلات الحافة؟

يُعد إصدار تنبيه عند وصول جهاز معين إلى حد محدد عملية بسيطة، إلا أن القيمة الجوهرية تكمن في إجراء تحليل بصري متعدد المتغيرات للبيانات في الوقت الفعلي، واستنتاج مؤشرات تنبئية من تدفق البيانات. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على تحديد القيمة الخارجية المحتملة أو المشكلات التي تحتاج إلى التعمق فيها وإجراء مزيد من التحليل.

لا تكون تحليلات الحافة مرئية دائمًا—فثمة العديد من الأوجه الأخرى المنتجة للبيانات مثل تحليل الصدمات والاهتزازات وكشف الضوضاء واستشعار درجة الحرارة ومقاييس الضغط ومقاييس التدفق وتحليل الصوت والنغمات. تفعل أنظمة تجنب الاصطدام في السيارات ذلك باستخدام مستشعرات وليس كاميرات. في حين أن تطبيقات تحليلات الحافة تحتاج إلى العمل على أجهزة الحافة التي يمكن أن يكون لها ذاكرة أو قوة معالجة أو قيود اتصال، فسيتم توصيل هذه الأجهزة بخادم/بوابة الحافة، حيث تعمل التطبيقات المحفوظة في حاويات .

تُستخدم بروتوكولات مختلفة لنقل البيانات من الأجهزة إلى الخادم أو البوابة (المعروفة عادة باسم المرحلة الأولى). هذه بعض البروتوكولات الشائعة، ولكنها ليست مجموعة شاملة:

HTTP/HTTPS: بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS) هما بروتوكولا اتصال بلا حالة، ويشكّلان أساس الإنترنت.

MQTT: بروتوكول نقل قائمة انتظار الرسائل عن بُعد هو بروتوكول اتصال خفيف يعتمد على النشر/الاشتراك للتراسل بين الأجهزة.

RTSP : بروتوكول البث في الوقت الفعلي (RTSP) هو بروتوكول يعتمد على الحالة ويُستخدم لنقل الفيديو.

التدفقات عبر HTTP: أحد البروتوكولات التكيفية العديدة المستندة إلى HTTP.

WebRTC: مزيج من المعايير والبروتوكولات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ JavaScript وHTML5، والتي تمكّن من التواصل في الوقت الفعلي.

Zigbee: تقنية لاسلكية تستخدم بروتوكول الراديو المستند إلى الحزم، مُصممة للأجهزة منخفضة التكلفة التي تعمل بالبطارية في البيئات الصناعية.

ستختلف حزمة البرمجيات حسب حالة الاستخدام الخاصة بصناعة معينة، لكن بشكل عام، تتضمن الطوبولوجيات الخاصة بتحليلات الحافة عادةً مزيجًا من المنتجات. في الحافة البعيدة، ستكون هناك أجهزة بصرية أو صوتية أو حسّية—بعضها قادر على تشغيل نموذج استدلال في حاويات. سيرسلون البيانات إلى خادم الاستدلال، الذي من المحتمل أن يشغل IBM Visual Insights و IBM Edge Application Manager. سيتم إرسال البيانات غير المرئية إلى العمود الفقري للحدث باستخدام IBM Event Streams أو Apache Kafka. ويمكن لمنتجات البرمجيات مثل IBM Watson التي تُدرب/تُعيد تدريب النماذج، بالإضافة إلى البرامج الوسيطة مثل IBM Cloud Pak for Data والذكاء الاصطناعي، تجميع البيانات وتنظيفها وتحليلها في الطبقة التالية.

ضع في حسبانك الرسم البياني الخاص بالوعي الظرفي الموضح أعلاه؛ فمن مرحلة الإدراك إلى مرحلة اتخاذ القرار، يجب أن تعمل تحليلات الحافة في الوقت الفعلي. يوضح مخطط بنية الكتلة العناصر المختلفة المشاركة، مع عرض زمن الانتقال بالمللي ثانية بين الطبقات المختلفة:

الشكل 2: بنية عنصر تحليلات الحافة.